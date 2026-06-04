Marjane Satrapi : "morte de tristesse", quelle est la cause du décès de l'autrice de Persepolis ?
L'artiste franco-iranienne, Marjane Satrapi, est décédée à l'âge de 56 ans apprend-on ce jeudi 4 juin 2026. L'autrice du la bande dessinée à succès Persepolis est "morte de tristesse" selon ses proches.
Marjane Satrapi n'est plus. L'artiste franco-iranienne mondialement connue pour être, entre autres, l'auteur de la bande dessinée Persepolis est décédée a fait savoir son entourage à l'AFP ce jeudi 4 juin 2026. Elle n'avait que 56 ans. Marjane Satrapi est "morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l'amour de sa vie", indique un communiqué de ses proches transmis à l'AFP. Le producteur, acteur est scénariste Mattias Ripa mort le 8 avril 2025 à l'âge de 53 ans. Le couple s'aimait depuis 31 ans lorsque le scénariste s'en est allé.
Marjane Satrapi "était très malade" a confié Azadeh Kian, une "amie chère" de l'artiste, au micro de Franceinfo. L'artiste n'était "plus la même" depuis la mort de Mattias Ripa qui est décédé l'an dernier "des suites d'une longue maladie" précise cette proche. "Elle s'est laissée mourir depuis la mort de son mari qu'elle adorait. [...] Elle me disait 'j'arrête de me battre, je veux partir'", a ajoute très émue Azadeh Kian.
De l'Iran à l'Europe, l'histoire de Marjane Satrapi
Née le 22 novembre 1969 à Racht, au bord de la mer Caspienne, MarjaneSatrapi a grandi à Téhéran au sein d'une famille intellectuelle et progressiste, d'ascendance aristocratique par sa mère. Enfant éveillée, elle fut le témoin direct des bouleversements majeurs qui frappèrent son pays. Elle vécut sous le régime autoritaire du Chah, assista à la révolution islamique de 1979 instaurant une théocratie répressive, puis subit les drames de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Face aux restrictions grandissantes des libertés et craignant pour la sécurité de leur fille au tempérament frondeur, ses parents l'envoyèrent en Autriche en 1984. Elle y poursuivit sa scolarité au lycée français de Vienne, y découvrant à la fois l'indépendance adolescente, la solitude et le douloureux déracinement de l'exil.
Tiraillée par le mal du pays, elle retourna vivre en Iran en 1988 pour y étudier la communication visuelle. Étouffant toutefois sous le poids d'une société patriarcale et d'un régime liberticide, elle choisit définitivement l'exil en 1994 et s'installa en France. Après des études à la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg, elle rejoignit Paris. Au sein de l'Atelier des Vosges, elle rencontra des figures de la bande dessinée indépendante dont David B., fondateur de
L'Association, qui l'encouragèrent à raconter sa propre histoire par le biais du dessin.
Persepolis, l'autobiographie à succès de Marjane Satrapi
Entre 2000 et 2003, elle publia les quatre tomes de Persepolis chez L'Association. Avec un trait en noir et blanc, profondément expressif et faussement naïf, elle relata son enfance, les drames politiques iraniens et les tragédies familiales avec une distance et un humour d'une redoutable intelligence. Le succès fut fulgurant et international. Persepolis devint un classique immédiat, traduit dans le monde entier et étudié dans les programmes scolaires, prouvant que la bande dessinée était un médium majeur de la mémoire historique. Elle poursuivit cette démarche intimiste avec Broderies en 2003, une conversation libre de femmes iraniennes sur la sexualité, puis Poulet aux prunes en 2004, lauréat du prix du meilleur album au Festival
d'Angoulême.
Les succès de Marjane Satrapi au cinéma
Refusant l'enfermement dans une seule discipline, elle se tourna ensuite avec succès vers le cinéma. En 2007, l'adaptation en film d'animation de Persepolis, coréalisée avec Vincent Paronnaud, fut un triomphe mondial qui remporta le Prix du Jury au Festival de Cannes et deux César. Marjane Satrapi explora par la suite la prise de vues réelles en naviguant entre les genres cinématographiques. Elle réalisa notamment l'adaptation de Poulet aux prunes en 2011, la comédie noire et décalée The Voices en 2014, le film biographique Radioactive consacré à la physicienne Marie Curie en 2019, et la comédie dramatique Paradis Paris en 2024. Artiste complète n'ayant jamais cessé de peindre, son apport culturel au pays avait été consacré en 2024 par son élection à l'Académie des beaux-arts.
Marjane Satrapi, mariée à Mattias Rapi, mais sans enfants
Marjane Satrapi a partagé sa vie avec son grand amour, Mattias Rapi. L'homme né en Suède en 1972 a rencontré l'artiste franco-iranienne à Paris alors qu'ils faisaient tous les deux leurs études. Ils se sont mariés un an plus tard à Stockholm. Economiste de formation, Mattias Rapi a participé à plusieurs travaux artistiques de Marjane Satrapi en tant que financier, producteur, scénariste ou acteur.
