Maria Carolina de Bourbon pas d'accord avec Jordan Bardella : l'aveu du patron du RN

Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a fait savoir que la princesse Maria Carolina ne partageait pas tous ses points de vue politiques.

Mercredi 29 avril, Jordan Bardella était l'invité de Guillaume Daret sur le plateau de BFMTV. Depuis la révélation début avril de sa relation avec la princesse italienne Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, le président du Rassemblement National est régulièrement interrogé sur sa vie privée. Lors de cet entretien, l'eurodéputé a tenu à écarter tout rôle politique pour la femme qui partage sa vie. "Je crois que ce n'est pas son souhait, a-t-il expliqué", tout en précisant qu'elle "s'intéresse à la vie de la France". La princesse ne semble également "pas toujours d'accord" avec les positions politiques du député européen.

A la question, "Partage-t-elle ses opinions politiques ? Bardella a, en effet, répondu "ça peut arriver mais pas toujours, ce qu'elle pense relève de son intimité", relaie BFM TV. "Ce n'est pas parce que vous partagez votre vie avec quelqu'un, que vous partagez ses opinions politiques. Je demande que [Maria Carolina] soit respectée et je demande à mes adversaires de la laisser tranquille. S'il y a quelque chose à me reprocher, on me le dit directement, mais on ne touche pas à mes proches, et on ne touche pas à la femme qui partage ma vie", a souligné Jordan Bardella.

"Nous avons pris la décision tous les deux de ne plus nous cacher, d'assumer ce qui relève pour nous aujourd'hui dans notre vie intime de l'évidence", assurait-il le 15 avril, durant le JT de France 2. Cette déclaration arrivait une semaine après les photos, publiées en Une sur Paris Match, qui avaient rendu publique leur relation. Depuis, Jordan Bardella est souvent interrogé sur cette relation. En plus de l'intérêt médiatique de sa romance, il fait également l'objet de réactions d'acteurs de la vie politique.

Bruno Retailleau, sénateur et membre du parti Les Républicains, a, par exemple, critiqué la "peopolisation" de cette romance dévoilée au grand public avec Maria Carolina, en invitant le président du RN "à plutôt faire la rupture", partage Gala.