Patrick Bruel : une pétition exige l'annulation de ses concerts... Qui l'a signée ?

Des collectifs féministes et plusieurs personnalités ont signé une pétition demandant l'annulation de la tournée anniversaire de Patrick Bruel après les témoignages de femmes l'accusant de violences sexuelles et l'ouverture de plusieurs enquêtes.

Des témoignages l'accusant d'agressions sexuelles, des enquêtes ouvertes à son encontre en France et en Belgique et maintenant une pétition pour s'opposer à sa prochaine tournée. Patrick Bruel est au cœur d'un nouveau scandale depuis que huit femmes ont pointé ses comportements dans les colonnes de Médiapart à la mi-mars. Ce mercredi 22 avril, une pétition a été publiée par le collectif Salon féministes pour appeler à l'annulation des concerts estivaux du chanteur.

Alors que l'artiste de 66 ans doit se produire lors de 57 concerts organisés dans 48 villes françaises, belges, suisses et canadiennes à l'occasion d'une tournée anniversaire baptisée Alors regarde 35, Mathilde Marius du collectif Salon féministe dénonce une "tournée de la honte" au micro de RTL.

Cinq plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel et ont donné lieu à trois enquêtes. Le collectif auteur de la pétition dénombre de son côté "19 femmes (dont des mineures au moment des faits) [qui] ont témoigné de faits de viols et de violences sexuelles contre Patrick Bruel" ainsi que "8 plaintes déposées, dont 2 encore en cours d'instruction".

Une "asymétrie entre la parole des femmes et l'influence des agresseurs puissants"

La pétition publiée contre Patrick Bruel est sans équivoque : elle s'oppose à la promotion du chanteur et à la tenue de concerts pendant la période d'instruction et la poursuite des enquêtes. "Nous invitons toute les organisations féministes des villes [devant accueillir la chanteur], toutes les mairies qui affirment défendre les droits des femmes à faire annuler la célébration d'un agresseur présumé et à soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole", écrit le collectif.

Si Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence et ni fermement les faits qui lui sont reprochés après le dépôt de plusieurs plaintes, le collectif féministe estime que la promotion de l'artiste contreviendrait à l'enquête et entraînerait un déséquilibre entre les voix des plaignantes et celle du chanteur. "Comment la justice pourrait-elle statuer sereinement tandis que le chanteur se produit sur toutes les scènes francophones ? Comment les victimes pourraient-elles garder le courage face à une telle machine promotionnelle ?", questionne la pétition. Et le collectif d'ajouter : "Nous ne devons pas laisser perdurer l'asymétrie entre la parole des femmes et l'influence des agresseurs riches et puissants".

"Il est nécessaire que la justice soit réellement libre et indépendante pour juger les affaire de violences sexistes et sexuelles" insiste le collectif Salon féministe soulignant que "les victimes doivent être entendues et protégées" et que "les agresseurs ne doivent pas bénéficier d'une tribune hors norme qui sape l'égalité entre les plaignantes et l'accusé".

Plusieurs personnalités publiques se trouvent parmi les signataires de la pétition contre Patrick Bruel, notamment les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero, les journalistes Giulia Foïs et Bettina Zourli, la chanteuse Pomme, la militante Alice Coffin ou encore l'autrice Florence Porcel. De nombreux collectifs féministes et plusieurs de leurs antennes locales soutiennent également la pétition.