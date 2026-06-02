Patrick Poivre d'Arvor : deux nouvelles plaintes, qui sont les accusatrices ?

PPDA est visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles. Âgées d'une vingtaine d'années, à l'époque des faits, les plaignantes avaient rencontré Patrick Poivre d'Arvor dans un cadre professionnel.

Deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles. Ce mardi 2 juin 2026, nos confrères de RTL révèlent que l'ex-présentateur du JT de 20 Heures de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, est accusé par deux femmes supplémentaires, portant à 13 le nombre d'accusations de viols et agressions sexuelles à son encontre et examinées par la Justice.

En effet, "PPDA" est aujourd'hui confronté à deux nouvelles plaignantes pour des faits qui se sont produits en 2001 pour l'une et en 2011 pour l'autre. "Chacune avait une vingtaine d'années au moment des faits et avait rencontré le présentateur dans le cadre professionnel, dans des circonstances qui ne sont pas précisées à ce stade", indique RTL. En 2001, l'homme de 77 ans était à la tête du 20 Heures et dix ans plus tard, il présentait toujours plusieurs émissions.

Le principe de "sérialité" évoqué dans l'affaire PPDA

Parmi les faits dénoncés par les plaignantes, plusieurs étaient prescrits au moment du dépôt des plaintes. Mais l'avocate de plusieurs plaignantes, Corinne Hermann, met en avant le principe de "sérialité" dans ce dossier. Il permet à la justice d'enquêter sur des faits prescrits si ces derniers sont liés à des faits non prescrits. Selon les informations de RTL, toutes les plaignantes, mis à part les deux dernières, ont été "auditionnées ces derniers mois". L'avocate de Patrick Poivre d'Arvor, Jacqueline Laffont, n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de la radio.

"Le prochain acte décisif sera la très probable audition de PPDA et son éventuelle nouvelle mise en examen", abondent nos confrères. Ce n'est qu'à ce moment-là que le nombre de faits considérés comme caractérisés sera connu et si la sérialité en matière de prescription est retenue. Pour rappel, à l'heure actuelle, "PPDA" est mis en examen pour un viol qui aurait été commis en 2009 sur la journaliste et écrivaine Florence Pourcel.

Depuis les premières accusations parues dans la presse, en février 2021, Patrick Poivre d'Arvor campe sur ses positions : il dément totalement chacun des faits qui lui sont reprochés. Il reste à ce jour présumé innocent. L'ex-présentateur a également porté plainte contre Florence Porcel pour dénonciation calomnieuse "aussi mensongère qu'inspirée par une quête de notoriété inconvenante". Celle-ci a été classée sans suite en juin 2021 par le parquet de Nanterre, qui a invoqué une "absence de démonstration d'une intention de nuire".