Affaire Patrick Bruel : "Je l'ai vu", nouveau témoignage d'une Miss France sur le comportement du chanteur

Ce lundi 18 mai, un nouveau témoignage vient secouer l'affaire Patrick Bruel. Une ancienne Miss France, Valérie Bègue, en dit plus sur le comportement de l'artiste.

Un nouveau témoignage dans l'affaire Patrick Bruel. Ce lundi 18 mai, un nouveau message à charge vient s'ajouter aux nombreuses mises en cause du chanteur, provenant de femmes l'accusant de violences et d'agressions sexuelles ayant eu lieu entre 1991 et 2019. Celui d'une ancienne miss France. Valérie Bègue, élue au concours de beauté en 2008, année durant laquelle l'accusé assurait la présidence du jury. Sur ses réseaux sociaux, elle déclare "je l'ai vu. Je n'ai absolument aucun doute".

Valérie Bègue semble ainsi soutenir les dizaines de femmes qui se disent "victimes" du chanteur. "Je crois toutes les femmes qui ont eu le courage de parler. Et j'encourage les autres".

Dimanche 17 mai et pour la première fois, Patrick Bruel a pris la parole directement sur ses réseaux sociaux. Réaffirmant son "innocence" et contestant le témoignage de l'animatrice télévision Flavie Flament de lui "avoir pillé son adolescence". "Je n'ai jamais forcé une femme", a-t-il assuré.

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L'affaire Bruel a connu une nette accélération à la mi-mars 2026, à la suite d'une enquête approfondie de Mediapart faisant état de huit premiers témoignages de femmes dénonçant des comportements inappropriés ou des agressions. Depuis cette publication, le nombre de signalements a continué de croître contre Patrick Bruel, et cinq femmes ont désormais formellement saisi la justice.

Cette vague de dénonciations dépasse les frontières françaises. Fin mars, le parquet de Bruxelles a confirmé l'ouverture d'une enquête après la plainte d'une ancienne attachée de presse belge. Cette dernière accuse le chanteur d'agression sexuelle lors d'un déplacement professionnel en 2010. Ces nouvelles procédures relancent des accusations comparables à celles de 2019 et 2020, impliquant plusieurs masseuses de spas, dont les enquêtes avaient initialement été classées sans suite.

La procédure a pris une dimension particulièrement retentissante avec la démarche de l'animatrice Flavie Flament. Cette dernière accuse Patrick Bruel de viol pour des faits survenus en 1991, alors qu'elle était mineure et âgée de 16 ans. Concernant Flavie Flament, il admet avoir partagé une "brève histoire" consentie au début des années 1990, mais réfute absolument tout acte de contrainte. Son avocat, Me Christophe Ingrain, soutient fermement que son client n'a jamais outrepassé le consentement de quiconque. La défense insiste par ailleurs sur le respect absolu de la présomption d'innocence, un principe fondamental alors que les investigations policières et judiciaires ne font que débuter.