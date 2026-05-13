Golshifteh Farahani : une "relation" avec Emmanuel Macron, des messages et une gifle... ce que contient un livre choc

Le couple Macron dément, mais un journaliste assure que la gifle de Brigitte Macron serait liée à Golshifteh Farahani. Il maintient que le président et l'actrice iranienne ont entretenu une "relation platonique".

Golshifteh Farahani et Emmanuel Macron ont-ils entretenu une relation sentimentale ? Le journaliste Florian Tardif l'assure, même s'il parle de "relation platonique". Et si le nom de l'actrice iranienne est dévoilé sans pudeur, c'est que le journaliste considère qu'elle a un impact sur un événement devenu public, commenté sur toute la planète , y compris de manière grivoise et déplacée par le président américain Donald Trump.

Souvenez-vous : la vidéo avait fait le tour du monde. Fin mai 2025, alors que les portes de l'avion présidentiel s'ouvraient sur le tarmac de l'aéroport de Hanoï, où le couple présidentiel se rendait pour une visite officielle au Vietnam, la caméra de l'agence américaine Associated Press captait une scène des plus surprenantes : Brigitte Macron giflant le président Emmanuel Macron. Face au déferlement médiatique et aux rumeurs, l'Elysée avait évoqué "d'un moment de complicité" du couple Macron, minimisant les faits. En juin 2025, Voici rapportait également que le président aurait voulu arroser ses officiers de sécurité avec une bouteille d'eau, ce qui aurait grandement contrarié sa femme.

Un an plus tard, le journaliste de Paris Match Florian Tardif sort un livre intitulé Un couple (presque) parfait ce mercredi 13 mai. Il y fait donc quelques révélations sur le couple Macron, notamment sur cette gifle qui avait fait le tour du monde. Et avance le nom de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani.

"Un message" de Golshifteh Farahani que Brigitte Macron "n'aurait jamais dû lire"

Brigitte Macron serait en réalité tombée, durant le vol, sur un message envoyé à Emmanuel Macron par Golshifteh Farahani, raconte Florian Tardif dans son livre. "Un message qu'elle n'aurait jamais dû lire", confie un intime du couple. S'ensuit "une dispute, plus longue, plus dure qu'à l'ordinaire", rapporte le journaliste. Alors que l'aide de camp pensait l'incident clos, il ouvre la porte de l'avion et survient alors la fameuse scène.

"C'est une scène de couple. On le regrette aujourd'hui à l'Elysée, parce qu'ils auraient pu montrer à ce moment-là qu'ils étaient un couple, un vrai couple, pas un couple parfait. [...] Elle a vu un message d'une personnalité connue, d'une actrice iranienne, Golshifteh Farahani", a commenté ce mercredi l'auteur du livre, au micro de RTL, qui a ajouté : "Le président de la République, pendant quelques mois - ce n'est plus le cas - a entretenu une relation platonique - c'est ce qu'on m'a dit et répété - avec l'actrice iranienne. Il y a eu des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches (comme) 'Je vous trouve très jolie, etc.', ça a entraîné des tensions au sein du couple". Et de préciser que "cette version n'est pas celle" du couple Macron, mais en assurant qu'il dévoile cette indiscrétion car il s'agit "de faits et uniquement de faits".

Contacté par Le Parisien, l’entourage de Brigitte Macron considère que la version du journaliste est totalement fausse. "Brigitte Macron a catégoriquement démenti ce récit auprès de l’auteur directement, le 5 mars dernier", a réagi une proche de la Première dame.

Golshifteh Farahani a déjà balayé les rumeurs

Le journaliste, lui, a donc choisi de publier malgré tout cette version. "Ce qui blessera Brigitte n'est pas tant le contenu du message que ce qu'il laissait deviner : une possibilité. Porte entrouverte sur un monde qu'elle croyait contrôler. Rien de tangible, ni de vraiment condamnable, mais l'idée, seule, que cela aurait pu exister suffisait", écrit l'auteur d'Un couple (presque) parfait, évitant soigneusement de mentionner explicitement une liaison amoureuse d'Emmanuel Macron avec Golshifteh Farahani. Une amie de Brigitte Macron aurait confié à Florian Tardif que la Première dame se serait alors "vue effacée. Et par une femme bien plus jeune", qui plus est ! Golshifteh Farahani est aujourd'hui âgée de 42 ans.

Golshifteh Farahani n'en est pas à sa première rumeur avec le chef de l'Etat. Des rumeurs lui ont souvent prêté une relation avec le président de la République depuis l'été 2024. Elle les a cependant toujours démenties. Interrogée par Gala sur le sujet à l'été 2025, l'actrice avait questionné en retour : "La question, c'est de savoir pourquoi les gens s'intéressent à ce genre d'histoires. Je pense qu'il y a un manque d'amour chez certains et qu'ils ont besoin de créer de telles romances pour le combler." Golshifteh Farahani avait également confié démarrer "une nouvelle histoire". "J'ai eu des relations qui m'ont challengée, avec beaucoup de disputes, mais c'est fini maintenant. Je veux que ça soit simple, clair, facile", expliquait-elle à Gala fin août 2025... soit déjà plusieurs mois après la gifle de Brigitte Macron.

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