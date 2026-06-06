Mort de Bernadette Chirac : que sait-on des dernières années de sa vie ?

L'ancienne Première dame Bernadette Chirac est décédée à l'âge de 93 ans, vendredi 5 juin. Les apparitions de l'ancienne Première dame ont été très rares ces dernières années.

L'ESSENTIEL

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17:55 - La dernière apparition publique de Bernadette Chirac remonte à 2018 Avant de disparaître à l'âge de 93 ans, Bernadette Chirac s'était progressivement retirée de la vie publique. Sa dernière apparition officielle remonte au 8 juin 2018, lors de l'inauguration de la rue Jacques-et-Bernadette-Chirac à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Aux côtés de sa fille Claude, l'ancienne Première dame avait participé à cette cérémonie symbolique dans une région à laquelle elle était profondément attachée. Après la mort de Jacques Chirac en 2019, elle n'était plus réapparue publiquement.

17:38 - À Nice, les drapeaux mis en berne en hommage à Bernadette Chirac À la suite du décès de Bernadette Chirac, le maire de Nice a annoncé que les drapeaux de l'hôtel de ville resteront en berne jusqu'à lundi afin d'honorer sa mémoire. L'ancienne Première dame entretenait un lien particulier avec la ville, dont elle était citoyenne d'honneur. Un hommage symbolique rendu à une figure marquante de la vie publique française.

17:26 - Comment Bernadette Chirac a transformé un drame familial en combat public Touchée de près par la maladie de sa fille Laurence, atteinte d'anorexie mentale, Bernadette Chirac a choisi de faire de cette épreuve personnelle un engagement de toute une vie. Confrontée aux difficultés de prise en charge des adolescents souffrant de troubles psychiques et alimentaires, l'ancienne Première dame s'est mobilisée pour améliorer leur accompagnement. Cet engagement a notamment conduit à la création de la Maison de Solenn à Paris, devenue une référence dans le soin des jeunes patients.

17:15 - Bernadette Chirac vue par la réalisatrice qui lui a consacré un film Après la disparition de Bernadette Chirac à 93 ans, la réalisatrice Léa Domenach est revenue sur ce qui l'avait inspirée pour son film Bernadette en 2023, porté par Catherine Deneuve. Selon elle, l'ancienne Première dame possédait une personnalité unique : un sens politique aiguisé, une répartie redoutable et un caractère bien trempé qui en faisaient un personnage fascinant. Une femme longtemps restée dans l'ombre de Jacques Chirac, avant de devenir l'une des figures les plus populaires de la vie politique française.

16:55 - Bernadette Chirac et Anh Dao : une histoire de cœur marquée par les années En 1979, Jacques et Bernadette Chirac prennent sous leur aile Anh Dao Traxel, une jeune réfugiée vietnamienne arrivée en France après l'exode des boat-people. Considérée comme leur fille de cœur, elle restera longtemps très proche du couple. Mais au fil des années, la relation s'est fragilisée. Anh Dao Traxel a publiquement évoqué son sentiment d'avoir été mise à distance, notamment durant les années passées à l'Élysée. Malgré ces blessures, la disparition de Jacques Chirac en 2019 avait permis un rapprochement avec Claude Chirac. Au moment de la disparition de Bernadette Chirac à 93 ans, cette relation complexe et méconnue refait aujourd'hui surface.

16:42 - Pourquoi Jacques Chirac surnommait-il Bernadette "Tortue" ? Dans une séquence pleine d'humour, Jacques et Bernadette Chirac revenaient sur ce surnom insolite donné à l'ancienne Première dame. Pour le président, sa femme prenait simplement "le temps nécessaire pour faire les choses", se montrant davantage réfléchie que lente. Bernadette Chirac assumait pleinement cette différence de rythme : "Il faut se donner un peu de temps. Je ne peux pas vivre continuellement dans l'action." Un échange complice qui révèle une facette plus légère et intime du couple Chirac.

