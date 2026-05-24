Véronique Sanson : une infection sérieuse, pourquoi son état de santé préoccupe de plus en plus ?
L'état de santé de Véronique Sanson inquiète. Âgée de soixante-dix-sept ans, la chanteuse a été hospitalisée d'urgence pour une maladie respiratoire aiguë, entraînant l'annulation de son concert prévu ce samedi 23 mai au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne.
La santé de Véronique Sanson interroge. La célèbre chanteuse française Véronique Sanson a été conduite à l'hôpital en urgence, samedi 23 mai 2026, en raison d'une maladie respiratoire aiguë. L'artiste de soixante-dix-sept ans a dû annuler son concert samedi au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne, a appris l'AFP samedi auprès du service de presse de la chanteuse. L'information a aussi été relatée par plusieurs médias dont 20Minutes.
Hospitalisée en urgence, Véronique Sanson était sur le point de débuter une tournée des festivals d'été. Aussi, les autres dates de ses concerts prévues à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange, entre juin et juillet, sont maintenues, selon le communiqué de l'agence 96B.
Véronique Sanson avait déjà des soucis de santé
En 2018, Véronique Sanson avait été soignée pour une maladie grave, un cancer de l'amygdale. La chanteuse, autrice et compositrice avait confié en septembre 2025 dans l'émission Sept à Huit diffusée sur TF1 avoir de plus en plus de problèmes de santé. "J'ai mal partout, j'ai de l'arthrose dans les mains, de l'arthrite et ça me fait mal quand je joue du piano (...) ce n'est pas fait pour s'arranger", avait-elle raconté.
En 2024, Véronique Sanson avait même été hospitalisée, un épisode qui avait marqué la chanteuse. Elle avait alors été soignée pour une maladie respiratoire : une pneumonie. Véronique Sanson avait aussi dû annuler un concert au Zénith de Nantes à l’époque.
Véronique Sanson, pionnière dans le monde de la musique en France
Connue pour sa voix rauque sans égale dès les années 1970, Véronique Sanson a marqué plusieurs générations d'artistes et de femmes à une époque où ces dernières étaient peu nombreuses dans la profession d'autrices-compositrices-interprètes.
Véronique Sanson est née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt. La chanteuse passe son enfance et son adolescence dans le XVIe arrondissement de Paris en compagnie de sa sœur aînée, Violaine, comme le rapporte Gala. Elles sont instruites pour jouer du piano et pour chanter. Véronique, très douée au chant, les deux sœurs vont alors fonder le groupe Les Roche Martin avec François Bernheim. Un 45 tours sortira de cette collaboration. En 1969, Véronique Sanson commence sa carrière solo.
Le début d’un long parcours dans la musique et la chanson non seulement en France mais aussi à l’international. Aujourd’hui âgée de soixante-dix-sept ans, Véronique Sanson a un fils, Christopher, qu’elle a eu de son mariage avec Stephen Stills en 1973.
11:32 - Véronique Sanson avait déjà annulé des dates de concert il y a deux ans à cause de sa santé
Véronique Sanson avait déjà annulé des dates de concert pour raisons de santé il y a quelques années. Il y a deux ans, l'interprète de "Bahia" avait été admise à l'hôpital après avoir contracté une pneumonie. Après avoir été hospitalisée, Véronique Sanson avait été contrainte d'annuler son concert prévu au Zénith de Nantes. Après un rapide passage à l'hôpital, l'ex-femme de Stephen Stills avait retrouvé le chemin de la scène pour effectuer les autres dates de sa tournée "Hasta Luego".
11:03 - Le festival Art Rock de Saint Brieux souhaite un “prompt rétablissement” à Véronique Sanson
Le festival Art Rock dans lequel Véronique Sanson devait chanter a affiché son soutien à la chanteuse sur les réseaux sociaux. "Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a indiqué le festival sur ses réseaux sociaux. Parallèlement, Art Rock a bousculé sa programmation en raison de l’hospitalisation de la chanteuse. C'est Jeanne Cherhal qui se produira sur la Grande scène d'Art Rock à 21 heures.
10:34 - La dernière apparition remarquée de Véronique Sanson à Cannes
La dernière apparition remarquée de Véronique Sanson a eu lieu au festival de Cannes, ou plutôt à La Terrasse by Albane. Un lieu connu des festivaliers puisqu’il a accueilli les plus grandes célébrités du cinéma. À l’occasion de ses 25 années d'existence, vendredi 15 mai, et en marge de la 79e édition du Festival de Cannes, Véronique Sanson a offert une performance accompagnée de son piano qui a réuni de nombreuses personnalités. Marion Cotillard était notamment présente.
10:01 - Signal rassurant pour les fans de Véronique Sanson
Pour les fans de Véronique Sanson, l’inquiétude est grande depuis qu’elle a été hospitalisée en urgence en raison d’une maladie respiratoire. Cependant, un signal peut être considéré comme rassurant : les concerts prévus à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange, en juin et juillet, sont pour l’heure maintenus, comme le rapporte aussi Paris Match. "Les festivals, ça commence le mois prochain avec toute ma bande de musiciens ! Quelle joie de vous retrouver ! À très bientôt", écrivait Véronique Sanson en avril dernier, au moment d’annoncer sa tournée. Un peu avant, la chanteuse avait aussi annoncé une tournée d’automne, baptisée « J’ai eu envie de vous revoir », avec deux dates prévues à la Seine Musicale les 16 et 17 décembre.