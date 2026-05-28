Concert d'Aya Nakamura : voici comment vivre le show en direct, sans payer de place !

La chanteuse Aya Nakamura se produit pour trois shows exceptionnels au Stade de France les 29, 30 et 31 mai. Pour ceux qui n'ont pas leur billet, il est tout de même possible d'assister aux concerts.

Ces vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai se dérouleront les concerts d'Aya Nakamura au Stade de France. Si les fans qui sont parvenus à avoir leurs billets pour les shows montrent leur impatience sur les réseaux sociaux, nombreux sont les malheureux n'ayant pas réussi à obtenir des places. Mais pas de panique. Il vous sera possible de voir le spectacle sans débourser un centime.

La plateforme de streaming Amazon Music a dévoilé qu'une retransmission totalement gratuite de la deuxième date de concert, le samedi, de la chanteuse serait disponible sur plusieurs portails avec qui elle collabore : Prime Video, Fire TV et la chaîne Twitch AmazonMusicFR. Le direct sera accessible au public français ainsi qu'à l'étranger. C'est dans un communiqué que la marque a dévoilé que le second show sera retransmis en direct dès 20h30. Ces shows permettront de promouvoir le dernier album de la chanteuse, Destinée, sorti le 21 novembre 2025.

Le concert d'Aya Nakamura accessible gratuitement

La star déjà dévoilé les artistes qui se chargeront des premières parties de ses concerts. Elle a uniquement choisi des jeunes chanteuses prometteuses. A l'image de Kany, Emma'a, Feejoke, Angie, Shannon et la DJ Shiiva.

Aya Nakamura avait déjà marqué les esprits en mai 2023 : elle avait proposé à ses fans trois soirs de concert à l'Accor Arena, anciennement Bercy, ou elle avait fait "guichet fermé". Elle y avait chanté ses titres les plus connus; Dja Dja, Pookie, Copines.

Cette fois-ci, l'artiste qui occupe les premières places des charts français, investira le Stade de France. Un nouveau pallier dans sa carrière musicale. "Ça me fait chaud au cœur, c'est incroyable. Déjà un de rempli, c'était incroyable, mais alors trois... Dieu merci !" a réagi Aya Nakamura, qui voit dans ce triplé historique une façon de "boucler une boucle", déclarait-elle.

Le soir de son second concert, la chanteuse franco-malienne fera néanmoins face à une grande concurrence. L'un des artistes masculins les plus écoutés en France, Damso, se produira sur la scène de la plus grande salle de concert française la Défense Arena, souligne Pure Break. Le rappeur Bouss, lui, assurera le show à l'Accor Arena.