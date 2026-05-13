"Elle jouait la séduction" : Macron dragué par une stagiaire à l'Elysée, un épisode inavoué rapporté dans un livre

Certains secrets sur le couple Macron ont été dévoilés par un journaliste de Paris Match, qui a publié un livre "enquête".

Des révélations assez surprenantes. Paris Match a dévoilé plusieurs extraits du livre de Florian Tardif, Un couple "presque" parfait, publié aux éditons Albin Michel. L'ouvrage revient sur les polémiques médiatiques ayant le plus marqué les deux quinquennats d'Emmanuel Macron et de sa femme, Brigitte Macron. Mais pas uniquement. Parmi les récits les plus saisissants figure celui d'une stagiaire qui aurait tenté de s'immiscer dans l'intimité du chef de l'État, relate le média Paris Match.

Au cœur de cette intrigue se trouve une jeune femme d'origine étrangère, rapidement surnommée "Shéhérazade" par les services du palais, en référence à l'héroïne des Mille et Une Nuits. Selon l'auteur, sa présence n'est pas passée inaperçue : elle se serait "attiré des regards, voire des élans", au point d'"envoûter" plusieurs collaborateurs masculins au sein de la présidence. Il y avait un fantasme autour d'elle", rapporte une ancienne conseillère citée dans le livre.

Toutefois, les intentions de la jeune femme auraient rapidement dépassé le cadre professionnel pour cibler directement le président. Des proches du palais sont catégoriques : "Avec le président, elle a essayé. Par ambition plus que par amour."

L'arrivée de cette stagiaire s'inscrit dans une période charnière : la pandémie de Covid-19. À cette époque, Emmanuel Macron et son cabinet constatent que les moins de 35 ans constituent la tranche de population la plus réceptive à ses interventions sur les réseaux sociaux. C'est pour consolider ce lien que le chef de l'État accepte sa première grande interview avec le média en ligne Brut.

Arrivée avec "l'étiquette jeune", Shéhérazade intègre le service diplomatique de l'Élysée afin de participer activement à la préparation de cet entretien médiatique. L'attitude de la stagiaire aurait fini par déclencher une alerte au sein du cabinet et auprès de l'entourage de la Première dame. Les sources citées par Florian Tardif avancent qu'elle "jouait la séduction pour obtenir ce qu'elle voulait. Après ce stage, elle espérait rester", conclut une conseillère.

Face à ce comportement jugé inapproprié et risqué pour l'image du président, l'entourage de Brigitte Macron serait intervenu avec célérité pour mettre fin au stage de la jeune femme avant que la situation ne s'envenime. "On a agi assez vite pour éviter que", explique une proche de la Première dame, laissant sa phrase en suspens, mais suggérant une volonté de protéger le couple présidentiel de tout scandale potentiel.