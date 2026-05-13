Golshifteh Farahani : une "relation" avec Emmanuel Macron, des messages et une gifle... ce que contient un livre choc
Le couple Macron dément, mais un journaliste assure que la gifle de Brigitte Macron serait liée à Golshifteh Farahani. Il maintient que le président et l'actrice iranienne ont entretenu une "relation platonique".
Golshifteh Farahani et Emmanuel Macron ont-ils entretenu une relation sentimentale ? Le journaliste Florian Tardif l'assure, même s'il parle de "relation platonique". Et si le nom de l'actrice iranienne est dévoilé sans pudeur, c'est que le journaliste considère qu'elle a un impact sur un événement devenu public, commenté sur toute la planète , y compris de manière grivoise et déplacée par le président américain Donald Trump.
Souvenez-vous : la vidéo avait fait le tour du monde. Fin mai 2025, alors que les portes de l'avion présidentiel s'ouvraient sur le tarmac de l'aéroport de Hanoï, où le couple présidentiel se rendait pour une visite officielle au Vietnam, la caméra de l'agence américaine Associated Press captait une scène des plus surprenantes : Brigitte Macron giflant le président Emmanuel Macron. Face au déferlement médiatique et aux rumeurs, l'Elysée avait évoqué "d'un moment de complicité" du couple Macron, minimisant les faits. En juin 2025, Voici rapportait également que le président aurait voulu arroser ses officiers de sécurité avec une bouteille d'eau, ce qui aurait grandement contrarié sa femme.
Un an plus tard, le journaliste de Paris Match Florian Tardif sort un livre intitulé Un couple (presque) parfait ce mercredi 13 mai. Il y fait donc quelques révélations sur le couple Macron, notamment sur cette gifle qui avait fait le tour du monde. Et avance le nom de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani.
"Un message" de Golshifteh Farahani que Brigitte Macron "n'aurait jamais dû lire"
Brigitte Macron serait en réalité tombée, durant le vol, sur un message envoyé à Emmanuel Macron par Golshifteh Farahani, raconte Florian Tardif dans son livre. "Un message qu'elle n'aurait jamais dû lire", confie un intime du couple. S'ensuit "une dispute, plus longue, plus dure qu'à l'ordinaire", rapporte le journaliste. Alors que l'aide de camp pensait l'incident clos, il ouvre la porte de l'avion et survient alors la fameuse scène.
"C'est une scène de couple. On le regrette aujourd'hui à l'Elysée, parce qu'ils auraient pu montrer à ce moment-là qu'ils étaient un couple, un vrai couple, pas un couple parfait. [...] Elle a vu un message d'une personnalité connue, d'une actrice iranienne, Golshifteh Farahani", a commenté ce mercredi l'auteur du livre, au micro de RTL, qui a ajouté : "Le président de la République, pendant quelques mois - ce n'est plus le cas - a entretenu une relation platonique - c'est ce qu'on m'a dit et répété - avec l'actrice iranienne. Il y a eu des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches (comme) 'Je vous trouve très jolie, etc.', ça a entraîné des tensions au sein du couple". Et de préciser que "cette version n'est pas celle" du couple Macron, mais en assurant qu'il dévoile cette indiscrétion car il s'agit "de faits et uniquement de faits".
Contacté par Le Parisien, l’entourage de Brigitte Macron considère que la version du journaliste est totalement fausse. "Brigitte Macron a catégoriquement démenti ce récit auprès de l’auteur directement, le 5 mars dernier", a réagi une proche de la Première dame.
Golshifteh Farahani a déjà balayé les rumeurs
Le journaliste, lui, a donc choisi de publier malgré tout cette version. "Ce qui blessera Brigitte n'est pas tant le contenu du message que ce qu'il laissait deviner : une possibilité. Porte entrouverte sur un monde qu'elle croyait contrôler. Rien de tangible, ni de vraiment condamnable, mais l'idée, seule, que cela aurait pu exister suffisait", écrit l'auteur d'Un couple (presque) parfait, évitant soigneusement de mentionner explicitement une liaison amoureuse d'Emmanuel Macron avec Golshifteh Farahani. Une amie de Brigitte Macron aurait confié à Florian Tardif que la Première dame se serait alors "vue effacée. Et par une femme bien plus jeune", qui plus est ! Golshifteh Farahani est aujourd'hui âgée de 42 ans.
Golshifteh Farahani n'en est pas à sa première rumeur avec le chef de l'Etat. Des rumeurs lui ont souvent prêté une relation avec le président de la République depuis l'été 2024. Elle les a cependant toujours démenties. Interrogée par Gala sur le sujet à l'été 2025, l'actrice avait questionné en retour : "La question, c'est de savoir pourquoi les gens s'intéressent à ce genre d'histoires. Je pense qu'il y a un manque d'amour chez certains et qu'ils ont besoin de créer de telles romances pour le combler." Golshifteh Farahani avait également confié démarrer "une nouvelle histoire". "J'ai eu des relations qui m'ont challengée, avec beaucoup de disputes, mais c'est fini maintenant. Je veux que ça soit simple, clair, facile", expliquait-elle à Gala fin août 2025... soit déjà plusieurs mois après la gifle de Brigitte Macron.
19:45 - Qui est Golshifteh Farahani, l’actrice au cœur des rumeurs autour du couple Macron ?
