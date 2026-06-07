Bernadette Chirac : infidélités, vie à l'Elysée et dernières années... Les secrets de l'ex-Première dame
"Elle s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans", a déclaré sa fille Claude Chirac à l'AFP, le 6 juin 2026, annonçant la mort de Bernadette Chirac, épouse de l'ex-président de la République Jacques Chirac, décédé en 2019. Elle pose ici sur le fameux fauteuil rouge de "Vivement Dimanche", l'émission de Michel Drucker.
© SIPA (publiée le 06/06/2026)