Patrick Bruel : le chanteur nie les accusations de Flavie Flament et parle d'une "relation épisodique consentie"
Par la voix de son avocate, ce samedi 16 mai 2026, le chanteur nie les accusations de viol qui ont été faites à son encontre par la journaliste et animatrice Flavie Flament. Il se souvient d'une "relation épisodique tout à fait consentie dans les années 90", affirme Me Céline Lasek.
Par la voix de son avocate, le chanteur Patrick Bruel a nié le viol dont l'accuse l'animatrice Flavie Flament. Le chanteur est actuellement visé par au moins trois enquêtes en France et en Belgique pour des violences sexuelles. Comme l’indique l’avocate de Patrick Bruel sur France Info, le chanteur se souvient d'une "relation épisodique tout à fait consentie dans les années 90 avec Flavie Flament", a affirmé Me Céline Lasek.
La veille, Flavie Flament avait annoncé avoir déposé plainte. "Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol", ecrit-elle. "Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celles des autres femmes qui s'élèvent en France, en Belgique et au Canada", ajoute l'animatrice en référence à la dizaine de témoignages accusant Patrick Bruel d'agressions sexuelles et de viols.
Flavie Flament a déposé sa plainte le mercredi 13 mai selon les informations de Médiapart. L'animatrice accuse le chanteur français d'avoir abusé d'elle en 1991 alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Après un témoignage anonyme auprès de Médiapart, la personnalité médiatique s'exprime publiquement : "Je parle pour la jeune fille que j'étais, je parle pour les autres femmes qui sont sorties du silence, courageusement, difficilement, et dont on ose remettre la parole en doute. Je les crois", explique-t-elle au média d'investigation.
Dans les colonnes de Médiapart, elle a raconté que Patrick Bruel l'avait repérée lors d'un tournage au Zénith, en décembre 1990. Elle avait alors été invitée à assister à une émission de Laurent Boyer. Le chanteur aurait alors "jeté son dévolu" sur elle. "Je suis devenue son obsession, au point qu’on m’a fait asseoir dans l’axe de la caméra, en me disant que, sinon, Patrick ne voulait pas faire l’interview", a détaillé Flavie Flament à Mediapart. Dans la plainte déposée par ses avocates devant la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, Flavie Flament indique qu'à l'issue d'un shooting organisé en 1991, elle s'est rendue au domicile parisien de Patrick Bruel, a fait un black-out et s'est réveillée alors que le chanteur lui remettait son pantalon sur son lit. "J’ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : 'Bon, allez, il est l’heure, je te ramène !' Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je suis incapable de réagir", a-t-elle raconté à Médiapart, alors qu'elle se souvient seulement du thé que lui aurait offert le chanteur. Il l'aurait ensuite déposé devant un "hôtel miteux près de la gare Saint-Lazare".
Les faits reprochés par Flavie Flament à Patrick Bruel prescrits ?
Patrick Bruel, questionné par Médiapart, conteste fermement les accusations de l'animatrice par l'intermédiaire de ses avocats, Me Christophe Ingrain et Me Céline Lasek. Il dément avoir "imposé" un rapport sexuel à l'animatrice qui était encore mineure. Le chanteur indique avoir "rencontré Flavie Flament dans les années 1990" et évoque "une relation épisodique". Il dit être "parfaitement certain de n'avoir ni drogué ni agressé" son accusatrice. Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence dans cette affaire, ainsi que pour tous les témoignages faits contre lui.
Ses avocat ont ajouté au micro de BFMTV que "Flavie Flament l’a en outre invité à plusieurs émissions qu’elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd’hui". La défense de Patrick Bruel insiste désormais sur l’existence d’une relation qualifiée "d’épisodique" et affirme qu’il n’y a eu "rien d’imposé, certainement pas de drogue", assurant que le chanteur est "innocent" et "n’a jamais drogué personne". L'animatrice a, pour sa part, raconté qu'ils étaient retombés nez-à-nez en 2006, en marge d'une émission de TF1, et que le chanteur aurait assuré qu'il avait "couché ensemble" "Je le vois arriver dans un couloir, on est seuls, je veux faire demi-tour, il me serre dans ses bras et me dit dans l’oreille : 'Tu te souviens ?'", a-t-elle rapporté à Mediapart. Il lui aurait alors dit qu’ils avaient "couché ensemble" à l’époque. "Je dis que non, je prends peur, et il me dit, plein d’assurance : 'Bien sûr qu’on a couché ensemble'. Puis il passe son chemin", a-t-elle détaillé, assurant que ses propos seraient venus confirmer sa conviction d'avoir été "droguée et violée".
