Patrick Bruel : "demi-baguette", ce surnom gênant attribué au chanteur est lié à un détail très intime

Visé par une trentaine de témoignages et une dizaine de plaintes pour violences sexuelles, Patrick Bruel voit les langues se délier. Et des détails émergent.

Derrière l'image lissée du gendre idéal, le milieu artistique bruissait pourtant de rumeurs et de mises en garde bien spécifiques sur Patrick Bruel. Une nouvelle enquête de FranceInfo vient démontrer que beaucoup de monde dans le milieu du spectacle était au courant de sa réputation d'homme "lourd" avec les femmes.

Selon l'enquête de Franceinfo, dans l'industrie musicale, les équipes s'organisaient depuis des années en coulisses pour protéger les femmes de Patrick Bruel. Consignes de sécurité strictes, interdiction de laisser des bénévoles seules avec lui en loge... Les anecdotes se multiplient. Une ancienne professeure de la Star Academy glisse même que le but du jeu à l'époque était "de ne jamais se retrouver dans un ascenseur avec lui".

Au-delà des regards dits "de prédateur" décrits par plusieurs professionnelles, ce sont aussi des habitudes d'exhibitionnisme récurrentes qui sont pointées du doigt. Une ancienne salariée de festival en Occitanie rapporte ainsi que Patrick Bruel se promenait régulièrement totalement nu dans les loges et les couloirs, exposant son intimité au vu et au su de tous.

Cette propension présumée à dévoiler son anatomie a donné naissance, au fil des ans, à des quolibets bien ancrés dans le milieu du showbiz. Des surnoms grivois circulaient ainsi sous le manteau pour évoquer le chanteur. Parmi eux, on retrouve "le nymphomane", "Babar", ou encore le très explicite "demi-baguette", une référence directe à son pénis qu'il aurait eu tendance à exhiber devant les équipes de production. Ces sobriquets, loin d'être de simples plaisanteries innocentes, masquaient en réalité un malaise systémique et une impunité durable.

Si ces agissements présumés étaient connus de tous, pourquoi le silence a-t-il duré si longtemps ? La réponse tient probablement au pouvoir et à l'argent. Patrick Bruel est resté toute sa carrière un artiste hautement rentable pour l'industrie, tant musicale que cinématographique. " =Il faut se rendre compte de combien rapporte un homme comme lui", confie un technicien, rappelant qu'une de ses tournées fait vivre des centaines de personnes chaque jour. Pour les travailleuses précaires ou les intermittentes du milieu, parler signifiait prendre le risque d'être immédiatement boycottée. Dans cet entre-soi, la règle consistait à ne pas faire de vagues.

Patrick Bruel, accusé de viol et d'agressions sexuelles, conteste fermement ces accusations. Son avocat, Christophe Ingrain, affirme qu'il n'a jamais forcé un geste ni outrepassé un refus. Alors que le parquet de Nanterre a rouvert les investigations et que la CGT Spectacle réclame le retrait de sa licence d'entrepreneur, l'artiste a annulé sa tournée et s'est retiré des Enfoirés. Il demeure présumé innocent.