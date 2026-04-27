Freeze Corleone : le rappeur condamné pour apologie du terrorisme pour une chanson polémique

Le rappeur français Freeze Corleone a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende ce lundi 27 avril à cause des paroles d'une de ses chansons.

Une ligne dans une chanson a valu à Freeze Corleone une condamnation pour apologie du terrorisme ce lundi 27 janvier. Le rappeur de 33 ans a été condamné à 15 mois de prison avec sursis, à 50 000 euros d'amende et à une interdiction de séjour dans les Alpes-Maritimes pour les trois prochaines années par le tribunal correctionnel de Nice. L'instance s'est quasiment alignée sur les réquisitions qui s'élevaient à 18 mois de prisons avec sursis.

L'avocat de Freeze Corleone a d'ores et déjà fait savoir à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur que son client avait l'intention de faire appel dans cette affaire qui l'oppose à 17 associations de victimes de l'attentat de Nice. Tout a débuté en 2024 avec la sortie de la chanson Haaland du rappeur français et de l'artiste allemand Luciano. Dans ce titre, Freeze Corleone semble faire référence à l'attentat survenu le 14 juillet 2016 et ayant fait 86 morts et des centaines de blessés sur la Promenade des Anglais à Nice. L'avenue n'est jamais explicitement mentionnée, mais fortement suggérée par les rimes et le silence qui suit la phrase interrompue : "En défense j'suis Kalidou, t'es Lenglet. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans l'rap comme un camion qui bombarde à fond sur la… ".

Dès la sortie du morceau, des élus niçois et des associations de victimes avaient exprimé leur indignation face aux propos de l'artiste dans sa chanson. Une enquête avait alors été ouverte. Le rappeur Freeze Corleone a toujours gardé le silence sur cette affaire depuis le début de l'enquête et n'a pas assisté à son procès lors duquel il a été qualifié de "Dieudonné du rap français" par le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli. Le magistrat a dénoncé "un fond idéologique nauséabond et une volonté de provocation dans une logique mercantile" dans les chansons de Freeze Corleone.

Une première affaire pour "provocation à la haine raciale"

Ce n'est pas la première fois que le rappeur fait polémique avec un de ses titres. Déjà en 2020, il avait fait l'objet d'une enquête pour "provocation à la haine raciale" après la diffusion d'une chanson et d'un clip dans lesquels il tenait les propos suivants : "J'arrive déterminé comme Adolf dans les années 30" et "tous les jours RAF (rien à foutre) de la Shoah". L'enquête avait été classée sans suite mais Freeze Corleone avait été lâché par son label Universal Music, qui avait dénoncé des "propos racistes inacceptables". Après la polémique autour de Haaland en 2024, plusieurs concerts de l'artiste avaient été annulés en France à cause du risque que des propos injurieux y soient tenus.