Le couple qui a vécu ensemble pendant plus de 31 ans, jusqu'à la mort de Mattias Rapi en 2025, n'a jamais d'enfant. Un choix assumé de Marjane Satrapi qui revendiquait le fait de ne pas vouloir être mère en s'affranchissant des injonctions sociales. Lorsqu'elle était interrogé sur une possible maternité, elle répondait : "Surtout pas !". "Je ne suis pas du tout anti-gosses. (...) Mais moi, toute ma vie, j’ai tout planifié pour pouvoir me réveiller à 11 heures du matin. Pour aucune raison au monde, je me réveillerais le dimanche matin pour aller au parc André Citroën parce qu’un enfant a besoin de prendre l’air. Je ne peux pas !", déclarait-elle en 2011 se souvient Gala.
Marjane Satrapi affirmait "adorer" les enfants, mais préférer les voir "rentrer chez eux le soir avec leurs parents", dans les colonnes de 20 Minutes en 2015. "Quand vous avez des enfants, vous faites une expérience que les autres ne font pas. Mais quand vous n’en avez pas, vous vivez aussi des expériences que les parents ne connaîtront jamais", estimait-elle.
13:35 - Marjane Satrapi en couple avec Mattias Rapi pendant plus de 30 ans
Tout au long de sa carrière, Marjane Satrapi a été accompagnée par Mattias Ripa, l'homme dont elle a partagé la vie pendant 31 ans. Le couple s'est rencontré à Paris et ne s'est jamais quitté jusqu'à la mort de l'acteur et scénariste en avril 2025. Cette disparition avait lourdement affecté Marjane Satrapi qui depuis n'affichait plus que quelques posts sur Instagram en hommage à son amour : "I lost the love of my life" traduit pas "J'ai perdu l'amour de ma vie".
13:16 - Marjane Satrapi a refusé la Légion d'honneur pointant "l'hypocrisie" de la France vis-à-vis de l'Iran
Promue au rang de chevalier de la Légion d’honneur en juillet 2024, Marjane Strapani avait décliné la décoration en raison de ses "principes" et de son "attachement" à l'Iran et "pointant une attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l’Iran". "Le refus de la Légion d’honneur n’est en aucun cas une action ou une pensée contre la France. Bien au contraire, j’aime profondément ce pays qui est le mien", avait-elle expliqué en janvier 2025 indiqué avoir "réellement du mal à comprendre la politique de la France vis-à-vis de l’Iran". Elle regrettait que de "jeunes Iraniens épris de liberté, des dissidents, des artistes, se voient refuser des visas" alors que des enfants "d’oligarques iraniens" se "baladent à Paris comme à Saint-Tropez sans que cela ne pose aucun problème". "Si j'accepte ce prix ca veut dire que je dois me taire, or je ne veux pas me taire", avait-il dit à une amie s'étant confiée ce jeudi sur Franceinfo.
12:59 - Marjane Satrapi très critique sur le régime iranien
Marjane Satrapi était très critique sur le régime des mollahs en place en Iran depuis la révolution islamique. "Elle avait des choses à raconter, à dire. Elle faisait des interventions dans les médias, elle prenait des positions politiques à chaque fois, en particulier sur le moment Femmes, vie, liberté auquel elle a dédié un livre" a rappelé Azadeh Kian, une amie de l'artiste et professeurs de sociologie politique spécialiste de l'Iran sur Franceinfo. Son opposition au régime iranien se traduit dans ses oeuvres qui ont le pays persan en toile de fond, même s'il n'est pas le sujet principal. "Cette image de la femme corbeau et de l'homme barbu intégriste, ce que vous avez pu voir à la télévision, c'est ce qui était permis d'être vu par le gouvernement. Mais l'Iran, c'est une dictature, et une dictature ne montre pas tout", avait-elle déclaré en 2003, regrettant les "clichés" entourant son pays natal.
12:40 - L'Elysée rend hommage à Marjane Satrapi
L'Elysée a réagi à la mort de Marjane Satrapi dans un communiqué publié ce jeudi 4 juin. La présidence regrette la disparition "d’une figure de la culture française et d’une artiste éprise de liberté, dont l’œuvre portait un message universel et lui avait valu une immense notoriété internationale". "Le Président de la République et son épouse saluent une immense artiste qui avait transformé une enfance iranienne en fable universelle. Ils adressent à sa famille, à ses proches, à ceux qui l’aimaient, leurs condoléances émues".
12:21 - Marjane Satrapi a aussi réalisé des comédies pour le cinéma
Après l'adaptation de deux de ses romans graphiques en long-métrage d'animation, Marjane Strapani a effectué un virage dans la réalisation et se penchant sur deux projets de comédies : une comédie policière avec le film La Bande des Jotas sur l'aventure de plusieurs jeunes femmes dont les valises ont été échangées et la comédie noire The Voices avec Ryan Reynold de lequel un homme schizophrène se met à tuer des gens sur ordre de son chat et son chien dont il entend les voix.