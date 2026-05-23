Thérèse Liotard : dans quels films a joué la comédienne française morte à l'âge de 80 ans ?

L'actrice Thérèse Liotard est morte dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai à l'âge de 80 ans. Retour sur la carrière au cinéma de la comédienne.

La comédienne française Thérèse Liotard, apparue dans plusieurs films, séries ou encore pièces de théâtre, est décédée dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, a fait savoir son agente à BFMTV. L'actrice s'en est allée à l'âge de 80 ans. Elle est décédée des suites d'une longue maladie. Sur grand écran, Thérèse Liotard a enchaîné les rôles secondaires. La comédienne est notamment apparue dans les films populaires Viens chez moi j'habite chez une copine, La Gloire de mon père ou encore Le Château de ma mère.

Thérèse Liotard est née en mai 1946 à Lille. La comédienne a débuté comme speakerine pour l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). Sa carrière d'actrice a commencé dans les années 1970. Au total, elle a tourné dans une trentaine de films et dans une cinquantaine de séries.

Les rôles emblématiques de Thérèse Liotard au cinéma

Au cours de sa carrière sur grand écran, Thérèse Liotard a été dirigée par de grands réalisateurs, à l'image de Costa-Gavras, Michel Deville, Patrice Leconte, Bertrand Tavernier, Yves Robert, Claude Sautet ou encore Agnès Varda, qui lui a donné le rôle de Suzanne dans son film L'une chante, l'autre pas, sorti en 1977. Un peu plus tard, au début des années 1980, Thérèse Liotard a joué dans La Mort en direct et dans Viens chez moi j'habite chez une copine.

Ses participations dans La Gloire de mon père et dans Le Château de ma mère, deux adaptations de Marcel Pagnol, ont été remarquées. Avec son rôle de Tante Rose, elle a été nommée aux César, en 1991, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Elle a continué à participer à des films durant la décennie 1990 avant de se détourner peu à peu du cinéma à partir des années 2000.

Selon les informations de BFMTV, Thérèse Liotard a délaissé les plateaux de tournage pour donner des cours de théâtre à Paris puis à Sens (Yonne). En 2018, l'actrice a reçu le prix "Reconnaissance des cinéphiles" à Puget-Théniers pour l'ensemble de sa carrière.