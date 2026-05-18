Flavie Flament contre Patrick Bruel : les accusations de viol de l'animatrice remises en cause

La célèbre animatrice Flavie Flament a porté plainte pour viol à l'encontre de Patrick Bruel le 13 mai 2026. Certains de ses proches se disent "estomaqués" par son récit alors que le chanteur est sorti du silence pour démentir les faits reprochés.

Visé par cinq plaintes pour viols et agressions sexuelles, Patrick Bruel est sorti du silence le dimanche 17 mai 2026. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties", écrit le chanteur dans une publication sur Instagram.

L'interprète de Casser la voix et Place des grands hommes a décidé de se défendre après les accusations de Flavie Flament. Vendredi 15 mai, l'animatrice a révélé sur le même réseau social avoir porté plainte pour viol contre Patrick Bruel, l'accusant d'avoir abusé d'elle en 1991 alors qu'elle avait 16 ans et lui 32 ans. Dans son message, le chanteur évoque bien une "brève histoire" entre lui et Flavie Flament, mais ajoute que "cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'". Et Patrick Bruel de poursuivre : "Je ne comprends pas pourquoi, soudainement, aujourd'hui, Flavie Flament raconte une histoire différente et sordide. (...) Je sais simplement que cette histoire est fausse".

Une défense déjà exprimée par les avocats du chanteur qui bénéficie de la présomption d'innocence. Patrick Bruel conteste les accusations de Flavie Flament comme toutes celles qui ont été formulées contre lui depuis le mois de mars 2026. "Ce sera à la Justice, en laquelle j'ai toute confiance, de faire toute la lumière sur ces accusations", écrit Patrick Bruel promettant de se battre et de "continuer de faire [son] métier" d'ici là.

Ce que reproche Flavie Flament à Patrick Bruel

"Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol", a écrit Flavie Flament sur Instagram le 15 mai disant joindre sa voix "à celles des autres femmes qui s'élèvent en France, en Belgique et au Canada" contre le chanteur. Une trentaine de témoignages ont été recueillis dans la presse ces derniers mois.

Flavie Flament a déposé sa plainte le mercredi 13 mai selon les informations de Médiapart. Elle accuse le chanteur français d'avoir abusé d'elle en 1991 alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Dans son témoignage au média d'investigation, elle raconte que Patrick Bruel l'avait repérée lors d'un tournage au Zénith, en décembre 1990. Elle avait alors été invitée à assister à une émission de Laurent Boyer et le chanteur aurait "jeté son dévolu" sur elle. "Je suis devenue son obsession, au point qu’on m’a fait asseoir dans l’axe de la caméra, en me disant que, sinon, Patrick ne voulait pas faire l’interview", a détaillé Flavie Flament à Mediapart.

Dans la plainte déposée par ses avocates devant la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, Flavie Flament indique qu'à l'issue d'un shooting organisé en 1991, elle s'est rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, a fait un black-out et s'est réveillée alors que le chanteur lui remettait son pantalon sur son lit. "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", rapporte-t-elle à Médiapart, alors qu'elle se souvient seulement du thé que lui aurait offert le chanteur. Ce dernier l'aurait ensuite déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint Lazare".

Les accusations de Flavie Flament remises en question

Patrick Bruel conteste fermement les accusations de l'animatrice, de même que ses avocats. Le chanteur indique avoir "rencontré Flavie Flament dans les années 1990" et évoque "une relation épisodique" dans laquelle il n'y a eu "rien d’imposé, certainement pas de drogue". Me Christophe Ingrain et Me Céline Lasek ont indiqué sur BFMTV que "Flavie Flament a en outre invité [le chanteur] à plusieurs émissions qu’elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd’hui".

