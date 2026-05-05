Macron chante Aznavour : la vidéo fait le buzz, le batteur n'est pas n'importe qui

Alors qu'Emmanuel Macron est actuellement en Arménie, dans le cadre de la signature d'un accord stratégique, il s'est offert une parenthèse musicale et a chanté du Charles Aznavour.

Ce lundi 4 mai, Emmanuel Macron a interprété le célèbre titre "La Bohème" de Charles Aznavour, sorti en 1965. C'est à Erevan que le président français s'est offert cette parenthèse musicale. Le chef de l'Etat est en Arménie dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays en vue de la signature d'un accord "stratégique". C'est dans une vidéo partagée sur X par la directrice de France Info, Agnes Vahramian, que le spectacle de ce diner "amical" a été rendu public.

On peut donc considérer librement les aptitudes artistiques d'Emmanuel Macron, micro à sa main, accompagné à la batterie par le premier ministre arménien, Nikol Pachiyan. Une union musicale qui "rend hommage" aux origines arménienne du défunt chanteur Charles Aznavour, dont les parents avaient émigré en France dans les années 1920.

Une chanson pour rappeler les liens avec l'Arménie

Emmanuel Macron n'a jamais dissimulé son amour pour la variété française. En 2024, le chef de l'état avait repris Les Champs Elysées, de Joe Dassin aux cotés d'étudiants suédois. Macron avait également partagé fredonner Vladimir Ilitch en guise d'échauffement avec un discours, rappelle Le Figaro. Et sa tournée semble continuer en Arménie avec La Bohème.

Si la justesse de la performance vocale d'Emmanuel Macron laisse à désirer, ce n'est pas ce point qui sera principalement retenu de ce diner arméno-français. Ce rendez-vous s'inscrit dans la volonté partagée de l'Arménie de "se tourner vers l'Europe et vers la paix". Une aspiration consacrée par la tenue du 8ème sommet de la Communauté politique européenne, avec une quarantaine de dirigeants européens ayant fait le déplacement à Erevan.

"Le choix que vous avez fait de l'indépendance pleine et entière, de la paix, de la stabilité dans cette région, le choix de l'Europe et de la prospérité sont ceux que nous soutenons (…). Nous voulons être de cette aventure ", a lancé M. Macron lors du dîner en son honneur qui s'est tenu au palais présidentiel arménien.