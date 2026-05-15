Patrick Bruel : ce que dit Flavie Flament dans son accusation de viol, son âge à l'époque marque les esprits
L'animatrice Flavie Flament annonce avoir déposé plainte contre Patrick Bruel pour viol ce vendredi 15 mai 2026. Elle accuse le chanteur français d'avoir abusé d'elle alors qu'elle n'avait que 16 ans.
"Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol". Voici le message qu'a publié Flavie Flament ce vendredi 15 mai 2026 sur son compte Instagram. "Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celles des autres femmes qui s'élèvent en France, en Belgique et au Canada", ajoute l'animatrice en référence à la dizaine de témoignages accusant Patrick Bruel d'agressions sexuelles et de viols.
Flavie Flament a déposé sa plainte le mercredi 13 mai selon les informations de Médiapart. L'animatrice accuse le chanteur français d'avoir abusé d'elle en 1991 alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Après un témoignage anonyme auprès de Médiapart, la personnalité médiatique s'exprime publiquement : "Je parle pour la jeune fille que j'étais, je parle pour les autres femmes qui sont sorties du silence, courageusement, difficilement, et dont on ose remettre la parole en doute. Je les crois", explique-t-elle au média d'investigation.
Dans les colonnes de Médiapart, elle a raconté que Patrick Bruel l'avait repérée lors d'un tournage au Zénith, en décembre 1990. Elle avait alors été invitée à assistéer à une émission de Laurent Boyer. Le chanteur aurait alors "jeté son dévolu" sur elle. "Je suis devenue son obsession, au point qu’on m’a fait asseoir dans l’axe de la caméra, en me disant que, sinon, Patrick ne voulait pas faire l’interview", a détaillé Flavie Flament à Mediapart. Dans la plainte déposée par ses avocates devant la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, Flavie Flament indique qu'à l'issue d'un shooting organisé en 1991, elle s'est rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, a fait un black-out et s'est réveillée alors que le chanteur lui remettait son pantalon sur son lit. "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", a-t-elle raconté à Médiapart, alors qu'elle se souvient seulement du thé que lui aurait offert le chanteur. Il l'aurait ensuite déposé devant un "hôtel miteux près de la gare Saint-Lazare".
Les faits reprochés par Flavie Flament à Patrick Bruel prescrits ?
Patrick Bruel, questionné par Médiapart, conteste fermement les accusations de l'animatrice par l'intermédiaire de ses avocats, Me Christophe Ingrain et Me Céline Lasek. Il dément avoir "imposé" un rapport sexuel à l'animatrice qui était encore mineure. Le chanteur indique avoir "rencontré Flavie Flament dans les années 1990" et évoque "une relation épisodique". Il dit être "parfaitement certain de n'avoir ni drogué ni agressé" son accusatrice. Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence dans cette affaire, ainsi que pour tous les témoignages faits contre lui. Ses avocat ont ajouté au micro de BFMTV que "Flavie Flament l’a en outre invité à plusieurs émissions qu’elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd’hui". L'animatrice a, pour sa part, raconté qu'ils étaient retombés nez-à-nez en 2006, en marge d'une émission de TF1, et que le chanteur aurait assuré qu'il avait "couché ensemble" "Je le vois arriver dans un couloir, on est seuls, je veux faire demi-tour, il me serre dans ses bras et me dit dans l’oreille : 'Tu te souviens ?'", a-t-elle rapporté à Mediapart. Il lui aurait alors dit qu’ils avaient "couché ensemble" à l’époque. "Je dis que non, je prends peur, et il me dit, plein d’assurance :'Bien sûr qu’on a couché ensemble'. Puis il passe son chemin", a-t-elle raconté, assurant que ses propos seraient venus confirmé sa conviction d'avoir été "droguée et violée".
Flavie Flament est la cinquième femme a déposé plainte contre le chanteur de 67 ans. L'animatrice dit "attendre de la Justice qu'elle entende notre parole", le sienne et celles des autres plaignantes. Les faits dénoncés par l'animatrice remonte à trente-cinq et risquent d''être frappés du sceaux de la prescription. Même si Flavie Flament était mineure, dans ce genre de cas la prescription est portée à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit 48 ans. "Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", précise Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de l'animatrice, à BFMTV. Selon elle, ces "dénonciations en série" pourraient écarter la prescription.
