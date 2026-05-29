Mylène Farmer, "je l'aime passionnément" : un grand acteur français est un intime, mais ils restent discrets

L'icone française de la chanson Mylène Farmer est très discrète sur sa vie privée et sur ses proches.

Mylène Farmer vient de dévoiler un nouveau titre, "C'est à qui le tour", un single composé et réalisé par un jeune producteur, DJ Lewis. Elle n'avait pas sorti de chanson inédite depuis près de quatre ans, pourtant, elle demeure l'une des personnalités les plus appréciées et secrètes de notre époque.

Cette icône incontournable de la chanson française a toujours cultivé un mystère absolu autour de sa vie privée et de ses proches. Pourtant, derrière ce secret bien gardé se cachent des amitiés solides et fidèles. L'artiste a toujours érigé la discrétion au rang d'art de vivre, protégeant farouchement son entourage des projecteurs de la presse grand public. Pourtant, cette armure médiatique s'est entrouverte lors de la diffusion sur les écrans de télévision du documentaire "Mylène Farmer, sur les pas d'une icône". Dans ce programme, plusieurs personnalités de premier plan ont accepté de prendre la parole pour dessiner le portrait intime de la chanteuse. Parmi elles, l'acteur Vincent Lindon a accepté de briser sa réserve habituelle pour évoquer une complicité de longue date, jalousement préservée des caméras.

Comme le rapporte le site spécialisé Mylene.net, qui répertorie les archives de l'artiste, la rencontre entre le comédien et l'interprète de "Désenchantée" remonte au début des années 1980, alors qu'ils étudiaient tous deux l'art dramatique sur les bancs du Cours Florent. Interrogé sur cette genèse dans le documentaire, Vincent Lindon avait immédiatement balayé toute tentative de voyeurisme ou de nostalgie clichée.

Lors de la diffusion du documentaire Mylène Farmer, sur les pas d'une icône, plusieurs intimes de l'interprète de Désenchantée, California ou XXL ont accepté de témoigner pour révéler la face cachée de la star. Vincent Lindon, avait alors partagé sa fascination pour celle qu'il qualifie de "paradoxe sur deux jambes", soulignant sa modestie incroyable une fois revenue dans l'ombre : "Elle se montre devant 40 000 personnes et elle est une icône. Et dès qu'elle sort de scène, tout ce qu'elle veut, c'est de ne pas se montrer devant des gens."

Cette affection sincère et réciproque dure depuis de nombreuses années. "J'ai la chance de faire partie de son proche entourage. Je pense que Mylène m'aime énormément et je lui rends bien : je l'aime énormément. Je l'aime passionnément", confiait le comédien au micro de Télé loisirs. S'il a choisi de garder secrets les détails de leur rencontre sur les bancs du Cours Florent pour éviter les banalités, il rappelle avec ferveur que "Mylène n'est pas comme tout le monde".

Cette relation unique avec son public explique l'immense ferveur qui entoure chacune de ses apparitions. Les fans s'en souviennent : ses concerts événements au Stade de France, initialement prévus à l'été 2023 et annulés à la dernière minute en raison du contexte social, avaient finalement été reportés à l'automne 2024, provoquant une attente historique.