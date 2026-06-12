Obsèques de Bernadette Chirac : Claude réconfortée, les funérailles en direct

Les obsèques de Bernadette Chirac ont débuté ce vendredi 12 juin au sein de la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. La deuxième partie est prévue en Corrèze, territoire cher à la famille Chirac, ce dimanche.

L'essentiel :

Les obsèques de Bernadette Chirac, décédée le 5 juin dernier à l'âge de 93 ans, sont organisées en deux temps. La première partie des hommages s'est tenue à Paris ce vendredi après-midi. La cérémonie religieuse solennelle a débuté à 14h40 au sein de la basilique Sainte-Clotilde, un édifice religieux situé dans le 7e arrondissement de la capitale, et s'est terminée à 16h10. À l’issue de la cérémonie, l’ancienne première dame sera inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse à Paris.

En raison de la place occupée par Bernadette Chirac dans la vie politique et le paysage caritatif français, de nombreuses personnalités étaient présentes sur les bancs de la basilique. Plusieurs personnalités politiques ont été aperçues : Nicolas Sarkozy, François Hollande, Bruno Le Maire, François Baroin, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Raffarin, Edouard Phillippe, Patrick De Carolis ou Gérard Larcher. Le monde de la culture s'est aussi mobilisé avec les présences de Muriel Robin, Jack Lang, Line Renaud et Rachida Dati. La première dame actuelle, Brigitte Macron, était également présente.

Au premier rang, la fille de Bernadette Chirac, Claude, était entourée des siens pour faire face à la douleur de cette journée. Son époux, l’avocat Frédéric Salat-Baroux mais aussi son fils Martin Rey-Chirac, né de son premier mariage avec le champion olympique de judo Thierry Rey, l'ont épaulée, indique Paris Match. Seul le petit fils de l'ex-première dame, Martin, a pris la parole durant l'office.

La deuxième partie des cérémonies d'adieu sa déroulera en Corrèze, territoire ancré dans l'histoire de la famille Chirac. Dimanche 14 juin, une célébration chrétienne est prévue à 10 heures dans le bourg même de Corrèze. L'hommage se prolongera ensuite au cours de l'après-midi sous une forme plus citoyenne et partagée. À partir de 14 heures, un moment amical et de souvenir sera organisé au domaine de Sédières, à Clergoux.

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17:20 - De nouvelles cérémonies prévues dimanche, mais pas à Paris La deuxième partie des cérémonies d'adieu sa déroulera en Corrèze, territoire ancré dans l'histoire de la famille Chirac. Dimanche 14 juin, une célébration chrétienne est prévue à 10 heures dans le bourg même de Corrèze. L'hommage se prolongera ensuite au cours de l'après-midi sous une forme plus citoyenne et partagée. À partir de 14 heures, un moment amical et de souvenir sera organisé au domaine de Sédières, à Clergoux. 16:58 - Le cercueil de Bernadette Chirac sort de la basilique Le cercueil de Bernadette Chirac est désormais sorti de la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris, comme en témoignent les images diffusées par la chaîne info BFMTV. Le cercueil de Bernadette Chirac sort de la basilique Sainte-Clotilde à Paris pic.twitter.com/MrCTFyjWqI — BFM (@BFMTV) June 12, 2026 16:28 - Bernadette Chirac sera inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse à Paris Les obsèques de Bernadette Chirac, décédée le 5 juin dernier à l'âge de 93 ans, sont organisées en deux temps. La première partie des hommages s'est tenue à Paris ce vendredi après-midi. La cérémonie religieuse solennelle a débuté à 14h40 au sein de la basilique Sainte-Clotilde et s'est terminée à 16h10. À l’issue de la cérémonie, l’ancienne première dame sera inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse à Paris. 16:16 - Fin de l'office à Sainte-Clotilde Les invités quittent désormais la basilique Sainte-Clotilde après près d'1h30 d'office dans le 7e arrondissement de la capitale. L'ancien président Nicolas Sarkozy ainsi que le milliardaire Bernard Arnault ont été aperçus parmi les premières personnalités à sortir. 16:10 - "C'est une époque qui se termine", estime Valérie Pécresse "C'était un pilier, on a tous le sentiment que c'est un époque qui se termine et une page qui se tourne (...) Elle a laissé un grand souvenir, notamment à tous les enfants dont elle s'est occupé a travers les pièces jaunes", déclare la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, depuis la basilique Sainte-Clotilde. Obsèques de Bernadette Chirac: "C'est une page qui se tourne", déclare Valérie Pécresse pic.twitter.com/CwuWufl7WZ — BFM (@BFMTV) June 12, 2026 16:05 - Le discours de Martin, petit-fils de Bernadette Chirac "Bernie et Jacques ont offert à leurs proches une pièce de théâtre irrésistible. Aujourd'hui, la pièce s'achève et c'est ici, à Sainte-Clotilde, où ils se sont mariés, qu'il revient à ses deux protagonistes de se retrouver derrière le rideau", rend hommage Martin-Rey Chirac, unique petit-fils de Bernadette et Jacques Chirac. 15:53 - L'office touche à sa fin Alors que de nombreuses personnes sont rassemblées dans le square Samuel-Rousseau, en face de la basilique Sainte-Clotilde, pour suivre l'office religieux depuis l'extérieur, l"office va bientôt s'achever une heure après l'entrée eu cercueil dans la basilique. 15:51 - La fille de Bernadette, Claude, soutenue par son mari et son fils Martin Au premier rang, la fille de Bernadette Chirac, Claude, est entourée des siens pour faire face à la douleur de cette journée. Son époux, l’avocat Frédéric Salat-Baroux mais aussi son fils Martin Rey-Chirac, né de son premier mariage avec le champion olympique de judo Thierry Rey, l'ont épaulée, indique Paris Match. Une seule prise de parole a été programmée au cours de l'office religieux : celle de l'unique petit-fils de l'ex-première dame, Martin, âgé de 30 ans. LIRE PLUS

