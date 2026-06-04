Marjane Satrapi : une vie consacrée à l'art et marquée par le drame iranien

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Marjane Satrapi : une vie consacrée à l'art et marquée par le drame iranien

Marjane Satrapi est décédée ce 4 juin 2026. Sa vie a été marquée par plusieurs moments importants. Retour en images sur une existence consacrée à l'art et happée par l'histoire de l'Iran.
©  Virginia Mayo/AP/SIPA (publiée le 04/06/2026)

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Fabien Dabert