Un proche de l'animatrice a aussi pointé un décalage entre les propos de Flavie Flament auprès du Parisien. "Ce qu’elle raconte aujourd’hui est l’exact opposé de ce qu’elle racontait il y a quelques années sur son histoire avec Patrick Bruel. Elle en parlait comme d’une jolie aventure. C’étaient ses mots. Et surtout ce n’était pas un sujet tabou. Elle en parlait facilement et à son initiative. Il n’a jamais été question de contrainte dans ses propos. Et s’il faut en témoigner devant la justice je le ferai”, a réagi cette source. Il n'est cependant pas rare de voir des victimes de violences sexuelles s'exprime sur les faits qu'elles reprochent plusieurs années après, en reconsidérant la relation qu'elle avait avec l'auteur des violences ou à cause d'une forme d'emprise dont elles auraient été victimes.

L'animatrice a, pour sa part, raconté être retombée nez-à-nez avec Patrick Bruel en 2006, en marge d'une émission de TF1. "Je le vois arriver dans un couloir, on est seuls, je veux faire demi-tour, il me serre dans ses bras et me dit dans l’oreille : 'Tu te souviens ?'", a-t-elle rapporté à Mediapart. Il lui aurait alors dit qu’ils avaient "couché ensemble" à l’époque. "Je dis que non, je prends peur, et il me dit, plein d’assurance : 'Bien sûr qu’on a couché ensemble'. Puis il passe son chemin", a-t-elle détaillé, assurant que ses propos seraient venus confirmer sa conviction d'avoir été "droguée et violée".

Au moins six plaintes contre Patrick Bruel

La plainte de Flavie Flament risque d''être frappée du sceaux de la prescription puisque les faits remontent à trente-cinq ans. Même si l'animatrice était mineure à l'époque, dans ce genre de cas la prescription est portée à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit 48 ans. "Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", précise Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de l'animatrice, à BFMTV. Selon elle, ces "dénonciations en série" pourraient écarter la prescription.

Flavie Flament est la septième femme à porter plainte contre Patrick Bruel, mais la procédure n'a pas encore été notifiée au parquet de Paris. Toutefois, la procureure de la République, Laure Beccuau, a annoncé dimanche sur Public Sénat et RTL que l'ensemble des plaintes contre Patrick Bruel allaient, "a priori", "être regroupées" au parquet de Nanterre qui "est compétent en raison du lieu de domicile du mis en cause".

Une femme a déposé plainte à Saint Malo pour dénoncer un viol qui aurait eu lieu en 2012 au Festival du film britannique de Dinard et une enquête a été ouverte. Une autre plainte d'Ophélie Fajfer concernant des faits qui dateraient de 2015 a été classée sans suite en 2022, mais donne aujourd'hui lieu à une enquête ouverte par le parquet de Nanterre a indiqué l'avocate de la plaignante sur BFMTV le lundi 18 mai. Une plainte déposée par la directrice générale d'Unifrance, Daniela Elstner, auprès du parquet de Paris concerne une "tentative de viol" et une "agression sexuelle" en marge du festival français d'Acapulco, au Mexique, en 1997 et fait l'objet d'une enquête.

Une enquête judiciaire contre Patrick Bruel a également été ouverte en Belgique après le dépôt d'une plainte de l'attachée de presse belge Karine Viseur pour "atteinte à l'intégrité sexuelle" enregistrée fin mars à Bruxelles. La Fondation des femmes a annoncé le dépôt de deux autres plaintes le mercredi 13 mai auprès du parquet de Nanterre "pour agression sexuelle et pour tentative de viol". Ces deux femmes avaient déjà porté plainte en 2019 et 2020, et demandent désormais l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé l'association rapporte France Télévisions.

