Donald Trump a détesté cette blague de Jimmy Kimmel et demande sa démission, il répond

Une blague de l'animateur Kimmy Kimmel sur Melania Trump a mis hors de lui le président des Etats-Unis qui a demandé sa démission. L'auteur du sketch, lui, joue la carte de l'humour dans sa réponse.

Le 23 avril dernier, l'animateur Jimmy Kimmel s'est fendu d'une blague concernant la première dame des Etats-Unis. Il avait qualifié Melania Trump de "veuve en attente" quelques jours seulement avant une fusillade au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. "Regardez Melania, si belle. Madame Trump, vous êtes rayonnante comme une veuve en devenir", avait-il déclaré. Une blague dans une parodie du gala de la presse qui ne passe pas, au vu des événements qui ont suivi le samedi.

Pour rappel, un homme a ouvert le feu lors de ce dîner, souhaitant s'en prendre à Donald Trump et à son administration. Jimmy Kimmel, lui, juge que sa blague était "très légère, sur le fait que Trump avait presque 80 ans". "Elle, est plus jeune que moi", ironise-t-il au sujet de Melania Trump. "Ce n'était en aucun cas un appel à l'assassinat et ils le savent, j'ai été très clair pendant de nombreuses années en m'exprimant contre la violence armée en particulier", a-t-il ajouté.

Ce lundi, Melania Trump s'est exprimée sur X à ce sujet. "Les propos haineux et violents de Kimmel visent à diviser notre pays. Son monologue sur ma famille n'est pas de l'humour ; ses paroles sont corrosives et aggravent le malaise politique qui ronge l'Amérique", estime-t-elle. "Des gens comme Kimmel ne devraient pas avoir la possibilité de s'introduire chez nous chaque soir pour répandre la haine. Lâche, Kimmel se cache derrière ABC car il sait que la chaîne continuera de le couvrir. Trop, c'est trop. Il est temps qu'ABC prenne position. Combien de fois encore la direction d'ABC tolérera-t-elle le comportement odieux de Kimmel au détriment de notre communauté ?", poursuit Melania Trump.

Jimmy Kimmel refuse de s'excuser auprès du couple Trump

Donald Trump, lui, a tout simplement demandé le renvoi de l'animateur : "Cela va vraiment trop loin. Jimmy Kimmel doit être immédiatement renvoyé par Disney et ABC" a écrit le président américain, en critiquant vivement les propos tenus par l'humoriste. "Jimmy Kimmel n'est absolument pas drôle, comme en témoignent ses terribles audiences télévisées", a renchéri le locataire de la Maison-Blanche, affirmant qu'il "a diffusé une fausse vidéo de la Première dame, Melania, et de notre fils, Barron, donnant l'impression qu'ils étaient réellement assis dans son studio".

Face à ce torrent de critiques, Jimmy Kimmel n'envisage pas de céder à Donald Trump, bien au contraire. Il a refusé de s'excuser ce lundi 27 avril, tout en continuant de jouer la carte de l'humour : "Vous savez ce que c'est de se réveiller le matin et de voir la Première dame exiger qu'on soit renvoyé. On est tous passés par là, non ?", a-t-il déclaré. Il a toutefois tenu à apaiser quelque peu la situation avec la Maison-Blanche, après un épisode qui aurait pu se terminer de manière tragique lors du dernier gala de la presse à Washington.

"Je suis désolé que vous (Melania Trump) et le président et tous ceux présents dans cette salle samedi ayez traversé ça. Vraiment. Juste parce que personne n'a été tué ne signifie pas que ce n'était pas traumatisant et effrayant", tempère-t-il. Ce n'est pas la première fois que Jimmy Kimmel est ciblé par la présidence américaine et embarqué dans ce type de polémiques. En septembre dernier, l'animateur star a été temporairement retiré de l'antenne pour des commentaires jugés inappropriés sur la fusillade causant la mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk.