Michael Youn et Isabelle Funaro cambriolés : une blague sortie de nulle part en guise de commentaire

L'humoriste Mickael Youn a été victime d'un home-jacking à son domicile, en présence de sa famille. Malgré les dommages, l'acteur a tourné la situation en dérision.

Lundi 11 mai 2026, l'humoriste et acteur français Mickael Youn a été victime d'un "home-jacking" avec sa femme, Isabelle Funaro, et leurs enfants. Plusieurs hommes cagoulés et armés se sont introduits dans leur domicile à Eguilles, près d'Aix-en-Provence, et y ont menacés les propriétaires. Ce qui ne semble pas avoir bouleversé le présentateur télé qui a tourné la situation à la rigolade. Quelques heures plus tard, Mickael Youn publiait une story sur sa page Instagram qui avait tout l'air d'une "blague".

"Mask Singer, ça sert à rien. J'ai deviné personne", déclare-t-il. Une référence à sa participation à l'émission TF1, Mask Singer, durant laquelle un juré doit découvrir qui se cachait derrière les déguisements. Mais l'artiste ne s'est pas arrêté là. Il a également fait référence à de précédents cambriolages dont il a été victime avec sa femme, survenus en 2011 puis en 2013 alors qu'il vivait dans la capitale française, durant lesquels il s'était fait dérobé "des pages de sketches d'un spectacle qu'il écrivait", relate Le Parisien. "Mauvaise nouvelle, ils n'ont pas piqué mon prochain scénario !", a-t-il écrit.

© Mickael Youn, story Instagram

Un troisième cambriolage

Tout de même marqué par la violence de cet énième cambriolage, l'humoriste a également fait un clin d'œil à l'un de ses premiers films, Fatal Bazooka, dans lequel il incarnait un rappeur célèbre qui avait rencontré un fort succès avec son titre "fou ta cagoule". "Évidemment, les chiens ont été cools, les mecs avaient des cagoules (en vrai)", a-t-il aussi partagé sur Instagram.

Cet humour n'efface pas le choc de la famille Youn face à l'éruption des cambrioleurs à son domicile aux alentours de 8h30. Deux malfaiteurs ont contraint Mickael Youn et sa femme à ouvrir leur coffre fort, partage BFMTV. Si le préjudice totale de cette infraction reste à déterminer, les objets volés avaient une grande valeur pour la famille. Des bijoux, des montres ou encore de l'argent liquide.

Le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a révélé qu'une enquête avait été ouverte pour "extorsion avec arme en bande organisée", confiée à la brigade de répression du banditisme.

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