Mort de Bernadette Chirac : le message de sa fille Claude Chirac pour annoncer son décès

Bernadette Chirac est morte à l'âge de 93 ans. C'est sa fille Claude Chirac qui a annoncé la mauvaise nouvelle, samedi 6 juin.

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12:04 - L’Élysée va mettre à disposition un registre de condoléances Bernadette Chirac a été Première dame de France pendant douze ans. Un registre de condoléances va être mis à disposition ce samedi après-midi du côté de la Maison Élysée, annonce la présidence française. En hommage à Bernadette Chirac, le Président de la République et son épouse invitent toutes celles et ceux qui le souhaitent à se rendre dès 15h à la Maison Élysée située en face du Palais. Un registre de condoléances sera mis à disposition. pic.twitter.com/aOCETcrrv4 — Élysée (@Elysee) June 6, 2026

11:55 - "Une femme engagée" : François Hollande s'exprime à son tour François Hollande a également pris la parole pour saluer la mémoire de Bernadette Chirac. L'ancien président de la République a, comme le couple Chirac, un lien très fort avec la Corrèze. "Bernadette Chirac était une femme engagée. Auprès de son mari, qu’elle avait accompagné dans les différents mandats qu’il avait exercés, et notamment comme Première Dame. Au service de la Corrèze, elle en fut l’élue pendant près de quarante ans. Je peux témoigner qu’elle ne lâchait rien pour son canton", a notamment souligné François Hollande. Bernadette Chirac était une femme engagée.



Auprès de son mari, quelle avait accompagné dans les différents mandats quil avait exercés, et notamment comme Première Dame.



Au service de la Corrèze, elle en fut lélue pendant près de quarante ans. Je peux témoigner quelle ne pic.twitter.com/p3mZ9hlgjc — François Hollande (@fhollande) June 6, 2026

11:47 - "Nous avons tant accompli ensemble" : les mots tendres de Jacques Chirac Jacques et Bernadette Chirac restent un couple emblématique de la vie politique française. Il a marqué les Français pendant plusieurs décennies, notamment lors des deux mandats de Jacques Chirac à l'Élysée. "Elle est la femme de ma vie, nous avons tant accompli ensemble", a déclaré l'ancien chef de l'État au sujet de Bernadette dans ses mémoires. Ils se sont rencontrés au milieu des années 1950 du côté de Sciences-Po

11:39 - Roselyne Bachelot, ministre sous Jacques Chirac, confie son émotion Les mots de Roselyne Bachelot. Sur LCI, celle qui a été ministre durant la présidence de Jacques Chirac a réagi au décès de l'ancienne Première dame. "C'est une grande émotion. Nous avions des liens extrêmement forts", a confié Roselyne Bachelot, qui a également été la porte-parole de campagne de Jacques Chirac en 2002. Mort de Bernadette Chirac à 93 ans : C'est une grande émotion , réagit Roselyne Bachelot sur LCI pic.twitter.com/QIvHQc1sOK — LCI (@LCI) June 6, 2026

11:34 - "Une femme d'exception" : Bruno Retailleau réagit à la mort de Bernadette Chirac Bruno Retailleau s'est également exprimé après la mort de Bernadette Chirac. Le patron du parti Les Républicains a tenu à saluer "une femme d'exception". Elle est morte vendredi à l'âge de 93 ans. "Bernadette Chirac aura incarné, avec une dignité rare, le sens du devoir, l’amour de la France et la fidélité aux siens. Elle fut bien plus qu’une Première Dame, une femme de caractère, ancrée dans ses convictions et proche des Français", a affirmé Bruno Retailleau.

11:29 - "Une figure qui a marqué la vie politique" : l'hommage de Valérie Pécresse L'annonce du décès de Bernadette Chirac fait bien sûr réagir. Valérie Pécresse a rapidement pris la parole pour saluer la mémoire de l'ancienne Première dame. "La France perd aujourd'hui une figure qui a marqué la vie politique de notre pays pendant plus d'un demi-siècle. Bernadette Chirac n'était pas seulement l'épouse d’un président : elle était une femme engagée, élue locale enracinée en Corrèze, artisan discret mais déterminant des victoires de 1995 et 2002", a notamment souligné la présidente de la région Île-de-France. La France perd aujourd'hui une figure qui a marqué la vie politique de notre pays pendant plus d'un demi-siècle. Bernadette Chirac n'était pas seulement l'épouse dun président : elle était une femme engagée, élue locale enracinée en Corrèze, artisan discret mais déterminant des pic.twitter.com/X99ndZLrO3 — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 6, 2026

11:25 - Quel était le vrai nom de Bernadette Chirac ? Le nom de Bernadette Chirac était évidement rattaché à celui de son mari Jacques, figure emblématique de la vie politique française et ancien président de la République. Avant de devenir la femme de l'ex-locataire de l'Élysée, elle est née, le 18 mai 1933, sous le nom de Bernadette Chodron de Courcel.

11:18 - Mort de Bernadette Chirac : Emmanuel Macron réagit L'actuel président de la République Emmanuel Macron a salué la mémoire de Bernadette Chirac dans un message posté sur X ce samedi 6 juin. "Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac. Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant.Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s’en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient", a écrit le chef de l'État sur le réseau social. Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac.



Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, pic.twitter.com/cMC0BXZyLq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 6, 2026 Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac.



Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant. Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s’en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient.