Karl Olive montant sur une voiture : une vidéo choc et une autre pour s'excuser, le député macroniste se justifie

Karl Olive a publié une vidéo dans laquelle il présente ses excuses, suite à la polémique sur sa célébration de la victoire du PSG.

Ce dimanche 31 mai, l'ancien maire de Poissy a publié une vidéo sur son compte X dans laquelle il présente ses excuses à la suite de la polémique grandissante qui l'entoure. La veille au soir, à l'occasion de la victoire aux tirs au but du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, le député macroniste avait été filmé en train de monter sur le capot d'une voiture pour célébrer " son club fétiche ", à quelques mètres de l'hôtel de ville. On pouvait y apercevoir l'homme politique, portant le maillot du PSG, sauter sur le devant du véhicule en s'exclamant de joie, entouré de dizaines de jeunes. La vidéo avait notamment été relayée par un journaliste de L'Opinion et avait suscité une vive réprobation, relate RTL.

Face au tollé provoqué sur les réseaux sociaux, Karl Olive s'est justifié en mettant en avant "la passion" qui aurait pris le dessus sur "la raison".

"Je suis un supporter passionné, heureux de voir le club de notre territoire décrocher la Ligue des champions. Pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison. C'était sans doute un peu puéril, je le reconnais volontiers. Et je m'en excuse", poursuit l'ancien journaliste sportif. Selon Karl Olive, il n'y a eu "ni dégradation, ni mise en danger de qui que ce soit", soulignant une ambiance "amicale, festive et bon enfant".

*Pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison! Cétait sans doute puéril mais en aucun cas malveillant !*



Explications.



Oui, samedi soir, dans leuphorie de la victoire historique du PSG, je suis monté quelques secondes sur le capot de la voiture dun ami, pic.twitter.com/jwzwsArhoI — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) May 31, 2026

En plus de l'explication qu'il a donnée, le député Renaissance a évoqué "une polémique à deux balles "en mettant en avant" l'esprit de fête" qui l'a animé à l'issue du match victorieux du PSG face au club londonien d'Arsenal. Le club de la capitale décroche ainsi sa deuxième étoile d'affilée en Ligue des champions. Les réactions face à cette polémique ont pourtant été immédiates et nombreuses.

À Poissy, le député Karl Olive célèbre le sacre du PSG à sa manière. Est-ce la ferveur de la Ligue des Champions qui la conduit jusque sur le capot dune voiture ? Pour rappel, dans sa vie de journaliste sportif, il animait Nayons pas peur du foot sur I-Télé. pic.twitter.com/d1Rg9NB7t0 — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) May 31, 2026

Au sein même de la mairie de Poissy, les critiques à l'égard de la célébration de l'ancien édile ont été vives. Pour sa part, David Luceau, 4e adjoint au maire de la ville de Poissy en charge du Commerce et du Développement économique, a fustigé l'"attitude déplorable" de Karl Olive : "Attitude déplorable de la part du député Karl Olive qui a obligé la police municipale à fermer la rue devant la mairie avant de se déporter sur le rond-point du Cep pour continuer à faire n'importe quoi, taper sur des voitures. Les tirs de mortier ne semblent pas le déranger quand il s'agit de mettre le bazar en centre-ville, alors qu'à côté de cela, il se plaint que la Ville de Poissy ne soit pas apaisée." Aymeric Durox, sénateur RN, a aussi réagi sur son compte X en qualifiant l'élu macroniste de " député racaille ".