Florent Pagny donne des nouvelles de sa santé, il n'est pas très optimiste

Dans un entretien accordé à la presse belge, Florent Pagny est revenu sur son cancer alors qu'il est de retour sur le devant de la scène après plusieurs années d'absence avec sa tournée 65 Tour.

Florent Pagny avait révélé être atteint d'un cancer du poumon en janvier 2022. À l'époque, l'artiste avait été contraint d'annuler sa tournée anniversaire de ses 60 ans, qu'il avait pourtant déjà commencée. Il s'était ensuite retiré de la vie médiatique après avoir subi deux rechutes de son cancer en 2023. Florent Pagny avait alors affirmé qu'il reviendrait en 2026 pour sa tournée anniversaire organisée à l'occasion de ses 65 ans. Si le chanteur est bel et bien de retour pour assurer le spectacle, la maladie reste malgré tout omniprésente.

Aujourd'hui, "tous [s]es contrôles" médicaux "sont bons", affirme-t-il à Soir Mag. Et cela, depuis "deux ans et demi", insiste-t-il. "Alors je continue sans y penser", explique le chanteur à nos confrères belges. Et d'assurer : "Je n'y pense pas si on ne m'en parle pas, d'ailleurs je n'en parle jamais."

Le cancer, un crabe "qui reste un peu accroché"

Mais s'il préfère ne pas trop y penser, Florent Pagny ne peut s'empêcher de voir son cancer comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, ou plutôt comme un crabe "qui reste un peu accroché" à soi. "On n'en sort jamais vraiment [du tunnel]. On peut se dire qu'on est tranquille pendant un moment, mais on sait qu'à chaque contrôle, ça peut changer", confie celui qui en a fait l'amère expérience avec ses deux récidives.

Mais cela ne l'empêchera pas de chanter. Après avoir sorti en septembre 2025 son album intitulé Grandeur nature, Florent Pagny est reparti sur les routes. L'interprète de Ma liberté de penser a déjà fait quelques dates. Il repartira en tournée en juin avec toute une série de concerts qui l'emmènera à Lille, puis au Forest National à Bruxelles, en Belgique, Paris, Amiens, Pau, Bordeaux, Poitiers, Limoges, Rouen, Caen, Orléans, Nantes, Reims, Amnéville, Strasbourg, Dijon, Saint-Étienne, Genève, en Suisse, mais aussi Nice, Toulon ou encore Montpellier. Sa tournée court jusqu'à la mi-janvier 2027 et une dernière date prévue à Lyon.