Actrice franco-iranienne révélée au grand public dans Mensonges d’État de Ridley Scott, Golshifteh Farahani s’est imposée entre cinéma d’auteur français et productions internationales. Exilée d’Iran après des pressions du régime, elle poursuit sa carrière en France tout en s’engageant régulièrement pour les droits des femmes iraniennes. Son nom refait aujourd’hui surface après la parution d’un livre évoquant une relation "platonique" avec Emmanuel Macron.
18:48 - Un proche de Brigitte Macron dément le récit autour de Golshifteh Farahani
Un proche de Brigitte Macron assure à RTL que la Première dame a "catégoriquement démenti" la version avancée par le journaliste Florian Tardif. Dans son livre, il affirme que la "gifle" adressée à Emmanuel Macron en 2025 serait liée à un message de l’actrice Golshifteh Farahani aperçu sur le téléphone du président. L’entourage de Brigitte Macron affirme au contraire qu’elle "ne regarde jamais dans le téléphone portable de son mari".
17:06 - Le journaliste de Paris Match ne parle pas de Golshifteh Farahani comme d'une maitresse
Y a-t-il eu une idylle entre le président français et l'actrice iranienne ? Le journaliste ne l'écrit pas dans son livre et ne l'a pas dit ce matin sur RTL. A la radio, devant Marc-Olivier Faugiel, il a juste parlé d'une "relation platonique", c'est-à-dire qui est restée à l'état de flirt sans aller plus loin. Il a aussi parlé de "jalousie" ayant émergé au sein du couple, mais rien de plus.
15:27 - Déjà une rumeur il y a plus de deux ans liant Emmanuel Macron à Golshifteh Farahani
Propagée à l'été 2024 sur les réseaux sociaux, la rumeur selon laquelle Golshifteh Farahani entretenait une relation avec le président de la République, Emmanuel Macron, avait pris de l'épaisseur au printemps 2025. Dans les colonnes du journal Le Point, l'actrice était interrogée très sérieusement sur cette fameuse rumeur, la liant au chef de l'Etat. Selon Golshifteh Farahani, "il manquait peut-être une histoire d'amour et les gens l'ont créée...". Et de répondre : "Les rumeurs, il faut les laisser passer. Justes ou pas justes, ce sont des rumeurs. C'est comme des vagues qui viennent et passent (...) Je crois que, de toute façon, ce pays (la France) est lié à l'amour. C'est important mais c'est des rumeurs, c'est drôle de réaliser comment les vagues arrivent".
13:23 - Le couple Macron a déjà donné leur version de "la gifle"
En mai 2025, l’entourage du couple Macron avait déjà dû expliqué à la presse ce qu'il s'était passé. "C’était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. Il adore faire des blagues visant son épouse avant ce genre de moments où ils vont débuter une séquence officielle. Et elle réagit toujours comme ça, avait confié un proche. "On plaisantait avec mon épouse comme on le fait assez souvent", avait de son côté assuré Emmanuel Macron démentant tout "scène de ménage".
12:14 - L'entourage de Brigitte Macron dément la version du livre
Contacté par Le Parisien, l’entourage de Brigitte Macron a démenti la version du journaliste de Paris Match, qui assure que l’actrice iranienne est à l'origine de la dispute survenue avec son mari dans l'avion. "Brigitte Macron a catégoriquement démenti ce récit auprès de l’auteur directement, le 5 mars dernier, en précisant qu’elle ne regardait jamais dans le téléphone portable de son mari", a de son côté indiqué "l’entourage du président de la République", regrettant pas ailleurs que "cette précision n’avait pas été publiée par l’auteur".
10:39 - "Des messages qui sont allés assez loin", entre l'actrice iranienne et Emmanuel Macron
Florian Tardif, le journaliste politique à Paris Match qui dévoile des indiscrétions sur le couple Macron dans son livre, a ajouté au micro de RTL ce mercredi 13 mai avoir eu connaissance d'éléments démontrant une relation épistolaire entre le président et Golshifteh Farahani : "Le président de la République, pendant quelques mois - ce n'est plus le cas - a entretenu une relation platonique - c'est ce qu'on m'a dit et répété - avec l'actrice iranienne. Il y a eu des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches (comme) 'Je vous trouve très jolie, etc.', ça a entraîné des tensions au sein du couple, puis cette scène privée (de la gifle) qui est devenue publique, tout simplement parce qu'il y a eu un quiproquo dans l'avion, on pensait cette dispute assez conséquente terminée, ce n'était pas le cas".
10:32 - Une "scène de jalousie" dans l'avion entre Brigitte Macron et le président à cause de Golshifteh Farahani
Le journaliste Marc-Olivier Faugiel a interrogé ce mercredi matin sur RTL le journaliste Florian Tardif au sujet de son livre. Et les deux hommes sont revenus sur ce SMS de l'actrice irannienne, reçu dans l'avion en Asie du sud-est. "Vous décryptez l'épisode de la gifle, avec les différentes versions données par l'Elysée, et vous, vous enquêtez [...] En fait, c'est une scène de jalousie qui se produit dans cet avion en fait..." lance le journaliste de RTL. Réponse de l'auteur du livre : "Oui, c'est une scène de couple. On le regrette aujourd'hui à l'Elysée, parce qu'ils auraient pu montrer à ce moment-mà qu'ils étaient un couple, un vrai couple, pas un couple parfait. [...] Elle a vu un message d'une personnalité connue, d'une actrice iranienne, Golshifteh Farahani". L'auteur du livre précise que "cette version n'est pas celle" du couple Macron, mais assure qu'il dévoile cette indiscrétion car il s'agit "de faits et uniquement de faits".