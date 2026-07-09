Mort de Bonnie Tyler : deux mois éprouvants avant un décès inattendu, de quoi est-elle morte ?

Bonnie Tyler, icône mondiale du rock, est décédée mercredi 8 juillet a annoncé son entourage. La chanteuse de 75 ans était hospitalisée depuis plusieurs semaines et se trouvait dans un état inquiétant.

Bonnie Tyler n'est plus. L'interprète inoubliable de "Total Eclipse of the Heart" et "Holding Out for a Hero" est décédée annonce sa famille ce jeudi 9 juillet 2026 dans un message posté sur Facebook. La chanteuse avait 75 ans. L'artiste "est décédée de façon inattendue hier soir à l'hôpital au Portugal des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée", ont écrit ses proches ce jeudi 9 juillet sur la page Facebook de l'artiste.

Bonnie Tyler avait été hospitalisée en mai dernier au Portugal et était visiblement toujours prise charge. Initialement admise dans une unité de soins intensifs au Portugal pour subir "une opération intestinale d'urgence", selon les explications données par son équipe à l'époque, la chanteuse avait été victime de complications après l'intervention. Elle avait fait un arrêt cardiorespiratoire selon les informations rapportées par le quotidien portugais Correio da Manhã. Cet accident grave avait nécessité une nouvelle intervention immédiate et soutenue des équipes de réanimation. Le choc subi par l'organisme de l'artiste a contraint les praticiens à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser ses fonctions vitales, notamment à placer Bonnie Tyler dans un coma artificiel. Cette procédure médicale, confirmée par le journal Le Figaro le 8 mai 2026, visait à mettre le corps au repos complet.

L'état de Bonnie Tyler était qualifié de "critique mais stable" après son placement en coma artificiel, une terminologie médicale qui soulignait la fragilité de sa situation tout en indiquant qu'une certaine forme de contrôle avait été rétablie. L'entourage de la chanteuse galloise ne s'étend pas sur un possible lien entre ces complications médicales et la mort de Bonnie Tyler.

La voix unique de Bonnie Tyler, fruit d'une erreur de la chanteuse

Bonnie Tyler, Gaynor Hopkins de son vrai prénom, est née le 8 juin 1951 à Skewen, au Pays de Galles, dans une famille de six enfants. Elle arrête l'école à 16 ans, âgé auquel elle remporte un concours de jeunes talents local qui lui permet de se diriger vers la chanson. Elle se produit sur des petites scènes dès 17 ans, puis est repérée par deux auteurs-compositeurs-producteurs, Steve Wolfe et le faiseur de talents Ronnie Scott, qui la font enregistrer son premier single en 1975. Le titre Lost in France devient le premier succès de l'artiste en 1976 et l'album The World Starts Tonight connaît le même triomphe en 1977. C'est à la même époque que Bonnie Tyler subit une opération des nodules sur les cordes vocales à l'origine de sa voix si reconnaissable. Contrainte au silence pendant des semaines pour cicatriser, la jeune femme ne s'y tient pas et hérite de la voix rauque et rocailleuse qu'on lui connaît. Mais loin de causer du tort à la carrière de la chanteuse, cette déconvenue lui offre un timbre unique qui a fait sa gloire.

C'est en 1983 que la carrière de Bonnie Tyler atteint son apogée. En s'associant avec le producteur Jim Steinman, elle enregistre l'album Faster Than the Speed of Night. Porté par le chef-d’œuvre Total Eclipse of the Heart, le disque se classe au sommet des charts mondiaux. Sa voix puissante et théâtrale incarne l'esthétique pop-rock des années 1980. Le titre Holding Out For A Hero, utilisé dans la bande original de Footlose l'année suivante est également un de ses plus grands succès.

La star et figure du rock des années 80 a continué de chanter, ses nombreux hits mais aussi de nouvelles chansons les décennies suivantes. En 2013, elle était même la représente du Royaume-Uni au Concours Eurovision avec le titre Believe in Me. Sa prestation n'avait récolté que la 19e place en bas du classement, mais la chanteuse ne s'était pas laissé abattre et avait estimé le concours truqué.

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