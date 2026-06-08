Cette photo de Jordan Bardella et Maria Carolina est personnelle, l'exposition du couple a ses limites

Ce dimanche 7 juin 2026, à l'occasion du Grand Prix de Monaco, Jordan Bardella et sa compagne Maria Carolina de Bourbon ont été le sujet phare de tous les clichés.

Ce dimanche 7 juin 2026, les regards n'étaient pas seulement tournés vers les monoplaces de la Principauté et la victoire de Kimi Antonelli. À l'occasion de cette nouvelle édition du Grand Prix de Monaco, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, et sa compagne, la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, ont fait une apparition commune particulièrement remarquée, officialisant ainsi leur relation aux yeux de tous.

Parmi les nombreuses images capturées durant le week-end, l'un des clichés surprend. On y découvre l'héritière italienne de 23 ans posant affectueusement sa tête sur l'épaule de son partenaire. Jordan Bardella, un verre à la main, tient son smartphone de l'autre pour immortaliser ce moment de complicité. Mais surprise, ni l'un ni l'autre ne l'a publié sur les réseaux sociaux. Ce sont les objectifs des photographes et des journalistes présents dans les paddocks qui ont capturé cette scène exclusive, révélant les coulisses de leur relation, même si l'hypothèse de la mise en scène publique n'est pas à écarter.

Sur la photo dont il est question, on peut voir l'héritière italienne souriante, adossant sa tête sur l'épaule de son partenaire. L'homme politique, boisson à sa main gauche, tenait son téléphone de l'autre main et posait pour le selfie. Mais la photo prise par le patron du parti d''extrême droite nationaliste restera donc confidentielle et personnelle. Il y a des limites à leur exposition et à l'exercice de communication auquel ils se plient depuis quelques semaines pour évoquer leur couple.

Cette apparition au déjeuner de l'Automobile Club de Monaco puis dans les loges VIP constitue leur toute première sortie publique officielle en tant que couple. Le choix de Monaco est tout sauf un hasard : c'est dans les rues de la Principauté, il y a un an, que le politicien et la princesse se sont croisés pour la première fois.

Installé dans les tribunes, le duo a affiché une tendre proximité. Bras dessus, bras dessous, ils n'ont à aucun moment cherché à dissimuler leur couple face aux journalistes. Cette étape franchie intervient deux mois après la révélation de leur idylle par le magazine Paris Match, qui avait surpris les deux jeunes gens en pleine nature lors d'une escapade secrète près d'Ajaccio, en Corse. Le député européen avait par la suite confirmé cette romance lors de plusieurs entretiens. En choisissant le Rocher pour s'afficher ensemble, le couple montre qu'il entend désormais assumer son amour au grand jour, tout en fixant les limites de son exposition médiatique.