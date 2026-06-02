Patrick Bruel : concerts annulés, écarté des Enfoirés... Est-ce la fin de la carrière du chanteur ?

Visé par une trentaine d'accusations et une dizaine de plaintes pour violences sexuelles, Patrick Bruel voit sa carrière affectée par l'affaire judiciaire. Plusieurs de ses concerts ont notamment été annulés.

Les poids des accusations commencent à peser sur la carrière de Patrick Bruel. La chanteur, visé par une dizaine de plaintes pour agression sexuelle et viol mais présumé innocent, avait promis de "continuer à faire son métier" et de se produire comme prévu lors de plusieurs festivals cet été et d'une tournée anniversaire cet automne. Mais l'artiste a finalement cédé à la pression et a annoncé renoncer à plusieurs dates de concert dans un communiqué publié par sa société de production de le 29 mai et consulté par RTL.

"Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension", écrit 14 Production ajoutant que "dans un souci d'apaisement et de responsabilité, Patrick Bruel prend la décision, en accord avec les organisateurs de festivals, d'annuler les concerts prévus de juin à septembre".

Ces annulations ne sont pas les seules à perturber l'agenda de Patrick Bruel. Le chanteur a également vu plusieurs dates de sa tournée anniversaire Alors regarde 35 être supprimées. D'autres restent d'actualité, mais font aussi l'objet d'un appel au boycott par des militantes féministes ou des maires de grandes villes dont Paris et Marseille après les nombreux témoignages contre le chanteur. Un vent de face qui souffle fort sur Patrick Bruel que se saurait "mort professionnellement" selon des confidences faites à quelques fidèles mi-avril, selon les informations de Paris Match.

Plusieurs concerts de Patrick Bruel annulés

Au moment d'annoncer sa déprogrammation de tous les festivals auxquels il devait participer à l'été 2026, soit une quinzaine de dates entre la France, la Belgique et la Suisse, Patrick Bruel a également annoncé l'annulation de trois dates de concerts de sa tournée anniversaire. Le chanteur devait se produire du 16 au 18 juin au Cirque d'hiver Bouglione à Paris, mais les concerts ont été annulés.

La tournée de Patrick Bruel devait aussi le conduire au Canada, notamment à Québec pour trois concerts initialement prévus les 3, 4 et 5 décembre 2026 au Théâtre Capitole de Québec. La salle de spectacle a cependant décidé de "suspendre indéfiniment" les concerts "compte tenu du contexte actuel et de l'impossibilité d'en assurer la promotion".

Reste qu'hormis les trois dates parisiennes et les trois dates québécoises, les autres concerts de la tournée Alors Regarde 35 sont pour l'heure maintenues. Si des collectifs et des élus locaux appellent à une annulation des concerts, seule la société de production de Patrick Bruel, laquelle est dirigée par le chanteur lui-même, peut décider de renoncer aux spectacles. Les préfets peuvent aussi interdire une manifestation culturelle, mais uniquement si celle-ci présent un risque de trouble à l'ordre public ce qui n'est pas le cas des concerts de chanteur, mais pourrait le devenir en cas de manifestation contre l'artiste.

Patrick Bruel prend également ses distances avec les Enfoirés

Si des concerts de Patrick Bruel ont été annulés, la participation du chanteur aux concerts annules des Enfoirés a également été remise en question. Vendredi 29 mai, on apprenait que Patrick Bruel ne figurerait pas aux enregistrements du prochain spectacle de la troupe. Selon Mediapart, le chanteur aurait décidé, en concertation avec la production, qu'un retrait serait préférable pour ne pas "perturber le message caritatif des Restos du cœur".

"J'ai décidé de ne mettre aucune ni aucun d'entre vous dans un quelconque embarras. Je voulais donc vous dire, avec beaucoup de tristesse, que je ne serai pas avec vous en janvier prochain, comme c'était le cas depuis 34 ans", a écrit l'artiste dans un message adressé aux Enfoirés dans la nuit de jeudi à vendredi et consulté par RTL. "J'espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence", a-t-il ajouté.

Patrick Bruel écarté des festival en Suisse

Avant que Patrick Bruel décide et annonce l'annulation de ses concerts dans les festivals dans lesquels il était programmé, les organisateurs du Paléo Festival en Suisse avait indiqué le lundi 25 mai que le chanteur ne serait plus invité sur leur scène. La décision avait été prise à la suite du témoignage d'une ancienne bénévole du festival dans l'émission Sept à Huit du dimanche 24 mai sur TF1. Cette dernière racontait avoir été masseuse bénévole lors de l'édition 2019 du festival et avoir alors été confrontée à des comportements inappropriés de Patrick Bruel. Selon elle, Patrick Bruel serait resté nu lors d'une séance. Il lui aurait ensuite demandé de le masser "au niveau du pubis", comme le rapportent les journalistes de TF1.

"Nous croyons et soutenons notre bénévole. Nous nous exprimons aujourd'hui à ce sujet avec son accord. Le respect et la sécurité de notre communauté ne sont pas négociables. Il va de soi que nous n'inviterons plus Patrick Bruel à Paléo", avait alors réagi le Paléo Festival dans une déclaration sur Instagram.

"Je suis mort professionnellement" : les mots de Patrick Bruel

"Je sais que je suis mort professionnellement", a confié Patrick Bruel à quelques fidèles à la mi-avril, selon les informations de Paris Match. Des propos qui flirtent avec l'inéluctable pour la star de la chanson française. Le chanteur est encore présumé innocent jusqu'à un éventuel jugement ou un classement sans suite des affaires. "Mais le mal est fait" indique un intime du chanteur dans le magazine.

Le fils de Patrick Bruel, Oscar, fait aussi les frais des déboires de son père. "Patrick ne voulait pas qu'il soit interrogé sur les affaires en cours", révèlent nos confrères, alors que ce dernier est actuellement en France pour promouvoir son premier livre "La Cité intérieure", déjà disponible. Dans le milieu musical, l'embarras prédomine. Nolwenn Leroy, Zazie, Julien Clerc, Bénabar, Christophe Maé, Ycare... Les camarades de Patrick Bruel dans le troupe des Enfoirés ne "l'attaquent pas frontalement, mais personne n'est dupe", indique Paris Match, mercredi 27 mai. "Ce qui arrive à Patrick aurait pu lui arriver depuis bien longtemps", estime même l'un d'eux.