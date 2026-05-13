Renaud atteint d'une maladie mentale : sa fille se livre sur ses crises de paranoïa

La fille de Renaud, Lolita Séchan, est revenue à la télévision sur les crises de paranoïas de son père.

Mardi 12 mai, Lolita Séchan, la fille du célèbre chanteur Renaud été présente sur le plateau de l'émission C à Vous. Invitée afin de présenter "Renaud", le documentaire réalisé sur son père, diffusé en prime time sur France 2, à l'occasion de ses 50 ans de carrière musicale, la jeune femme de 45 ans est notamment revenue sur les nombreuses crises de paranoïa de l'artiste. Lolita Séchan, accompagnée du réalisateur Tancrède Ramon, est revenue sur un aspect méconnu et pourtant central de la vie du chanteur : ses crises de paranoïa aiguë.

Selon Lolita Séchan, aujourd'hui âgée de 45 ans, le point de rupture initial remonte à un événement précis : un concert à Moscou en 1985. Alors que Renaud interprétait son titre engagé Le Déserteur, une partie du public a soudainement quitté la salle. "Ça a été un élément déclencheur, il y a quelque chose qui s'est cristallisé là", explique-t-elle, marquant ce qu'elle identifie comme "sa première crise de paranoïa".

Dès lors, la perception du monde de l'interprète de Mistral Gagnant bascule. Tancrède Ramon souligne que l'artiste "s'est mis à surinterpréter ce qu'il voyait", transformant un incident diplomatique ou technique en une menace vitale. Cette angoisse profonde s'est ensuite nourrie de traumatismes plus anciens.

Les crises de paranoïas de Renaud ont continué à se manifester de manière épisodique après Moscou. Lolita Séchan es également revenue la peur de son père de se faire assassiner. "Il a pensé que c'était un coup monté qui était fait et a relié ça peut-être à un passé familial qui était complexe. Il s'est mis en tête que les services secrets russes voulaient l'assassiner. Ça a été une déflagration dont il s'est remis tant bien que mal dans les années suivantes mais qui a été le signe avant coureur d'une très grosse crise de paranoïa dix ans plus tard à Cuba", partage le cinéaste.

Renaud, très atteint par ses crises de paranoïa

Cette pathologie a fini par dicter le quotidien de l'artiste, l'enfermant dans des rituels de protection extrêmes. Le documentaire rapporte notamment que sa méfiance envers son entourage et son environnement était telle qu'il craignait l'empoisonnement systématique. "Son gars sûr et meilleur ami, Mourad, devait manger des sandwichs avant lui pour vérifier qu'ils n'étaient pas empoisonnés. Sa peur prend tout l'espace mental et physique", ajoute Tancrède Ramon.

Pour documenter cette réalité complexe, Lolita et sa mère Dominique, première épouse du chanteur, ont ouvert leurs archives personnelles. Ces cassettes familiales, montrant Renaud au ski, dans son jardin ou en plein processus créatif, permettent de poser un diagnostic plus précis sur une souffrance psychique souvent réduite par le grand public aux simples "effets de l'alcoolisme".

Si Renaud associe lui-même sa fragilité à un " contexte familial complexe ", le film met en lumière la fonction thérapeutique de son œuvre. Malgré la maladie, le chanteur a toujours trouvé dans l'écriture un rempart contre ses démons. Sa fille a d'ailleurs insisté sur cette résilience par l'art : "Il a la chance d'avoir la création qui est sa béquille pour survivre à cette peur qui monte en lui de la paranoïa".