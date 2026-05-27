La mère de Maria Carolina a bien son opinion sur Jordan Bardella et sur le RN

Jordan Bardella file le parfait amour avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, mais que pense la famille princière de cette relation et du prédisent du Rassemblement national ?

Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles forment l'un des couples les plus en vue depuis l'officialisation de leur idylle dans Paris Match le 8 avril. La presse ne se lasse pas d'écrire sur l'héritière italienne, sa famille de descendance royale, son immense fortune ou les conséquences de cette relation sur la carrière politique du président du Rassemblement national (RN).

Si Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a l'habitude des projecteurs, elle ne s'attendait pas à ce que l'engouement autour de son couple dure. "Elle ne comprend pas que l'on écrive autant d'articles et aimerait que cela reste son histoire", raconte le prince Charles-Henri de Lobkowicz, cousin de la princesse auprès de Gala. Cet intérêt pour le couple inquiète aussi les parents de la jeune femme.

Charles et Camilla de Bourbon des Deux-Siciles redoutent un "battage médiatique de plus en plus féroce, à l'approche de la campagne présidentielle" rapportait le magazine Point de Vue fin avril. La famille souhaite "protéger" Maria Carolina "des attaques" réaffirme Charles-Henri de Lobkowicz. Une plainte pour diffamation a d'ailleurs été déposée contre un média belge après la publication d'un article sur la fortune de la princesse et ses conséquences sur la possible campagne présidentielle de Jordan Bardella.

La relation entre Jordan Bardella et la princesse italienne est cependant acceptée par la famille de Bourbon des Deux-Siciles. "Ce sont des parents aimants, qui voient bien que Maria Carolina est épanouie et amoureuse", soutient le prince dans Gala. Le président du RN a d'ailleurs cherché à rassurer ses beaux-parents concernant l'impact de sa carrière sur son couple lors d'une interview sur BFMTV le 29 avril. "S'il y a quelque chose à me reprocher on me le dit directement, on m'attaque personnellement mais [...] on ne touche pas à la femme qui partage ma vie", avait-il déclaré assurant vouloir tenir Maria Carolina à l'écart des critiques.

Jordan Bardella aurait ainsi gagné des points après avoir "fait bonne impression" à sa belle-mère. "Aux yeux de Camilla, c'est un garçon respectueux, qui rend sa fille heureuse, et c'est le plus important", rapporte le prince Charles-Henri de Lobkowicz. La maîtrise de l'italien par le président du RN aurait facilité ses relations avec le couple de Bourbon des Deux-Siciles. Quant aux origines modestes du politique, elles n'auraient pas été un frein : "Ce n'est pas du tout le genre de notre famille de juger les gens sur leur classe sociale. Seuls importent la qualité de la personne, son éducation, sa courtoisie", insiste Charles-Henri de Lobkowicz.

Quid des idées politiques de Jordan Bardella ? Cela n'aurait pas été un sujet entre le politique et la princesse italienne selon le cousin de cette dernière : "Maria Carolina a une passion pour la France, [...] mais elle a d'autres centres d'intérêt que la politique française." Et partage-t-elle les idées du RN ? "Cela peut arriver, mais pas toujours. Ce n'est pas parce que vous partagez votre vie avec quelqu'un que vous partagez nécessairement ses opinions politiques", répondait Jordan Bardella sur BFMTV.

Le couple parlerait très peu de politique d'après Charles-Henri de Lobkowicz : "Ce sujet dépasse un peu Maria Carolina, même si elle s'est engagée pour des causes qui lui sont chères. Elle ne comprend pas toujours ce que représente le RN." Pas sûr en revanche que la réputation du RN échappe à ses parents, mais Camilla de Bourbon des Deux-Siciles "ne porte pas de jugement sur l'homme politique, car elle ne s'intéresse pas à ces sujets" selon Charles-Henri de Lobkowicz. Si la famille ne dit pas cautionner les idées de Jordan Bardella, elle ne semble pas les voir d'un mauvais œil non plus.