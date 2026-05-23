Véronique Sanson hospitalisée d'urgence : pourquoi son état de santé préoccupe-il de plus en plus ?

Véronique Sanson, âgée de 77 ans, a été hospitalisée d'urgence pour une infection respiratoire aiguë, entraînant l'annulation de son concert prévu ce samedi 23 mai au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne.

Véronique Sanson, célèbre chanteuse française, a été conduite à l'hôpital en urgence en raison d'une infection respiratoire aiguë. L'artiste de 77 ans a dû annuler son concert samedi au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne, a appris l'AFP samedi auprès du service de presse de la chanteuse. L'information a aussi été relatée par plusieurs médias dont 20Minutes.

Cette hospitalisation d'urgence s'inscrit dans un début de tournée compliqué pour la star française, Véronique Sanson. En effet, ce samedi devait marquer le commencement de sa tournée des festivals d'été. Aussi, les autres dates de concerts à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange, entre juin et juillet, sont maintenues, selon le communiqué de l'agence 96B.

De nombreux soucis de santé

En 2018, Véronique Sanson avait été soignée pour un cancer de l'amygdale. La chanteuse, autrice et compositrice avait confié en septembre 2025 dans l'émission Sept à Huit diffusée sur TF1 avoir de plus en plus de problèmes de santé. "J'ai mal partout, j'ai de l'arthrose dans les mains, de l'arthrite et ça me fait mal quand je joue du piano (...) ce n'est pas fait pour s'arranger", avait-elle raconté.

En 2024, une autre hospitalisation l'avait aussi marquée, elle avait alors été soignée pour une pneumonie. Véronique Sanson avait aussi dû annuler un concert au Zénith de Nantes.

Connue pour sa voix rauque sans égal dès les années 1970, Véronique Sanson a marqué plusieurs générations d'artistes et de femmes à une époque où ces dernières étaient peu nombreuses dans la profession d'autrices-compositrices-interprètes.