18:00 - Une nouvelle rencontre en septembre 2006
Si Flavie Flament a recroisé à plusieurs reprises Patrick Bruel dans le cadre professionnel, elle a raconté une fois le 30 septembre 2006 où elle serait tombée sur lui alors qu'elle était seule, et ce en marge d'une émission de TF1. "Je le vois arriver dans un couloir, on est seuls, je veux faire demi-tour, il me serre dans ses bras et me dit dans l’oreille : 'Tu te souviens ?'", a-t-elle rapporté à Mediapart. Il lui aurait alors dit qu’ils avaient "couché ensemble" à l’époque. Ce que l'animatrice a nié. "Je dis que non, je prends peur, et il me dit, plein d’assurance :'Bien sûr qu’on a couché ensemble'. Puis il passe son chemin".
17:55 - "Des gamines" en bas de l'appartement du chanteur ?
Flavie Flament a décrit avec précisions l'appartement parisien du chanteur, qu'il possédait à l'époque. Il était "juste en face de la fac de Jussieu" où de nombreuses "gamines l'attendaient", a-t-elle assuré.
17:50 - Laurent Boyer, qui invitait Flavie Flament, sur ses émissions ne se souvient pas d'une émission particulière
Contactés par Médiapart, Laurent Boyer et Laurence Gerbi, la productrice de l'époque, se souviennent très bien que Flavie Flament quand elle était adolescente était régulièrement venue assister à leurs émissions sur M6, notamment après avoir été élue "Miss OK Magazine" en 1988. Toutefois, ils ont précisé ne pas se souvenir d'une émission avec Patrick Bruel en particulier.
17:40 - Une cinquième plainte contre le chanteur
Mardi 12 mai, Patrick Bruel a été visé par deux nouvelles plaintes pour "agression sexuelle" et "tentative de viol". L'une de ses plaignantes l'accuse de l'avoir agressée sexuellement dans une cabine de massage en 2019 alors que la deuxième dénonce une tentative de viol en 2010 à son domicile. Auparavant, une plainte avait été déposée pour viol en marge d'un festival de cinéma en 2012 et une autre pour tentative de viol et agressions sexuelles en 1997. Flavie Flament est donc la cinquième personne à déposer une telle plainte contre le chanteur. Patrick Bruel a toujours contesté toute "contrainte" ou "violence" et a affirmé "n’avoir jamais outrepassé un refus". Il bénéficie de la présomption d’innocence dans les procédures qui le visent.
17:30 - Patrick Bruel nie les faits et ses avocats soulèvent une contradiction
Patrick Bruel, présumé innocent, conteste fermement les accusations de l'animatrice. Alors que le chanteur a répondu à Médiapart et a assuré n’avoir ni drogué ni agressé" l’animatrice lorsqu'elle était adolescente, ses avocats ont ajouté auprès de BFMTV que "Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l’époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis. Ils se sont croisés plusieurs fois au fil des années, lors d’émissions de télévision notamment, mais aussi lors de moments privés y compris en vacances". "Flavie Flament l’a en outre invité à plusieurs émissions qu’elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd’hui. Il n’a jamais 'drogué' Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport", ont-ils ajouté.
17:20 - Un rendez-vous au domicile du chanteur
A l'époque, Flavie Flament venait souvent à Paris pour assister à des émissions ou faire des shootings pour des magazines. En 1991, lors d'un de ses shootings, elle s'est rendue au domicile de Patrick Bruel, a-t-elle raconté à Mediapart. Elle a précisé ne pas se rappeler qui a organisé le rendez-vous. Elle se souvient que le chanteur lui a offert "un thé" puis plus rien, le "black out". "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : "Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !” Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", a-t-elle relaté. Elle a assuré avoir ensuite été déposée devant un "hôtel miteux près de la gare Saint-Lazare", alors qu’elle n’avait "jamais passé une nuit seule à l’hôtel".
17:14 - Patrick Bruel aurait repéré Flavie Flament sur une émission
Alors adolescente, elle aurait été repérée par l'animateur de M6 Laurent Boyer et viendrait régulièrement assister à ses émissions. Lors d'un de ces tournages au Zénith, Patrick Bruel aurait "jeté son dévolu" sur elle. "Je suis devenue son obsession, au point qu’on m’a fait asseoir dans l’axe de la caméra, en me disant que, sinon, Patrick ne voulait pas faire l’interview", a relaté Flavie Flament à Mediapart.
16:50 - L'accusation de Flavie Flament contre Patrick Bruel
L'animatrice Flavie Flament accuse Patrick Bruel de viol dans un message posté sur Instagrame ce vendredi. Selon Médiapart, l'animatrice a dépose plainte le mercredi 13 mai.