16:35 - Les rares confidences de Bernadette Chirac sur elle-même Dans une archive diffusée en 1988 et ressortie par l'Ina après son décès, Bernadette Chirac se livrait sur son caractère et sa vie aux côtés de Jacques Chirac. L'ancienne Première dame expliquait avoir longtemps souffert de sa timidité, tout en se décrivant comme une femme franche et travailleuse. Elle revenait aussi sur son engagement auprès de son mari, affirmant l'avoir toujours accompagné par choix et non par obligation : "Je n'ai fait que ce que j'ai voulu." Un témoignage rare qui dévoile une facette plus intime de Bernadette Chirac.

16:15 - Les confidences de Claude Chirac sur l’état de santé de sa mère en 2023 C’est Claude Chirac qui a annoncé la mort de sa mère Bernadette à l’âge de 93 ans. La fille cadette du couple Chirac avait pris la parole dans un entretien en octobre 2023 pour donner des nouvelles de l’ancienne Première dame. "Je suis son aidante, comme j'ai été celle de mon père. Je suis là tous les jours. J'organise la rotation des soignants qui viennent. Je fais ce que font des milliers de Français", confiait-elle à La Tribune Dimanche.

15:55 - Mort de Bernadette Chirac : la réaction de Brigitte Macron Bernadette Chirac m'a "beaucoup aidée, soutenue et éclairée". Brigitte Macron a pris la parole samedi 6 juin pour saluer la mémoire de l'ancienne Première dame, décédée à l'âge de 93 ans. L'épouse de l'actuel président de la République, qui a succédé à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation des Hôpitaux, a fait part de son "immense respect". "Nous sommes toujours restées en lien, jusqu'à très récemment encore", a également décrit Brigitte Macron.

15:40 - "La vie d’après” : le départ discret des Chirac de l’Élysée En mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République, mettant fin à 12 ans de présidence Chirac. À l’Élysée, le départ se fait dans une ambiance tendue et chargée d’émotion. Bernadette Chirac raconte un moment marquant de cette transition, évoquant un départ presque “absurde”, marqué par la consigne de ne pas croiser le nouveau président dans les couloirs du palais. Un changement de pouvoir vécu dans la gêne et la discrétion.

15:05 - Plusieurs alertes autour de la santé de Bernadette Chirac Bernadette Chirac est donc morte à l’âge de 93 ans. L’ex-Première dame était devenue rare et n’avait plus fait la moindre apparition publique depuis plusieurs années. Loin des caméras, Bernadette Chirac a reçu, en janvier dernier, les insignes d’officier de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie avec le couple Macron. Depuis dix ans, elle est devenue rare. En 2016, elle a été hospitalisée à deux reprises à quelques semaines d’intervalle. L’ex-Première dame a vécu des épreuves traumatisantes, les décès de sa fille Laurence (avril 2016) puis de son mari Jacques (septembre 2019). Lors des obsèques de l’ancien président de la République, Bernadette Chirac n’avait assisté qu’à la messe organisée dans l’intimité aux Invalides et non à la cérémonie officielle à Saint-Sulpice car trop faible.

14:45 - Bernadette Chirac moins présente ces dernières années Bernadette Chirac était plus discrète durant les dernières années de sa vie, notamment depuis 2019. Elle a notamment arrêté d’être la présidente de la Fondation des Hôpitaux au profit de Brigitte Macron, très présente pour l’opération Pièces Jaunes. L’ancienne Première dame était néanmoins la présidente d’honneur de l’association. Bernadette Chirac n’était plus, depuis 2019, la présidente de la Fondation Claude-Pompidou. C’est d’ailleurs sa fille Claude Chirac qui est désormais à la tête de la fondation.