Flavie Flament est la cinquième femme a déposé plainte contre le chanteur de 67 ans. L'animatrice dit "attendre de la Justice qu'elle entende notre parole", le sienne et celles des autres plaignantes. Les faits dénoncés par l'animatrice remonte à trente-cinq et risquent d''être frappés du sceaux de la prescription. Même si Flavie Flament était mineure, dans ce genre de cas la prescription est portée à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit 48 ans. "Ce sera aux juges d'instruction de dire si ces faits sont prescrits", précise Me Corinne Herrmann, l'une des avocates de l'animatrice, à BFMTV. Selon elle, ces "dénonciations en série" pourraient écarter la prescription.
09:57 - La prescription pourrait-elle être annulée ?
Flavie Flament raconte qu’elle avait seize ans au moment où, en 1991, les faits qu'elle dénonce se seraient produits. Patrick Bruel, de son côté, nie les faits qui lui sont reprochés. Par le biais de son avocat, il évoque "une relation épisodique". La journaliste de Médiapart qui a sorti l’information se demande : "Où est le consentement dans ce cas-là ? J'aurais aimé que Patrick Bruel me réponde sur ce point. Relation épisodique me semble un terme qu'il doit expliciter", explique-t-elle.
Si les faits remontent à 1991, la prescription pourrait ne pas être valable dans ce dossier. En effet, Flavie Flament s'est entourée d'avocates "spécialistes des questions de prescription et de la sérialité criminelle". "Ces avocates expliquent dans cette plainte que, selon elles, il y a une sérialité dans cette affaire au vu des nombreux faits qui sont dénoncés par d'autres femmes et qu'il faut justement examiner les faits qu'exposent Flavie Flament au regard des autres enquêtes préliminaires en cours, des autres plaintes et signalements. Selon ses avocates, cela aurait une influence sur la prescription", selon les termes de la journaliste Marine Turchi.
09:25 - Patrick Bruel nie les accusations faites par Flavie Flament
Patrick Bruel a nié, par la voie de son avocate, le viol dont l'accuse l'animatrice Flavie Flament quand elle était mineure. Le chanteur, actuellement visé par au moins trois enquêtes en France et en Belgique pour des violences sexuelles, se souvient d'une "relation épisodique tout à fait consentie dans les années 90 avec Flavie Flament", a indiqué Me Céline Lasek ce samedi matin sur franceinfo.
15/05/26 - 23:41 - Les confidences de Flavie Flament sur la difficulté de médiatiser une nouvelle plainte
Invitée sur BFMTV, la journaliste de Mediapart Marine Turchi revient sur les échanges avec Flavie Flament dans le cadre de son enquête. L’animatrice aurait évoqué dès le mois de mars la difficulté de revivre une nouvelle affaire médiatique, alors que ses accusations visant Patrick Bruel ont récemment été rendues publiques.
15/05/26 - 23:15 - Flavie Flament : un élan de soutien massif après sa plainte contre Patrick Bruel
Après avoir annoncé ce vendredi 15 mai avoir porté plainte pour viol contre Patrick Bruel, Flavie Flament a reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités, dont Agathe Lecaron, Santa ou encore Luana Belmondo, ont tenu à saluer son courage et à lui adresser des messages de solidarité. Une vague de réactions qui témoigne de l’ampleur du soutien autour de l’animatrice.
15/05/26 - 22:45 - Comment Flavie Flament explique avoir sensibilisé ses enfants après avoir révélé son viol
Engagée depuis plusieurs années contre les violences faites aux femmes, Flavie Flament revient sur la manière dont elle a abordé son histoire avec ses enfants. Victime de viol à l’âge de 13 ans, l’animatrice explique avoir choisi de ne rien leur cacher afin de privilégier le dialogue. "Ils ont été élevés avec la valeur du respect de l’autre", confie-t-elle, ajoutant que ses deux fils ont "très bien compris" son parcours et en ont été sensibilisés. Une prise de parole qu’elle inscrit dans un engagement plus large autour de la libération de la parole et de la lutte contre les violences sexuelles.
15/05/26 - 22:00 - Flavie Flament raconte sa version des faits
Dans le récit livré à la justice, Flavie Flament affirme avoir vécu un "black-out" après avoir bu un thé offert par Patrick Bruel en 1991, alors qu’elle était mineure. Elle raconte s’être réveillée sur le lit du chanteur, le voyant lui reboutonner son pantalon, sans comprendre ce qu’il venait de se passer. Des années plus tard, lors d’une rencontre dans les coulisses d’une émission à Bercy, elle affirme que Patrick Bruel lui aurait soufflé : "Tu te souviens ?" puis "Bien sûr qu’on a couché ensemble". Selon l’animatrice, cet échange a renforcé sa conviction d’avoir été droguée et violée.