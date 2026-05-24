Véronique Sanson : une infection sérieuse, pourquoi son état de santé préoccupe de plus en plus ?

L'état de santé de Véronique Sanson inquiète. Âgée de soixante-dix-sept ans, la chanteuse a été hospitalisée d'urgence pour une maladie respiratoire aiguë, entraînant l'annulation de son concert prévu ce samedi 23 mai au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne.

La santé de Véronique Sanson interroge. La célèbre chanteuse française Véronique Sanson a été conduite à l'hôpital en urgence, samedi 23 mai 2026, en raison d'une maladie respiratoire aiguë. L'artiste de soixante-dix-sept ans a dû annuler son concert samedi au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne, a appris l'AFP samedi auprès du service de presse de la chanteuse. L'information a aussi été relatée par plusieurs médias dont 20Minutes.

Hospitalisée en urgence, Véronique Sanson était sur le point de débuter une tournée des festivals d'été. Aussi, les autres dates de ses concerts prévues à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange, entre juin et juillet, sont maintenues, selon le communiqué de l'agence 96B.

Véronique Sanson avait déjà des soucis de santé

En 2018, Véronique Sanson avait été soignée pour une maladie grave, un cancer de l'amygdale. La chanteuse, autrice et compositrice avait confié en septembre 2025 dans l'émission Sept à Huit diffusée sur TF1 avoir de plus en plus de problèmes de santé. "J'ai mal partout, j'ai de l'arthrose dans les mains, de l'arthrite et ça me fait mal quand je joue du piano (...) ce n'est pas fait pour s'arranger", avait-elle raconté.

En 2024, Véronique Sanson avait même été hospitalisée, un épisode qui avait marqué la chanteuse. Elle avait alors été soignée pour une maladie respiratoire : une pneumonie. Véronique Sanson avait aussi dû annuler un concert au Zénith de Nantes à l’époque.

Véronique Sanson, pionnière dans le monde de la musique en France

Connue pour sa voix rauque sans égale dès les années 1970, Véronique Sanson a marqué plusieurs générations d'artistes et de femmes à une époque où ces dernières étaient peu nombreuses dans la profession d'autrices-compositrices-interprètes.

Véronique Sanson est née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt. La chanteuse passe son enfance et son adolescence dans le XVIe arrondissement de Paris en compagnie de sa sœur aînée, Violaine, comme le rapporte Gala. Elles sont instruites pour jouer du piano et pour chanter. Véronique, très douée au chant, les deux sœurs vont alors fonder le groupe Les Roche Martin avec François Bernheim. Un 45 tours sortira de cette collaboration. En 1969, Véronique Sanson commence sa carrière solo.

Le début d’un long parcours dans la musique et la chanson non seulement en France mais aussi à l’international. Aujourd’hui âgée de soixante-dix-sept ans, Véronique Sanson a un fils, Christopher, qu’elle a eu de son mariage avec Stephen Stills en 1973.

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