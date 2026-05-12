Golshifteh Farahani : la femme à l'origine de la gifle de Brigitte Macron selon un livre choc

Dans son livre "Un couple (presque) parfait", le journaliste de Paris Match Florian Tardif revient sur le médiatique incident dit de la gifle de Brigitte Macron et révèle l'origine de ce qui semble bien être une dispute.

La vidéo avait fait le tour du monde. Fin mai 2025, alors que les portes de l'avion présidentiel s'ouvraient sur le tarmac de l'aéroport de Hanoï, où le couple présidentiel se rendait pour une visite officielle au Vietnam, la caméra de l'agence américaine Associated Press captait une scène des plus surprenantes : Brigitte Macron giflant le président Emmanuel Macron. Un an plus tard, le journaliste de Paris Match Florian Tardif sort un livre intitulé Un couple (presque) parfait ce mercredi 13 mai. Il annonce y faire quelques révélations sur le couple Macron, notamment sur la gifle.

À l'époque, plusieurs "versions officielles" de l'incident avaient été relayées. Toutes semblaient cependant se contredire. D'abord, l'hypothèse "un montage vidéo" avait été avancée. Puis, l'Élysée avait affirmé qu'il ne s'agissait que "d'un moment de complicité", minimisant les faits. En juin 2025, Voici rapportait également que le président aurait voulu arroser ses officiers de sécurité avec une bouteille d'eau, ce qui aurait grandement contrarié sa femme. Mais selon le journaliste de Paris Match, la raison serait toute autre…

"Un message qu'elle n'aurait jamais dû lire"

On apprend ainsi que Brigitte Macron serait tombée, durant le vol, sur un message envoyé à Emmanuel Macron par une autre femme. "Un message qu'elle n'aurait jamais dû lire", confie un intime du couple. S'ensuit "une dispute, plus longue, plus dure qu'à l'ordinaire", rapporte le journaliste. Alors que l'aide de camp pensait l'incident clos, il ouvre la porte de l'avion et survient alors la fameuse scène.

"Ce qui blessera Brigitte n'est pas tant le contenu du message que ce qu'il laissait deviner : une possibilité. Porte entrouverte sur un monde qu'elle croyait contrôler. Rien de tangible, ni de vraiment condamnable, mais l'idée, seule, que cela aurait pu exister suffisait", écrit l'auteur d'Un couple (presque) parfait. Une amie de Brigitte Macron lui aurait confié que la première dame se serait alors "vue effacée. Et par une femme bien plus jeune", qui plus est !

L'auteur révèle dans la foulée le nom de la femme en question : l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, à qui les rumeurs ont souvent prêté une relation avec le président de la République depuis l'été 2024. Elle les a cependant toujours démenties. Interrogée par Gala sur le sujet à l'été 2025, l'actrice avait questionné en retour : "La question, c'est de savoir pourquoi les gens s'intéressent à ce genre d'histoire. Je pense qu'il y a un manque d'amour chez certains et qu'ils ont besoin de créer de telles romances pour le combler." Elle avait également confié démarrer "une nouvelle histoire". "J'ai eu des relations qui m'ont challengée, avec beaucoup de disputes, mais c'est fini maintenant. Je veux que ça soit simple, clair, facile", expliquait-elle à Gala fin août 2025... soit déjà plusieurs mois après la gifle des Macron.