14:30 - L’engagement de Bernadette Chirac pour l’opération Pièces Jaunes Bernadette Chirac a eu un rôle important auprès des Pièces Jaunes, participant notamment à son succès. Elle a été le visage emblématique de l’opération pendant de nombreuses années, et difficile de ne pas penser à elle dès que l’on parle des Pièces Jaunes. Elle était toujours engagée après son départ de l’Élysée. "Vous me voyez rester chez moi à faire la popote pour un mari ancien président de la République qui a toujours eu l’habitude d’avoir cinquante personnes pour le servir ?", avait-elle déclaré. Mais, depuis 2019, Brigitte Macron, devenue présidente de la Fondation des Hôpitaux, et Didier Deschamps ont pris le relais. Bernadette Chirac, alors en fauteuil roulant, avait d'ailleurs posé avec le sélectionneur des Bleus dans le cadre de l'opération en 2018.

14:20 - Les confidences de Jean-Louis Borloo sur le couple Chirac Jean-Louis Borloo a réagi, samedi 6 juin, sur BFMTV, au décès de Bernadette Chirac. Celui qui a été ministre durant la présidence de Jacques Chirac est revenu sur ce emblématique de la vie politique française. "Bernadette Chirac était à la fois stricte et tendre avec son mari, elle avait une perception très complémentaire de la société française par rapport à celle de Jacques Chirac. C'est cette alchimie-là qui en faisait un couple extraordinaire", a souligné Jean-Louis Borloo. Mort de Bernadette Chirac: "Elle était à la fois tendre et stricte", décrit Jean-Louis Borloo pic.twitter.com/dO0vZEPtWj — BFM (@BFMTV) June 6, 2026

13:45 - Bernadette Chirac chez Ardisson : une interview devenue culte entre humour et confidences Bernadette Chirac avait marqué les esprits lors de son passage dans "Salut les Terriens !", face à Thierry Ardisson, en 2011, pour défendre l’opération Pièces jaunes. Dans une interview devenue culte, l’ancienne Première dame s’était prêtée au jeu avec un ton mêlant retenue et humour, évoquant son couple avec Jacques Chirac et les coulisses de l’Élysée. Elle y lâchait notamment, avec ironie, sur la formule d’Ardisson : "Vous êtes chez Ardisson, pas chez Drucker". Entre confidences sur sa vie politique et piques sur son quotidien conjugal, Bernadette Chirac s’était révélée plus facétieuse que dans son image publique habituelle, dans une séquence restée emblématique des archives télévisées.

13:35 - La scène où Bernadette Chirac surprend son mari en flagrant "flirt" Une séquence devenue culte montre Jacques Chirac pris sur le fait par son épouse Bernadette Chirac, alors que des caméras du "Petit Journal" filmaient une tentative de flirt avec la députée socialiste Sophie Dessus. Ces images, diffusées plus tard dans "Quotidien", font partie des moments les plus commentés autour de l’ancien président, souvent associé à des scènes politiques ou médiatiques devenues virales.

13:15 - Jordan Bardella rend hommage à Bernadette Chirac Jordan Bardella a salué la mémoire de Bernadette Chirac, évoquant "une femme aux engagements nombreux" et une figure centrale de l’opération "Pièces jaunes" en faveur des enfants hospitalisés. Le président du Rassemblement National a adressé ses pensées à ses proches, estimant que " la Corrèze et la France entière perdent aujourd’hui une figure familiale".

13:06 - "Bernadette" : un film qui a divisé le clan Chirac à sa sortie Le film Bernadette, consacré à Bernadette Chirac, avait suscité de vives tensions au sein du clan Chirac lors de sa sortie en 2023. Selon plusieurs médias, la famille de l’ancienne Première dame, notamment sa fille Claude Chirac, avait jugé certaines scènes "déplacées" et "pas drôles", en particulier celles évoquant les drames familiaux. Le long-métrage, porté par Catherine Deneuve, retraçait avec une tonalité satirique la trajectoire de Bernadette Chirac à l’Élysée et son évolution de figure effacée à personnalité publique assumée.

