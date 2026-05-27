Véronique Sanson hospitalisée : des nouvelles sur son état de santé, et un message pour le Samu

Véronique Sanson donne ce mercredi 27 mai des nouvelles rassurantes sur son état de santé après son hospitalisation en urgence le week-end dernier. L'artiste de 77 ans a également tenu à saluer le travail des secours.

"Je vais mieux, mais je suis impardonnablement déçue d’avoir loupé notre beau rendez-vous de Saint-Brieuc", écrit ce mercredi matin en story Instagram Véronique Sanson. Un message rassurant, après son hospitalisation le 23 mai dernier, l'obligeant à annuler son concert au festival Art Rock en Bretagne. La célèbre chanteuse française était suivie pour une maladie respiratoire aiguë, avait indiqué l'AFP.

"Merci, merci, merci pour tous vos messages de soutien. Un grand merci aux pompiers et au Samu des Yvelines", poursuit-elle. "Un grand bravo à ma jolie Jeanne d'avoir relevé le défi en un temps record", écrit l'artiste de 77 ans, en référence à la chanteuse Jeanne Cherhal qui l’a remplacée lors du festival de Saint-Brieuc. "Mille baisers à tous", conclut Véronique Sanson.

Lors de son hospitalisation en urgence, Véronique Sanson était sur le point de débuter une tournée des festivals d'été. Aussi, les autres dates de ses concerts prévues à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange, entre juin et juillet, sont maintenues, selon le communiqué de l'agence 96B publié samedi dernier.

Véronique Sanson avait déjà des soucis de santé

En 2018, Véronique Sanson avait été soignée pour une maladie grave, un cancer de l'amygdale. La chanteuse, autrice et compositrice avait confié en septembre 2025 dans l'émission Sept à Huit diffusée sur TF1 avoir de plus en plus de problèmes de santé. "J'ai mal partout, j'ai de l'arthrose dans les mains, de l'arthrite et ça me fait mal quand je joue du piano (...) ce n'est pas fait pour s'arranger", avait-elle raconté.

En 2024, Véronique Sanson avait même été hospitalisée, un épisode qui avait marqué la chanteuse. Elle avait alors été soignée pour une maladie respiratoire : une pneumonie. Véronique Sanson avait aussi dû annuler un concert au Zénith de Nantes à l’époque.

Véronique Sanson, pionnière dans le monde de la musique en France

Connue pour sa voix rauque sans égale dès les années 1970, Véronique Sanson a marqué plusieurs générations d'artistes et de femmes à une époque où ces dernières étaient peu nombreuses dans la profession d'autrices-compositrices-interprètes.

Véronique Sanson est née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt. La chanteuse passe son enfance et son adolescence dans le XVIe arrondissement de Paris en compagnie de sa sœur aînée, Violaine, comme le rapporte Gala. Elles sont instruites pour jouer du piano et pour chanter. Véronique, très douée au chant, les deux sœurs vont alors fonder le groupe Les Roche Martin avec François Bernheim. Un 45 tours sortira de cette collaboration. En 1969, Véronique Sanson commence sa carrière solo.

Le début d’un long parcours dans la musique et la chanson non seulement en France mais aussi à l’international. Aujourd’hui âgée de soixante-dix-sept ans, Véronique Sanson a un fils, Christopher, qu’elle a eu de son mariage avec Stephen Stills en 1973.

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