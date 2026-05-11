Bonnie Tyler malade : après avoir frôlé la mort, des complications à l'hôpital... Quel est son état de santé ?

L'icône mondiale du rock, Bonnie Tyler, est hospitalisée au Portugal. La chanteuse galloise a été placée en coma artificiel suite à des complications post-opératoires graves.

Bonnie Tyler, l'interprète inoubliable de "Total Eclipse of the Heart" et "Holding Out for a Hero", lutte actuellement pour sa vie dans une unité de soins intensifs au Portugal. Les informations rapportées par la presse locale, notamment le quotidien Correio da Manhã, ainsi que par les agences de presse comme l'AFP, font état d'une dégradation brutale de son état de santé survenue au cours des derniers jours.

Selon les sources concordantes, la chanteuse de 74 ans se trouvait au Portugal pour y subir une intervention chirurgicale. Si la nature exacte de cette opération n'a pas été officiellement communiquée par son entourage, les suites opératoires ont pris une tournure sérieuse.

Le quotidien portugais Correio da Manhã révèle que Bonnie Tyler a été victime d'un arrêt cardiorespiratoire peu de temps après l'opération effectuée sur l'abdomen. Cet accident grave a nécessité une nouvelle intervention immédiate et soutenue des équipes de réanimation. Le choc subi par l'organisme de l'artiste a contraint les praticiens à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser ses fonctions vitales.

Face à la sévérité de l'arrêt cardiaque et pour prévenir des dommages neurologiques ou physiologiques irréversibles, les médecins portugais ont pris la décision de placer la star dans un coma artificiel. Cette procédure médicale, confirmée par le journal Le Figaro le 8 mai 2026, vise à mettre le corps au repos complet.

Entre la vie et la mort, Bonnie Tyler sous surveillance stricte

En réduisant l'activité cérébrale et la demande métabolique de l'organisme, le coma induit permet aux équipes soignantes de mieux contrôler la pression artérielle et l'oxygénation des tissus, tout en surveillant étroitement la réponse du cœur suite à l'incident initial. L'état de Bonnie Tyler est actuellement qualifié de "critique mais stable", une terminologie médicale qui souligne la fragilité de sa situation tout en indiquant qu'une certaine forme de contrôle a été rétablie.

Bonnie Tyler, dont la voix rauque et l'énergie scénique n'avaient jamais semblé faiblir malgré les années, est une figure respectée de la scène rock et pop. Son attachement au Portugal, où elle possède une résidence et passe une grande partie de son temps, explique sa présence dans un établissement de santé du pays pour cette opération.

À l'heure actuelle, aucun bulletin de santé officiel n'a été publié par son agent ou sa famille pour préciser les perspectives d'un réveil prochain. Les 48 à 72 heures suivant un arrêt cardiorespiratoire sont généralement considérées comme cruciales par les spécialistes pour évaluer les chances de récupération et l'ampleur des séquelles éventuelles. Le journal portugais indique que "les médecins tentent de maîtriser à l'aide de fortes doses d'antibiotiques, et le pronostic est très réservé". Son ami proche Liberto Mealha a affirmé quant à lui que les services de l'hôpital restent "optimistes quant à ses chances de rétablissement complet".

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