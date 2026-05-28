Concert de Jul à Marseille : peut-on acheter une place au Vélodrome sur place ?

Après deux concerts au Stade de France, c'est à l'Orange Vélodrome que Jul propose deux shows les 29 et 30 mai à plus de 100 000 fans.

Le rappeur marseillais Jul va se produire à l'Orange Vélodrome ces vendredi 29 et samedi 30 mai 2026. Après avoir offert à ses fans parisiens deux dates de concerts au Stade de France, les 15 et 16 mai derniers, c'est dans sa ville natale que l'artiste poursuit sa tournée. Si vous êtes un fan "du J" et que vous souhaitez assister à l'un des shows dans la cité phocéenne, il n'est pas trop tard. A J-1, il vous est encore possible d'obtenir des places au Vélodrome, sur la plateforme de billetterie en ligne Viagogo. Vous pouvez acheter des places sur certains catégories encore disponibles.

Si certains des fans se demandaient s'il leur serait possible d'acheter un billet directement sur place au Stade, la préfecture leur répond clairement. Elle précise "qu'aucune billetterie ne sera disponible sur place", relaye Gomet. Les autorités marseillaises ont également appelé "à la vigilance" quant à la revente "illégale" de billets et faux billets qui circulent sur les réseaux sociaux.

100 000 spectateurs pour JUL au Vélodrome

Devant cet engouement de ces deux prestations, la préfecture des Bouches-du-Rhône a tout de même tenu à communiquer un message de surveillance face aux arnaques indiquant un "dispositif conséquent de forces de sécurité intérieure".

Quelques précisions sur les billets. Ils sont nominatifs : la revente par une personne non agréée est strictement interdite sous peine de 15 000 € d'amende. Les organisateurs délivrent le QR code final seulement 48h avant le show. Les contrôles sont drastiques : deux pré-filtrages avec vérification électronique sont prévus. Un contrôle d'identité peut être effectué à tout moment à l'entrée. La revente de faux billets est passible de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.

Jul fait son retour cette année 2026, après avoir battu tous les records en 2025. Coté scène et concerts, le rappeur avait rassemblé un total de 244 000 personnes lors de deux dates dyonésiennes et parisiennes. Jul est devenue une icone du rap français et dans l'industrie musicale. Il a d'ailleurs reçu un total de 5 certifications, dont l'ensemble de ses albums studio sont au minimum disque d'or et disque de platine, ce qui en fait l'artiste français le plus certifié au même titre que Johnny Hallyday et Milène Farmer.