En savoir plus :

La basilique Sainte-Clotilde a une résonance historique et intime majeure pour le couple présidentiel. C'est en effet dans la chapelle Sainte-Clotilde, située à proximité immédiate de la basilique, que Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés plusieurs décennies auparavant. Plus récemment, en 2016, ce même lieu de culte parisien avait abrité les obsèques de leur fille aînée, Laurence Chirac.

Les funérailles de Bernadette Chirac entamées ce vendredi s'inscrivent ainsi dans une continuité familiale et mémorielle évidente pour les proches de la défunte. L'enterrement, lui, se déroule au cimetière du Montparnasse, dans la plus stricte intimité familiale. Bernadette Chirac devrait alors rejoindre son époux Jacques Chirac et sa fille dans le caveau familial.

Des personnalités présentes à l'enterrement de Bernadette Chirac

Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, est bien présente. Cette participation fait écho à un relais associatif précis, puisque Brigitte Macron a succédé à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation des hôpitaux, structure qui encadre l'opération caritative des Pièces jaunes. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy assiste également aux obsèques de Bernadette Chirac ce vendredi, accompagné de son épouse Carla Bruni.

L'ancien chef de l'État François Hollande, qui partage avec la famille Chirac une histoire politique liée au territoire corrézien, est aussi venu saluer la mémoire de la défunte. Enfin, au premier rang des intimes de la famille se tient l'actrice Line Renaud, amie de très longue date et compagne de route fidèle des initiatives publiques et personnelles du couple Chirac. Un grand nombre d'anciens collaborateurs, de compagnons politiques historiques et d'amis de Bernadette Chirac ont aussi confirmé leur présence.

Un hommage populaire à Bernadette Chirac en Corrèze

La mémoire de l'ancienne première dame sera aussi honorée sur ses terres d'élection. Bernadette Chirac a en effet exercé le mandat de conseillère générale en Corrèze pendant plusieurs décennies, y tissant des liens étroits avec la population locale. Pour saluer cet attachement, une journée d'hommage est officiellement planifiée le dimanche 14 juin 2026 au sein du département.

Le programme de cette journée mémorielle débutera dès la matinée avec une première célébration chrétienne prévue à 10 heures dans le bourg même de Corrèze. L'hommage se prolongera ensuite au cours de l'après-midi sous une forme plus citoyenne et partagée. À partir de 14h, un moment amical et de souvenir sera organisé au domaine de Sédières, un espace situé sur le territoire de la commune de Clergoux. Claude Chirac a pris soin de préciser auprès de l'AFP que ce rassemblement de l'après-midi est ouvert sans restriction à tous les habitants de la Corrèze, qualifiant ces derniers de citoyens si chers au cœur de sa mère.