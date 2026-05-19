Maria Carolina de Bourbon : une soirée vertigineuse de fastes à Cannes, avec du champagne "à volonté"

Maria Carolina, la compagne de Jordan Bardella, était présente à la célèbre soirée Chopard sur la Croisette. Un moment de faste assez rare.

A l'occasion de la 79ème édition du Festival de Cannes, la princesse Maria Carolina était présente à la soirée Chopard ce lundi 18 mai 2026. L'héritière des rois de Naples semble être bien loin de son partenaire, Jordan Bardella, dont la relation avait été rendue public par les photos de Paris Match en avril dernier.

Vêtue d'une longue robe noir, ouverte dans le dos et plongeante signé le couturier Roberto Cavalli, Maria Carolina a pu découvrir "Miracles," la nouvelle collection de Chopard - la marque de joaillerie de luxe suisse. Brodé de tissus au niveau de la poitrine, la pièce était moulante au bas légèrement évasé, à manches longues, que le créateur décrit lui même comme "l'élégance intemporelle", partage Histoires Royales. Le thème de la soirée cette année était destiné à mettre en avant les "miracles de la nature" ainsi que celui qui se produit lors de la formation de pierres au cœur de la planète Terre.

Cette édition, "Red Carpet" de la soirée Chopard figure parmi les dates les plus prisés du Festival Cannois. Et l'une des plus convoités de la Croisette.

Accompagnée de sa jeune sœur, Maria Chiara et de leurs parents, Charles et Camilla de Bourbon, Maria Caroline profite du rendez-vous annuel du cinéma et des nombreuses soirées occasionnées pour faire la fête, rappelle Paris Match. Et maintient ainsi son assiduité dans sa participation à "tous les évènements mondains de la Cote d'Azur". Malgré sa "discrétion" notable pendant un certains temps.

La cadette de la famille royale, a continué la soirée lors d'un "After" en présence Roberto Cavalli et d'autres femmes célèbres : Barbara Palvin, Izabel Goulart, Zulay Pogba... Telle que décrite par "Magnificience Agency", la société événementielle chargée de la supervision, Chopard "est le rendez-vous le plus glamour du Festival de Cannes". C'est au sein du mythique Hôtel Martinez, avec vue sur la mer dans un faste hors d'attente du commun des mortels que ce tient "l'expérience Chopard", indique l'agence. Lors de cette soirée, les invités ont droit à des concerts privés d'artistes "internationaux", à un "moment de glamour", à une "exposition de pièces exceptionnelles de joaillerie". Bien entendu, tous ont droit à un "dîner gastronomique signé", du "champagne millésimé à volonté" ou des "cocktails signature Chopard" dans une "ambiance électrique et festive" au bord de la piscine.