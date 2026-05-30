Mort d'Edgar Morin : ses 3 livres à lire absolument
L'ancien résistant et intellectuel, Edgar Morin, est mort vendredi 29 mai à Paris, ont confirmé ses proches. Retour sur trois livres incontournables.
Il aurait dû fêter ses 105 ans le 8 juillet prochain. Le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort vendredi 29 mai, a annoncé la famille aujourd'hui. L'information a été confirmée par sa veuve au Monde, tandis que son secrétaire Nelson Vallejo-Gomez lui a rendu hommage sur Instagram, saluant son "père spirituel".
Né à Paris en 1921, Edgar Morin, de son vrai nom Edgar Nahoum, a traversé un siècle en multipliant les engagements intellectuels et politiques. Antifasciste durant la guerre d'Espagne, résistant pendant l'Occupation, puis chercheur au CNRS, il a construit une œuvre marquée par une volonté constante de relier les savoirs et de penser la complexité du monde. Jusqu'à ses derniers jours, il est resté actif intellectuellement, selon son épouse, qui souligne dans un communiqué son attention continue aux grands enjeux humains.
Penseur associé à la gauche intellectuelle, il a développé le concept de "pensée complexe".
Trois livres incontournables de l'œuvre d'Edgar Morin
- La Méthode : Ce livre constitue son travail central. Déployée en plusieurs volumes, cette œuvre explore la connaissance, la nature et l'humanité en refusant les découpages disciplinaires. Edgar Morin y défend une approche globale du savoir, visant à comprendre le monde dans son ensemble plutôt que par fragments isolés.
- Introduction à la pensée complexe : il propose une synthèse accessible de son concept majeur. Il y développe l'idée que la complexité ne peut se réduire à des explications simples, mais doit être appréhendée comme une richesse permettant de mieux saisir le réel dans ses contradictions.
- Leçons d'un siècle de vie : Ce livre revient sur son parcours personnel et historique. À travers son expérience du XXe siècle, il en tire des enseignements sur les bouleversements politiques, sociaux et technologiques, tout en revendiquant une lecture lucide du monde, entre espoir et désillusion.
Dans l'ensemble de son œuvre, Edgar Morin a tenté de pousser la complexité à son maximum tout en essayant de parler au plus grand nombre.
13:59 - "L’incarnation du principe de vitalité", Jean-Michel Blanquer rend hommage à Edgar Morin
L'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a salué sur X la mémoire d’un “grand résistant”, qui fut “l’incarnation du principe de vitalité”.
Edgar Morin était lincarnation du principe de vitalité.— Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) May 30, 2026
Grand résistant, mettant sa vie en jeu pour la liberté ; grand penseur passant toutes les frontières disciplinaires pour chercher la vérité complexe de lhumain; être humain exceptionnel par son ouverture desprit et sa pic.twitter.com/uDiH70agDv
Dans son hommage, l’ancien ministre de l’Éducation raconte : “Il aimait confronter ses idées à tout ce qui était différent. Nos débats pou
13:02 - “Edgar Morin a donné voix à la nuance, à la complexité et au dialogue”, l’Unesco rend hommage à Edgar Morin
Dans un post publié sur le réseau social X, l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture a rendu hommage au philosophe et sociologue Edgar Morin, mort à l’âge de 104 ans, vendredi 29 mai 2026. “L’UNESCO rend hommage à la mémoire et à l’immense héritage philosophique d’Edgar Morin, figure majeure de la pensée et ami proche de l’UNESCO”.
UNESCO pays tribute to the memory and immense philosophical legacy of Edgar Morin, a towering figure of thought and a close friend of @UNESCO.— UNESCO #Education #Sciences #Culture (@UNESCO) May 30, 2026
Through his articles, books, and lectures always marked by immense generosity Edgar Morin gave voice to nuance, complexity, and the pic.twitter.com/rkEVkcYeLX
L’Organisation des Nations unies pour la culture et la science a aussi salué le travail “immense” de l’intellectuel : “À travers ses articles, ses livres et ses conférences — toujours marqués par une immense générosité —, Edgar Morin a donné voix à la nuance, à la complexité..."
11:56 - Un "soldat de la Résistance, militant et affranchi…”, Emmanuel Macron rend hommage à Edgar Morin
Un "soldat de la Résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples"... C’est par ces mots que le président de la République française a adressé ses condoléances à Edgar Morin sur le réseau social X.
Soldat de la Résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples, Edgar Morin était lhumanisme fait personne. Avec sa bienveillance, sa curiosité, il ne cessait de nous éclairer. Pensée complexe, vie féconde, esprit universel. pic.twitter.com/3VuBBIzY9y— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026
Après l'annonce de la mort de l’intellectuel à l’âge de 104 ans par sa famille, Emmanuel Macron a rendu hommage à cette figure de la philosophie et de la sociologie française.