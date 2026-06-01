Concerts de Céline Dion : comment avoir son billet pour les 10 nouvelles dates ?

Céline Dion annonce ce lundi 1er juin qu'elle donnera dix concerts supplémentaires à Paris La Défense Arena en mai 2027. La billetterie pour ces nouveaux shows ouvre le mercredi 3 juin, mais elle ne sera pas accessible à tous.

Voilà de quoi redonner le sourire aux fans déçus. Céline Dion, qui fera son retour sur scène cet automne avec 16 concerts à Paris La Défense Arena, annonce ce lundi 1er juin qu'elle donnera 10 concerts supplémentaires en France en 2027. Face à la "demande exceptionnelle" suscitée par l'annonce de sa résidence parisienne en avril dernier, la chanteuse a décidé d'offrir aux fans "une autre possibilité" de la voir en concert peut-on lire sur son site.

Céline Dion (re)montera sur la scène de Paris La Défense Arena du 8 mai au 29 mai 2027 à raison trois dates par semaine les mercredis, vendredis et samedis. Une organisation déjà retenue pour les concerts prévus cet automne du 12 septembre au 17 octobre. Ces dix dates représentent en tout 300 000 places de concerts.

Quand acheter les billets pour les concerts de Céline Dion ?

Après l'annonce faite ce lundi 1er juin, la vente pour les concerts de Céline Dion en mai 2027 débutera le mercredi 3 juin et durera trois jours jusqu'au vendredi 5 juin à 23h59. La billetterie ouvrira :

Le mercredi 3 juin à 10 heures pour la vente artiste (inscription sur le site célinedion.com)

Le jeudi 4 juin à 10 heures pour la vente en salle (inscription sur le site de Paris La Défense Arena)

Mais attention car tout le monde n'aura pas la chance d'accéder à la billetterie pour les concerts de Céline Dion. Les producteurs des concerts de Céline Dion, AEG et Inter Concerts, ont prévu de refaire une loterie parmi toutes les personnes s'étant inscrites au prévente en avril et n'ayant pas été retenue la première fois. Les fans ne s'étant pas inscrits à ces préventes et ceux ayant déjà été sélectionnés la dernière fois n'auront donc pas accès à la billetterie.

La fans de Céline Dion bénéficiant de cette seconde chance pour aller voir la chanteuse en concert à Paris en seront informés par mail ce lundi à partir de 9h30. Ces dernières recevront ensuite un code unique pour accéder à la billetterie correspondante sur l'un des vendeurs officiels que sont Paris La Défense Arena, AXS France, Ticketmaster France, Fnac Spectacles et Event Travel.

Quels sont les prix des billets pour les concerts de Céline Dion ?

Les dix concerts supplémentaires de Céline Dion se feront dans les mêmes conditions que ceux annoncés pour cet automne. Les tarifs des billets seront donc les mêmes et iront de 89,50€ pour la moins chère à 298,50€ pour la plus onéreuse. Les fans ne pourront pas acheter plus de six billets par commande. A noter que, comme lors des ventes d'avril, des tarifications dynamiques pourront avoir lieu au cours des ventes en fonction de la demande, notamment pour les billets proposés sur AXS Premium et Ticketmaster Platinum. Voici le détail des prix des billets par catégorie :

Parterre Prestige : 298,50€

Parterre Diamant : 276,50€

Tribune Or : 232,50€

Catégorie 1 Parterre : 199,50€

Catégorie 2 Parterre : 133,50€

Catégorie Or gradin: 232,50€

Catégorie 1 gradin : 199,50€

Catégorie 2 gradin : 133,50€

Catégorie 3 gradin : 111,50€

Catégorie 4 gradin : 89,50€

A ces billets "classiques" s'ajouteront des forfaits comprenant le billent du concert de Céline Dion et l'hôtel mis en vente à partir du mercredi 3 juin à 10 heures sur le site eventravel.com. Il y aura également "un nombre limité de forfaits VIP".

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