Mattias Ripa : le mari de Marjane Satrapi, l'amour incommensurable de sa vie

Matthias Ripa, économiste et producteur s'est éteint il y a un peu plus d'un an avant sa femme, Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée à succès Persepolis. Il l'avait accompagnée dans tous ses projets.

Mattias Ripa, économiste de formation, est mort le 8 avril 2025 à l'âge de 53 ans, soit un peu plus d'un an avant sa femme, Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée à succès Persepolis. Cette dernière s'est éteinte ce jeudi 4 juin 2026. "Marjane Satrapi est morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l'amour de sa vie", ont écrit ses proches dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Elle s'est laissée mourir depuis la mort de son mari qu'elle adorait. Ils ont grandi ensemble et son époux est décédé l'année dernière des suites d'une longue maladie et depuis sa mort, Marjane n'était plus la même. Elle me disait 'J'arrête de me battre, je veux partir' à chaque fois qu'on se parlait", confie Azadeh Kian, professeure de sociologie politique et amie de Marjane Satrapi, auprès de Franceinfo.

Producteur, financier, acteur... Les casquettes de Mattias Ripa

En effet, Mattias Ripa - né en 1972 en Suède - formait un duo indéfectible avec Marjane Satrapi. Un an après leur rencontre, le couple décide de se marier à Stockholm. Producteur, Mattias Ripa a accompagné sa femme dans tous ses projets et ce, dès le début de la carrière de l'artiste franco-iranienne. Il a participé à son premier court-métrage d'animation alors qu'elle était encore étudiante aux Arts décoratifs de Strasbourg. Financier, acteur, co-scénariste... Il occupe peu à peu toutes les fonctions au gré des opportunités.

Le jour de la mort de Mattias Ripa, sa femme avait transmis un faire-part aux journaux Le Monde et Le Figaro dans lequel elle clamait son amour et sa tristesse après la perte de son pilier : "l'homme et l'amour de ma vie (…) après trente et une années d'une merveilleuse vie commune", écrivait-elle. Marjane Satrapi ne se serait jamais vraiment remise du décès de Mattias Ripa.

La "Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi"

Le 23 février 2026, la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi voyait le jour avec l'objectif de soutenir deux étudiants étrangers dans la conduite de leur projet pour venir en France et plus particulièrement à Paris pour étudier le cinéma. Ce nouveau projet promettait la mise en place de bourses mensuelles, une "aide aux frais de voyage et d'installation" et un "accompagnement" pendant l'année universitaire, dans le respect d'une règle de parité, indiquait Actualitté.

"Cette fondation est la suite logique de tout ce que mon mari et moi avons défendu toute notre vie. L'objet de cette fondation est à notre image : deux étrangers à Paris, qui se sont rencontrés, sont tombés amoureux, se sont mariés et ont construit cette vie dans cette incroyable ville, vibrante et inspirante qui ne laisse personne indifférent. Je tiens à rencontrer et accompagner chaque année les deux artistes boursiers sélectionnés, à échanger avec eux et à les guider dans leurs parcours", assurait-elle. Là encore, Marjane Satrapi avait un mot pour son mari, Mattias Ripa.