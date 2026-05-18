Affaire Bruel-Flament : un adulte de 32 ans peut-il coucher avec une adolescente de 16 ans ?

Après la plainte pour viol de Flavie Flament contre Patrick Bruel, la défense invoque une "relation consentie". Mais qu'en dit la loi ?

L'animatrice Flavie Flament a de nouveau pris la parole ce lundi 18 mai, suite à son premier témoignage dans lequel elle accuse le chanteur Patrick Bruel de viol quand elle était adolescente. Les faits dénoncés remonteraient à l'année 1991 : l'animatrice était alors âgée de 16 ans, tandis que l'artiste en avait 32. "16 ans c'est l'âge des premiers émois, pas celui d'un viol dans un appartement parisien", s'est-elle ému auprès de Médiapart.

En réponse à ces accusations, l'avocate de Patrick Bruel, Maître Céline Lasek, a évoqué sur France Info une "relation épisodique" et un rapport "consenti" entre les deux qui n'avait "pas posé de problème" à l'époque des faits. La défense du chanteur a souligné que Flavie Flament "restait mineure, mais qu'en tout état de cause elle avait 16 ans et qu'à l'époque rien n'interdisait une relation sexuelle entre un majeur et une mineure de plus de 15 ans".

La loi française encadre les relations sexuelles avec des mineurs. Mais elle varie en fonction de l'âge de ces derniers. En effet, selon la législation, s'il s'agit d'adolescents de moins de 15 ans, "toute relation avec une personne majeure, qu'elle quelle soit, est interdite et considérée comme non consentie" et par conséquent considérée comme un "viol". C'est la loi du 21 avril 2021 qui a renforcé la répression en fixant cet âge minimum de 15 ans. Cela dans le but de mieux protéger les mineurs des violences sexuelles. A noter qu'une exception de cinq ans d'écart (dite "clause Roméo et Juliette") existe, mais pour "protéger" les relations entre adolescents proches en âge (par exemple entre un mineur de 13 ans et une personne de 18 ans), à condition qu'il y ait un consentement très clair et qu'il n'y ait "aucun rapport de force ou d'autorité".

Que dit la loi du cas Bruel - Flament ?

Dans le cas de l'affaire Bruel-Flament, l'animatrice avait 16 ans au moment des faits, ce qui la situait au-dessus du seuil de la majorité sexuelle fixé à 15 ans. À cet âge, la loi française n'interdit pas de manière systématique les relations sexuelles entre un mineur et un adulte, même trentenaire. La législation, en 1991, considère qu'un adolescent de 16 ans dispose de la capacité légale de consentir ou non à un acte sexuel.

Désormais, les juges sont toutefois très sensibles à la "contrainte morale" ou la surprise qui peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits, eu égard à "l'autorité de fait" que celui-ci peut exercer sur la victime. Les juges peuvent se prononcer et prendre en compte le potentiel "abus de la vulnérabilité" de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Le droit pénal prévoit des critères très stricts qui annulent la valeur du consentement, y compris pour les mineurs de plus de 15 ans. Le planning familial rappelle que les seules contre-indications systématiques concernent l'abus d'autorité : un rapport est pénalement condamnable s'il implique les ascendants du mineur (parents, grands-parents) ainsi que les personnes amenées à s'occuper de lui, autrement dit les moniteurs, les professeurs, les animateurs ou les éducateurs.

Rappelons enfin deux éléments : Patrick Bruel est présumé innocent et compte tenu des délais, ce cas d'espèce est concerné par la durée de prescription.