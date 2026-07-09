Mort de Bonnie Tyler : deux mois éprouvants avant un décès inattendu, de quoi est-elle morte ?
Bonnie Tyler, icône mondiale du rock, est décédée mercredi 8 juillet a annoncé son entourage. La chanteuse de 75 ans était hospitalisée depuis plusieurs semaines et se trouvait dans un état inquiétant.
Bonnie Tyler n'est plus. L'interprète inoubliable de "Total Eclipse of the Heart" et "Holding Out for a Hero" est décédée annonce sa famille ce jeudi 9 juillet 2026 dans un message posté sur Facebook. La chanteuse avait 75 ans. L'artiste "est décédée de façon inattendue hier soir à l'hôpital au Portugal des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée", ont écrit ses proches ce jeudi 9 juillet sur la page Facebook de l'artiste.
Bonnie Tyler avait été hospitalisée en mai dernier au Portugal et était visiblement toujours prise charge. Initialement admise dans une unité de soins intensifs au Portugal pour subir "une opération intestinale d'urgence", selon les explications données par son équipe à l'époque, la chanteuse avait été victime de complications après l'intervention. Elle avait fait un arrêt cardiorespiratoire selon les informations rapportées par le quotidien portugais Correio da Manhã. Cet accident grave avait nécessité une nouvelle intervention immédiate et soutenue des équipes de réanimation. Le choc subi par l'organisme de l'artiste a contraint les praticiens à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser ses fonctions vitales, notamment à placer Bonnie Tyler dans un coma artificiel. Cette procédure médicale, confirmée par le journal Le Figaro le 8 mai 2026, visait à mettre le corps au repos complet.
L'état de Bonnie Tyler était qualifié de "critique mais stable" après son placement en coma artificiel, une terminologie médicale qui soulignait la fragilité de sa situation tout en indiquant qu'une certaine forme de contrôle avait été rétablie. L'entourage de la chanteuse galloise ne s'étend pas sur un possible lien entre ces complications médicales et la mort de Bonnie Tyler.
La voix unique de Bonnie Tyler, fruit d'une erreur de la chanteuse
Bonnie Tyler, Gaynor Hopkins de son vrai prénom, est née le 8 juin 1951 à Skewen, au Pays de Galles, dans une famille de six enfants. Elle arrête l'école à 16 ans, âgé auquel elle remporte un concours de jeunes talents local qui lui permet de se diriger vers la chanson. Elle se produit sur des petites scènes dès 17 ans, puis est repérée par deux auteurs-compositeurs-producteurs, Steve Wolfe et le faiseur de talents Ronnie Scott, qui la font enregistrer son premier single en 1975. Le titre Lost in France devient le premier succès de l'artiste en 1976 et l'album The World Starts Tonight connaît le même triomphe en 1977. C'est à la même époque que Bonnie Tyler subit une opération des nodules sur les cordes vocales à l'origine de sa voix si reconnaissable. Contrainte au silence pendant des semaines pour cicatriser, la jeune femme ne s'y tient pas et hérite de la voix rauque et rocailleuse qu'on lui connaît. Mais loin de causer du tort à la carrière de la chanteuse, cette déconvenue lui offre un timbre unique qui a fait sa gloire.
C'est en 1983 que la carrière de Bonnie Tyler atteint son apogée. En s'associant avec le producteur Jim Steinman, elle enregistre l'album Faster Than the Speed of Night. Porté par le chef-d’œuvre Total Eclipse of the Heart, le disque se classe au sommet des charts mondiaux. Sa voix puissante et théâtrale incarne l'esthétique pop-rock des années 1980. Le titre Holding Out For A Hero, utilisé dans la bande original de Footlose l'année suivante est également un de ses plus grands succès.
La star et figure du rock des années 80 a continué de chanter, ses nombreux hits mais aussi de nouvelles chansons les décennies suivantes. En 2013, elle était même la représente du Royaume-Uni au Concours Eurovision avec le titre Believe in Me. Sa prestation n'avait récolté que la 19e place en bas du classement, mais la chanteuse ne s'était pas laissé abattre et avait estimé le concours truqué.
13:45 - Un passage à vide et une rencontre providentielle en 1982
Malgré le succès colossal de ses premiers morceaux, la fin des années 1970 et le début des années 1980 s'avèrent plus complexes pour Bonnie Tyler. Les albums suivants peinent à retrouver les sommets des classements et la chanteuse se sent artistiquement bridée par sa maison de disques RCA qui la confine dans un registre purement country-pop. Sa décision de rompre son contrat avec RCA en 1982 et sa rencontre avec le compositeur et producteur de génie Jim Steinman donne une nouvelle direction à la carrière de Bonnie Tyler. C'est le début d'une collaboration qui va marquer l'histoire de la musique moderne.
13:35 - Un succès national avant l'explosion mondiale de Bonnie Tyler
En 1977, Bonnie Tyler sort son tout premier album studio intitulé The World Starts Tonight. Le disque contient son premier grand succès commercial, Lost in France, une ballade aux accents francophiles qui pénètre directement le Top 10 britannique et lui vaut une nomination aux Brit Awards. C'est en 1978 que la chanteuse décroche son premier succès mondial avec It's a Heartache. Cette chanson de rupture, portée par des arrangements mêlant pop et country, met en valeur sa voix nouvellement éraillée. Le morceau devient un tube planétaire, se hissant à la troisième place des charts au Royaume-Uni et à la troisième place du prestigieux Billboard Hot 100 aux États-Unis. En France, le public tombe littéralement sous le charme de cette voix hors du commun, et le single s'arrache à des centaines de milliers d'exemplaires.
13:26 - L'accident médical à l'origine de la voix de Bonnie Tyler
Alors qu'elle est tout juste repérée par l'industrie de la musique, la jeune Bonnie Tyler doit subir une opération chirurgicale pour retirer des nodules sur ses cordes vocales. La convalescence impose un silence total pendant plusieurs semaines, mais incapable de respecter cette consigne la jeune femme finit par crier de colère et de frustation. Ce manquement médical endommage sa voix mais crée un miracle artistique : à sa guérison, son timbre est devenu plus rauque, plus éraillé, doté d'un grain unique. Ce qui aurait pu briser sa carrière naissante va en réalité devenir sa marque de fabrique mondiale.
13:17 - Comment Bonnie Tyler a-t-elle trouvé son pseudo ?
Après avoir signé un contrat avec la maison de disques RCA, les producteurs de la jeune chanteuse estiment que le nom de Sherene Davis manque de punch. L'artiste compile alors deux listes de prénoms et de noms de famille dans un carnet pour trouver la combinaison parfaite. C’est ainsi que naît officiellement Bonnie Tyler.
13:09 - Concours de chant et groupe de soul.. Les premières scènes de Bonnie Tyler
Bonnie Tyler a quitté l’école à 16 ans sans, aucun diplôme en poche, et a commencé à travailler dans une petite épicerie. Mais elle se tourne vers le chant dès 17 ans après avoir remporté un concours local en interprétant un titre de Mary Hopkin. Elle intègre un groupe de soul et commence à écumer les pubs et les clubs de sa région. Pour préserver son anonymat et se donner une contenance scénique, elle choisit alors son tout premier pseudonyme : Sherene Davis. C'est lors d'une de ces performances nocturnes qu'un dénicheur de talents la remarque enfin.