Booba condamné à une peine de prison avec sursis : du racisme et de la bêtise anti-science au cœur de l'affaire

Le rappeur Booba a été condamné ce mardi 2 juin dans deux affaires à des amendes mais aussi à de la prison avec sursis. Que lui est-il reproché ?

Booba condamné à de la prison avec sursis et à plusieurs amendes. Ce mardi 2 juin, le rappeur Élie Yaffa, de son vrai nom, a été condamné dans deux dossiers à respectivement trois mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour injures racistes et cyberharcèlement contre une journaliste Linh-Lan Dao et à 20 000 euros d'amende pour injures raciales envers l'essayiste Tristan Mendès France. L'audience s'était déroulée, sans l'artiste, le 1er avril dernier. Booba ne s'était déjà pas présenté à sa première convocation le 9 décembre 2025, qui tombait, hasard du calendrier, le jour de son anniversaire.

Le 1er avril, le ministère public avait requis huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple, 30 000 euros d'amende, mais également une participation à un stage de lutte contre la haine en ligne. L'artiste a d'ores et déjà fait savoir qu'il allait interjecter appel de ces deux condamnations. Auprès du Figaro, l'avocate de la journaliste de franceinfo s'est dite "satisfaite" du jugement, estimant que "c'est une avancée significative que le tribunal ait retenu la responsabilité de Booba comme chef de meute".

"Ça m'a démolie"

À l'origine de ce procès, la publication d'un article le 26 janvier 2024 par la journaliste Linh-Lan Dao dans la rubrique fact-chcking Vrai ou Faux de franceinfo. Elle y revenait sur une rumeur sur un lien entre vaccin ARN messager et maladie de Creutzfeldt-Jakob. Une rumeur que le rappeur Booba avait lui même relayée sur son compte X. En réaction à cette publication, Booba avait écrit sur X plusieurs messages visant la journaliste - trois étaient précisément jugés. Alors que l'artiste est suivi sur X par plus de six millions de personnes, ces messages contre Linh-Lan Dao avaient déclenché une véritable vague d'acharnement contre la rédactrice qui avait déposé plainte, estimant notamment que Booba lui avait "mis une cible dans le dos".

Destinataire de nombreux messages racistes et transphobes, Linh-Lan Dao craignait que l'un de ses détracteurs n'essaie de retrouver l'adresse de son domicile. Des séquelles psychologiques ont d'ailleurs été constatées sur elle et une incapacité de travail de sept jours a été établie. "Ça m'a démolie. 'On dit un nem ou une nem ?', 'Elle est bonne la Chinoise'. Voilà les messages que j'ai reçus. Je ne l'ai pas attaqué. J'ai juste écrit un article le concernant", expliquait lors de l'audience la journaliste, qui déplorait que l'affaire ait eu des répercussions sur sa carrière. Linh-Lan Dao a en effet dû changer de service chez France Télévisions.

Quant à Tristan Mendès France, il avait également été pris pour cible par Booba sur X, après avoir défendu la journaliste. Le rappeur avait notamment écrit qu'"il est nez avant la honte", accompagnant son commentaire d'un montage de Tristan Mendès France aux côtés d'une autre photo du tueur en série Francis Heaulme. Il avait également estimé qu'il était "nezfaste". Des références à son nez qui avait suscité "un flot spectaculaire de commentaires antisémites", avait expliqué Tristan Mendès France à l'AFP en décembre 2025. Il ne s'était pour autant pas porté partie civile et n'avait pas porté plainte non plus contre Booba. "S'il avait une grosse tête, je lui aurais dit qu'il avait une grosse tête. Avoir un gros nez ne fait pas de lui un juif", s'était de son côtés défendu Booba face aux enquêteurs.