Dernières mise à jour

10:53 - Flavie Flament avait déclaré avoir vécu une "récidive de violences" sexuelles en 2024 Ce n'est pas la première fois que Flavie Flament dénonce des violences sexuelles. En 2016, elle publiait le livre La Consolation dans lequel elle révélait avoir été violée à l'âge de 13 ans, durant l'été 1991, par le photographe David Hamilton, sans le nommer. Rien ne suggérait une autre séquence de violences sexuelles, mais en 2024 l'autrice avait indiqué dans une interview à Médiapart avoir vécu une "récidive de violences subies" après l'affaire Hamilton. Elle n'en avait pas dit plus estimant que la société n’était "pas prête" à entendre une femme dénoncer plusieurs affaires de viols différentes. 10:26 - Une autre enquête ouverte contre Patrick Bruel Trois jours après que les accusations de Flavie Flament contre Patrick Bruel ont relancé l'affaire de violences sexuelles autour du chanteur, le parquet de Nanterre a décidé d'ouvrir une enquête concernant la plainte d'une autre femme, Ophélie Fajfer, a fait savoir l'avocate de cette dernière sur BFMTV. La plainte avait été classée sans suite en 2022, mais a depuis été réétudiée. Cette plaignante reproche à Patrick Bruel une "agression sexuelle" qui remonteraient en 2015. Dans son témoignage, recueilli par Elle en avril, elle raconte avoir été approchée par le chanteur sur le tournage d'un clip des Enfoirés, avoir échangé quelques messages avec lui dont un l'invitant au domicile de l'artiste. C'est là qu'elle aurait été agressée après avoir refusé les avances selon son avocate : "Il va l'embrasser dans un premier temps (...) Elle le repousse. Il va aller dans la piscine et là commence ce que subit beaucoup de victimes: elle entre dans un état de sidération". 09:58 - "Je l'ai vu" : une ancienne Miss France "croit toutes les femmes" qui ont accusé Patrick Bruel Valérie Bègue, Miss France 2008, exprime son soutien aux femmes ayant accusé Patrick Bruel de violences sexuelles. Alors que le chanteur et des témoignages ont remis en question les dernières accusations portées par Flavie Flament, la reine de beauté appuie l'animatrice. Elle affirme avoir vu le comportement de celui qui était "président du jury lors de [son] élection" au concours Miss France : "Je l'ai vu. Je n'ai absolument aucun doute. Je crois toutes les femmes qui ont eu le courage de parler et j'encourage les autres". 09:24 - Flavie Flament parlait de son histoire avec Patrick Bruel "comme d’une relation consentie" Patrick Bruel balaie les accusations de Flavie Flament assurant avoir eu une "brève histoire" avec elle et excluant toute relation imposée. Des proches de l'animatrice évoquent également une relation que la femme médiatique présentée comme consentie allant à l'encontre des accusations actuelles. "Ce qui est étrange, c’est que quand elle en parlait, elle ne semblait pas se poser de questions justement. Elle en parlait comme d’une relation consentie", déclare une source présentée comme un proche de l'animatrice au Parisien. "Cette histoire de thé empoisonné en 1991, pour moi ça ne tient pas debout. Ils se sont revus, recroisés sur des plateaux télés. Elle n’a jamais émis la moindre réserve sur le fait qu’il soit invité dans ses émissions. Au contraire", ajoute cette source visiblement sceptique sur le témoignage de Flavie Flament. 08:41 - Patrick Bruel sort du silence après les accusations de Flavie Flament Patrick Bruel s'est exprimé publiquement après les accusations de viol formulées par Flavie Flament à son encontre. Il indique avoir rencontré l'animatrice dans les années 90 et avoir eu une "brève histoire" avec elle. "Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y eut ni viol, ni drogue. Je ne l'ai jamais maltraitée, ni abandonnée devant un 'hôtel sordide'", écrit-il en réponse au témoignage de Flavie Flament. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrick Bruel (@patrickbruel) LIRE PLUS

Flavie Flament a porté plainte pour viol contre Patrick Bruel le mercredi 13 mai selon les informations de Médiapart. L'animatrice accuse le chanteur d'avoir abusé d'elle en 1991 alors qu'elle était âgée de 16 ans et lui avait 32 ans après l'avoir droguée. L'artiste, qui bénéficie de la présomption d'innocence, conteste les faits. Il évoque une "brève relation" avec l'animatrice, mais nie avoir imposé un rapport sexuel.