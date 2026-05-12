Luc Besson accusé de viol : cet élément pourrait relancer l'enquête

Le parquet de la cour d'appel de Paris a requis la réouverture des investigations alors que l'enquête initiale s'était conclue par un non-lieu. Dans cette affaire, l'actrice Sand Van Roy accuse Luc Besson de viol.

Le parquet général de la cour d'appel de Paris a requis la réouverture des investigations concernant l'une des affaires les plus emblématiques de #MeToo. Accusé de viol par l'actrice Sand Van Roy, Luc Besson avait vu l'enquête initiale se conclure par un non-lieu en décembre 2021. Un non-lieu confirmé en mai 2022 par la cour d'appel puis, en juin 2023, par la Cour de cassation. Près de trois ans plus tard, le parquet général a cependant estimé qu'un "élément nouveau susceptible de caractériser des charges nouvelles" justifie "la réouverture de l'information en vue de nouvelles investigations".

Selon les informations révélées par Mediapart ce mardi 12 mai, le "nouvel élément matériel mis en évidence par la plaignante" est une analyse ADN du sous-vêtement que portait l'actrice néerlando-belge Sand Van Roy le soir des faits qu'elle dénonce. Cette analyse a été réalisée par un laboratoire néerlandais.

La demande examinée le 2 juin

Les réquisitions du parquet général remontent au 3 février 2026. "Les éléments nouveaux concernent uniquement le non-lieu" concernant les accusations de viol le 18 mai 2018, indique le parquet. Selon une source proche du dossier, dont Le Parisien se fait l'écho, la chambre de l'instruction doit examiner la demande le 2 juin.

Dans la requête de l'avocat de Sand Van Roy, citée par le parquet, Me Antoine Gitton insiste sur le fait que "l'ADN du mis en cause a été formellement retrouvé sur la partie postérieure" du sous-vêtement. Il regrette par ailleurs que cet élément n'ait jusqu'ici "jamais été expertisé de manière adéquate au cours de l'enquête", jugeant le "fait matériel capital ignoré". Alors que la justice française s'est maintes fois positionnée en faveur du non-lieu dans cette affaire, un retour sur cette décision en chambre d'instruction constituerait un revirement majeur.