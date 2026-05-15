Sophie Garel : l'Eurovision endeuillé par la mort de l'animatrice radio et ancienne candidate

Sophie Garel, l'une des voix les plus emblématiques de la radio et de RTL, est décédée ce jeudi 14 mai 2026. Elle avait participé à l'Eurovision, dont la finale de l'édition 2026 a lieu ce samedi.

Sophie Garel, de son vrai nom Lucienne Garcia, est décédée ce jeudi 14 mai 2026. La mort de la femme de 84 ans endeuille le monde médiatique auquel elle a appartenu pendant plusieurs décennies. C'est RTL, chaîne de radio pour laquelle Sophie Garel a longtemps était animatrice, qui a annoncé le décès après avoir eu l'information de la famille de Sophie Garel. L'entourage ne s'est cependant pas étendu sur les causes de la mort de l'animatrice

Née en 1942 à Oran, en Algérie, Sophie Garel a débuté au micro de Télé Oran au début des années 60 avant l'exode de 1962 qui l'a conduite en France. Elle a alors rejoint Télé Monte-Carlo avant de se faire une place dès 1967 à Radio Luxembourg, devenue RTL. L'animatrice est rapidement devenue une des voix de la station de radio, notamment grâce à son duo avec Fabrice. Les deux voix de RTL sont même à l'origine de plusieurs séquences devenues cultes dans les émissions comme Les jeux de Fabrice avec Sophie ou Atoukado.

Sophie Garel a également travaillé avec un grand nom de la radio et de la production : Laurent Ruquier, dont elle a rejoint la bande. Elle a été chroniqueuse de l'émission On a tout essayé entre 2002 et 2007, mais a aussi travaillé sur On va s'gêner diffusée sur Europe 1 ou encore On n'a pas tout dit entre 2007 et 2008. Qui dit Ruquier et RTL, dit forcément Les Grosses Têtes. Là encore, Sophie Garel a été de la partie. "Ton esprit de repartie, ton plaisir d'être au micro tout en ayant l'air de faire ça au-dessus de la jambe, ton rire, ton goût pour les jeux de mots, pour tout ça, merci", a écrit Laurent Ruquier en hommage à Sophie Garel après l'annonce de sa mort.

Sophie Garel a chanté pour l'Eurovision en 1968

Si Sophie Garel était une voix de Radio Luxembourg et de Télé Luxembourg, elle a aussi été la représentante de ce pays au célèbre concours de l'Eurovision en 1968. Cette dernière avait, rappelons-le, participé au concours de chant européen en 1968, dont l'édition se déroulait dans la ville de Londres. La participation de Sophie Garel à l'Eurovision en 1968, qui est l'un des plus inattendus chapitres de sa vie, s'est faite avant le début de sa célébrité sur les ondes radiophoniques.

Durant l'Eurovision, dont la finale de l'édition 2026 a lieu ce samedi 16 mai, l'animatrice radio et télévision avait donc représenté non pas la France mais le Luxembourg, petit pays frontalier à la France d'un peu moins de 137 000 habitants. Sophie Garel avait interprété en français< Nous vivrons d'amour en duo avec Chris Baldo, son confrère à Radio Luxembourg, relate RTL. Un titre écrit par Jacques Demarny et composé par Carlos Leresche. A l'issue des votes, c'est à la 11ème place que Sophie Garel et Chris Baldo arrivent avec 5 points, à égalité avec le Portugal, sur 17 pays participants.