Patrick Bruel : toutes les accusations, plaintes et enquêtes

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Patrick Bruel © LIONEL URMAN/SIPA (publiée le 29/05/2026)
L'affaire Patrick Bruel a pris une nouvelle ampleur le 18 mars avec la publication par Mediapart du huit témoignages de femmes accusant le chanteur de violences sexuelles. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel en France et en Belgique et une partie d'entres elles ont donné lieu à des enquêtes.
Quatre autres témoignages ont été publiés dans les colonnes de ELLE le 14 avril. Le même jour, deux attachées de presse belge ont également témoigné auprès de la RTBF et de Mediapart. Les accusations concernant Patrick Bruel ont de nouveau fait beaucoup de bruit le 15 mai avec l'annonce du dépôt de plainte de Flavie Flament.
Plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel, aujourd'hui présumé innocent, et une partie d'entres elles ont donné lieu à des enquêtes. Le parquet de Nanterre a également décidé de rouvrir plusieurs enquêtes déposées entre 2019 et 2020 dans l'affaire dite "des masseuses" et qui avaient été classées sans suite en 2020.
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La Rédaction