12:59 - Des ennuis de santé plus fréquents avant son décès Bernadette Chirac est morte à l’âge de 93 ans, après plusieurs années marquées par des problèmes de santé et des hospitalisations répétées. L’ancienne Première dame, épouse de Jacques Chirac (mort en 2019), avait connu une fragilité accrue dans les dernières années de sa vie, avec des séjours à l’hôpital notamment pour se reposer et récupérer. Son état de santé s’était progressivement dégradé avant son décès, survenu à l’écart de la vie publique.

12:52 - Bernadette Chirac récemment décorée de la Légion d'honneur Bernadette Chirac a été promue au grade d'officier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. À la fin du mois de janvier, selon les informations de La Tribune Dimanche, l'ancienne Première dame s'est rendue à l'Élysée pour une cérémonie en petit comité organisée dans le Salon doré. Claude Chirac, qui a annoncé samedi le décès de sa mère à l'âge de 93 ans, était notamment présente, tout comme Brigitte Macron, devenue présidente de la Fédération des hôpitaux et désormais aux commandes de l'opération "Pièces Jaunes".

12:34 - La carrière politique de Bernadette Chirac Président de la République, Premier ministre, maire de Paris... Bernadette Chirac a été aux premières loges de la carrière politique de son mari Jacques. Et de son côté, l'ancienne Première dame a aussi eu un rôle à jouer pendant de nombreuses années. Dans un premier temps, elle a été conseillère municipale de la commune de Sarran, en Corrèze, avant d'être conseillère générale du département pendant une trentaine d'années, jusqu'en 2015.

12:20 - "Je perds une grande amie" : les mots de Nicolas Sarkozy après la mort de Bernadette Chirac La proximité entre Bernadette Chirac et Nicolas Sarkozy n'était un secret pour personne. L'ancien président de la République a réagi à son tour au décès de l'ancienne Première dame. "Je perds une grande amie qui m’a toujours soutenu politiquement comme personnellement. Elle était fidèle, courageuse, drôle, intransigeante, affectueuse. Je ne saurais choisir entre tous les souvenirs merveilleux comme douloureux que nous avons partagés ensemble au cours de ces cinquante dernières années", a affirmé l'ancien locataire de l'Élysée. En 2007, Nicolas Sarkozy a d'ailleurs succédé à Jacques Chirac en tant que président de la France. Selon lui, Bernadette Chirac a toujours servi la France avec "passion et dignité". Avec la disparition de Bernadette Chirac, je perds une grande amie qui ma toujours soutenu politiquement comme personnellement. Elle était fidèle, courageuse, drôle, intransigeante, affectueuse. Je ne saurais choisir entre tous les souvenirs merveilleux comme douloureux que nous pic.twitter.com/bflPeI5DGp — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) June 6, 2026

12:09 - La réaction d'un ancien Premier ministre de Jacques Chirac Dominique de Villepin a également salué la mémoire de Bernadette Chirac, décédée vendredi à l'âge de 93 ans. "Femme de caractère, femme de cœur, Bernadette Chirac laisse l'image d'une vie entièrement tournée vers les autres. La France lui doit beaucoup. Qu'elle en soit, aujourd'hui, chaleureusement remerciée", a-t-il écrit sur le réseau social X. Durant sa carrière politique, Dominique de Villepin a notamment été à Matignon lorsque Jacques Chirac était président de la République.

12:04 - L’Élysée va mettre à disposition un registre de condoléances Bernadette Chirac a été Première dame de France pendant douze ans. Un registre de condoléances va être mis à disposition ce samedi après-midi du côté de la Maison Élysée, annonce la présidence française. En hommage à Bernadette Chirac, le Président de la République et son épouse invitent toutes celles et ceux qui le souhaitent à se rendre dès 15h à la Maison Élysée située en face du Palais. Un registre de condoléances sera mis à disposition. pic.twitter.com/aOCETcrrv4 — Élysée (@Elysee) June 6, 2026