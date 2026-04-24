Delphine : la chanson vulgaire de Patrick Sébastien vise une personnalité de la télé

Ce vendredi 24 avril, le chanteur Patrick Sébastien a sorti une nouvelle chanson qui vise directement une personnalité publique.

Ce vendredi 24 avril 2026, Patrick Sébastien signe son retour avec un titre qui fait déjà grand bruit. Intitulée Delphine, cette chanson publiée sur sa chaîne YouTube ouvre son nouvel album et semble être une réponse directe à son éviction de France Télévisions. À travers ce morceau, l'ancien animateur du Plus Grand Cabaret du Monde règle ses comptes avec la présidente du groupe audiovisuel public, Delphine Ernotte. L'animateur estime que c'est à elle qu'il doit son éviction du service public, explique Le Parisien.

Dans les paroles, l'artiste multiplie les rimes tendancieuses, vulgaires et les allusions à sa carrière sur le service public. On peut donc entendre : "Delphine si t'avais connu ma pine", suivie de diverses chutes de type "on aurait été si heureux, on aurait été amoureux, tu aurais eu les larmes aux yeux, ou encore ça aurait été merveilleux " mais aussi et surtout : "il serait resté sur France 2".

Ainsi, Patrick Sébastien semble bien s'offrir une revanche, comme il l'avait annoncé lors de sa commission d'enquête sur l'audiovisuel public en mars dernier. "Comme je continue de penser que Delphine Ernotte est intouchable, je vais me venger avec une chanson. Enfin, me venger non, mais pendant des années, elle m'a pris pour un personnage vulgaire et grossier (...) et je voudrais lui donner raison dans ma prochaine chanson", ce qu'il n'a pas omis de faire, donc.

"Je sais bien, je devrais pas, j'vais me faire taper sur les doigts. Mais celui du milieu reste droit, c'est plus fort que moi", chante-il en rappelant évoquant ses parties intimes, qui sont "blanches" et qui ont "plus de 50 ans". Une référence à une déclaration de Delphine Ernotte qui évoquait "trop d'hommes blancs de plus de 50 ans", à la télévision : "Je t'aurais emmenée dans les îles pour faire l'amour où il fait chaud. Tu aurais pu bronzer tranquille en caressant mes noix de coco, mes jolies noix de coco toutes blanches de plus de cinquante ans". Classe (non).

Si on en attendait pas moins de l'auteur des "Sardines", "Tournez les serviettes" et "La Fiesta", la patronne de France Télévisions n'a pour le moment pas réagi à cette chanson qui lui est dédié.