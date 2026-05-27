Jean Messiha : les 42 000 euros de la cagnotte ont bien été versés sur son compte, deux plaintes déposées

Jean Messiha, membre du parti d'Eric Zemmour, est accusé d'avoir encaissé une cagnotte destinée aux veuves des victimes de l'évasion de Mohamed Amra. La plateforme ayant accueilli les dons confirme que le politicien a bien retiré la somme.

Jean Messiha dans la tourmente. L'homme politique proche de l'extrême droite fait l'objet d'une plainte déposée par la veuve de Fabrice Moello, tué lors de l'attaque du péage d'Incarville (Eure) le 14 mai 2024, selon les informations du Parisien. Ce jour-là, deux agents de l'administration pénitentiaire âgés de 52 et 34 ans ont perdu la vie, victimes d'un commando armé ayant attaqué le fourgon pénitentiaire dans lequel se trouvait le narcotrafiquant Mohamed Amra.

Aujourd'hui, la veuve de Fabrice Moello accuse le membre du parti d'Eric Zemmour, Reconquête!, d'avoir encaissé les 42 000 euros d'une cagnotte ouverte après la mort de son mari et destinée aux veuves des agents pénitentiaires tués pendant l'évasion du narcotrafiquant surnommé "La Mouche".

Le journal Le Parisien révèle que Sandrine Le Hay Moello, la veuve de Fabrice Moello, a porté plainte le 21 mai auprès du tribunal judiciaire de Paris pour abus de confiance à l'encontre de Jean Messiha. Une information confirmée par son avocat, Matthieu Chirez. D'après Jean Messiha, il s'agirait d'une "erreur" de GoFundMe, la plateforme sur laquelle la cagnotte a été créée. Ce dernier assure qu'il va lui aussi porter plainte contre la plateforme.

"Je n'ai jamais été bénéficiaire de cette cagnotte", assure Messiha

À l'époque, en 2024, Jean Messiha avait lancé une cagnotte, pour que "les Français puissent exprimer leur solidarité et leur reconnaissance pour ces héros qui ont incarné la République jusqu'au sacrifice suprême". Deux ans plus tard : les ayants droit n'ont rien touché. Sur Facebook, le politicien aussi connu pour ses différents passage sur le plateau de Cyril Hanouna explique avoir appris "avec une grande tristesse et une grande stupéfaction" le dépôt de cette plainte.

"La plateforme GoFundMe a commis une grave erreur due à des défaillances internes, ayant abouti, alors que je n'ai jamais été bénéficiaire de cette cagnotte ni demandé à l'être, à virer les fonds sur mon compte", a-t-il affirmé. "L'intégralité de la somme indûment imputée (sera) revirée sur le compte bancaire des familles", précise-t-il.

Comme indiqué par Le Parisien, les propos de Jean Messiha ont été démentis par GoFundMe. La plateforme explique que le créateur d'une cagnotte peut "évidemment la retirer", précisant quelques jours plus tard que les fonds collectés sur la cagnotte, un peu plus de 40 000 euros, "avaient été retirés par Jean Messiha". Une affirmation possible grâce au traçage des paiements "confirmés" vers les comptes du créateur de la cagnotte. "Ces relevés s'étalent sur plusieurs jours en mai et juin 2024, et même jusqu'à juin 2025 pour un versement", abonde le quotidien francilien. Plusieurs sources indiquent qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le paquet de Paris.