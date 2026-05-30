Mort d'Edgar Morin : ses 3 livres à lire absolument

L'ancien résistant et intellectuel, Edgar Morin, est mort vendredi 29 mai à Paris, ont confirmé ses proches. Retour sur trois livres incontournables.

Il aurait dû fêter ses 105 ans le 8 juillet prochain. Le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort vendredi 29 mai, a annoncé la famille aujourd'hui. L'information a été confirmée par sa veuve au Monde, tandis que son secrétaire Nelson Vallejo-Gomez lui a rendu hommage sur Instagram, saluant son "père spirituel".

Né à Paris en 1921, Edgar Morin, de son vrai nom Edgar Nahoum, a traversé un siècle en multipliant les engagements intellectuels et politiques. Antifasciste durant la guerre d'Espagne, résistant pendant l'Occupation, puis chercheur au CNRS, il a construit une œuvre marquée par une volonté constante de relier les savoirs et de penser la complexité du monde. Jusqu'à ses derniers jours, il est resté actif intellectuellement, selon son épouse, qui souligne dans un communiqué son attention continue aux grands enjeux humains.

Penseur associé à la gauche intellectuelle, il a développé le concept de "pensée complexe".

Trois livres incontournables de l'œuvre d'Edgar Morin

La Méthode : Ce livre constitue son travail central. Déployée en plusieurs volumes, cette œuvre explore la connaissance, la nature et l'humanité en refusant les découpages disciplinaires. Edgar Morin y défend une approche globale du savoir, visant à comprendre le monde dans son ensemble plutôt que par fragments isolés.

Ce livre constitue son travail central. Déployée en plusieurs volumes, cette œuvre explore la connaissance, la nature et l'humanité en refusant les découpages disciplinaires. Edgar Morin y défend une approche globale du savoir, visant à comprendre le monde dans son ensemble plutôt que par fragments isolés. Introduction à la pensée complexe : il propose une synthèse accessible de son concept majeur. Il y développe l'idée que la complexité ne peut se réduire à des explications simples, mais doit être appréhendée comme une richesse permettant de mieux saisir le réel dans ses contradictions.

il propose une synthèse accessible de son concept majeur. Il y développe l'idée que la complexité ne peut se réduire à des explications simples, mais doit être appréhendée comme une richesse permettant de mieux saisir le réel dans ses contradictions. Leçons d'un siècle de vie : Ce livre revient sur son parcours personnel et historique. À travers son expérience du XXe siècle, il en tire des enseignements sur les bouleversements politiques, sociaux et technologiques, tout en revendiquant une lecture lucide du monde, entre espoir et désillusion.

Dans l'ensemble de son œuvre, Edgar Morin a tenté de pousser la complexité à son maximum tout en essayant de parler au plus grand nombre.

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