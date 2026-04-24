Laeticia Hallyday : présente aux obsèques de Nadia Farès, mais à l'écart du clan Hallyday - Baye

Laeticia Hallyday s'est rendue à l'église Saint-Jean-de-Montmartre ce vendredi, pour le dernier hommage rendu à Nadia Farès.

Elle est présente sur de très nombreux clichés, visiblement affectée. Ce vendredi 24 avril, Laeticia Hallyday était incontournable aux obsèques de l'actrice Nadia Farès. L'office a été célébré dans l'église Saint-Jean de Montmartre, en début d'après-midi, près de l'appartement qu'elle avait acheté 2025 pour s'installer à Paris. La comédienne avait décidé de rentrer en France après plusieurs années de vie à Los Angeles, ville dans laquelle elle s'était liée d'amitié, notamment, avec la dernière épouse du Taulier.

Laeticia Hallyday est apparue particulièrement touchée lors des obsèques, et proche de la famille de Nadia Farès. On a pu la voir enlacer Shana Chasman, la fille de l’actrice, ou lui glisser des mots de réconfort à l’oreille. Des images fortes de la cérémonie qui a rassemblé plusieurs personnalités venues témoigner de leur attachement à celle qui a longtemps œuvré dans l'ombre du monde du spectacle et de la nuit. Catherine Deneuve et Claude Lelouch étaient présents également.

Laeticia Hallyday absente des obsèques de Nathalie Baye ?

Si la présence de Laeticia Hallyday était assez naturelle aux obsèques de Nadia Farès, compte tenu de leurs liens d'amitié, on notera tout de même que les enfants de Johnny Hallyday étaient tout proches, eux aussi à Paris. Ils se sont rendus à l'église Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement, pour les obsèques de la mère de Laura, Nathalie Baye. Sa fille unique, qui organisait cette journée d'adieu, a d'ailleurs marqué les esprits en décrivant sa mère comme "quelqu'un de vrai, de tendre, de juste, de solide. Elle s'est toujours occupée des autres plus que d'elle-même".

Laeticia Hallyday s'est tenue à l'écart du clan Hallyday-Baye ce matin. Par pudeur peut-être. Il faut dire que la veuve de Johnny Hallyday et Nathalie Baye n'étaient pas particulièrement proches ces dernières années. La mort du rockeur avait été une épreuve pour toute la famille, en 2017, et les rancoeurs ont manifestement été tenaces. "Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi", avait même écrit la comédienne dans un communiqué. Ce message avait blessé Laeticia Hallyday. "Pour moi, ça a été très dur de voir les déclarations de Nathalie Baye", avait-elle réagi au Point.