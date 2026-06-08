Obsèques de Bernadette Chirac : la date et le lieu dévoilés, déjà une liste de personnalités présentes

Les funérailles de Bernadette Chirac se dérouleront à Paris, suivies d'un hommage en Corrèze.

Quelques jours après la disparition de Bernadette Chirac, survenue le vendredi 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans, les modalités de ses funérailles ont été portées à la connaissance du public. C'est sa fille, Claude Chirac, qui a formellement annoncé ce lundi 8 juin à l'Agence France-Presse le calendrier et le lieudes hommages qui seront rendus à l'ancienne première dame.

Respectant scrupuleusement les dernières volontés de la défunte, ces cérémonies d'adieu et les obsèques de Bernadette Chirac se dérouleront en deux temps distincts, répartis entre la capitale française et le département de la Corrèze, deux territoires ancrés dans l'histoire de la famille Chirac.

Des obsèques parisiennes pour Bernadette Chirac

La première partie des hommages à Bernadette Chirac se tiendra à Paris le vendredi 12 juin 2026. La cérémonie religieuse solennelle est programmée à 14h30 au sein de la basilique Sainte-Clotilde, un édifice religieux situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Ce choix n'est pas le fruit du hasard mais répond à une demande expresse formulée par Bernadette Chirac de son vivant.

L'établissement possède une résonance historique et intime majeure pour le couple présidentiel. C'est en effet dans la chapelle Sainte-Clotilde, située à proximité immédiate de la basilique, que Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés plusieurs décennies auparavant. Plus récemment, en 2016, ce même lieu de culte parisien avait abrité les obsèques de leur fille aînée, Laurence Chirac. Les funérailles de Bernadette Chirac ce vendredi s'inscrivent ainsi dans une continuité familiale et mémorielle évidente pour les proches de la défunte.

Un hommage populaire à Bernadette Chirac en Corrèze

La mémoire de l'ancienne première dame sera honorée sur ses terres d'élection. Bernadette Chirac a en effet exercé le mandat de conseillère générale en Corrèze pendant plusieurs décennies, y tissant des liens étroits avec la population locale. Pour saluer cet attachement, une journée d'hommage est officiellement planifiée le dimanche 14 juin 2026 au sein du département.

Le programme de cette journée mémorielle débutera dès la matinée avec une première célébration chrétienne prévue à 10 heures dans le bourg même de Corrèze. L'hommage se prolongera ensuite au cours de l'après-midi sous une forme plus citoyenne et partagée. À partir de 14h, un moment amical et de souvenir sera organisé au domaine de Sédières, un espace situé sur le territoire de la commune de Clergoux. Claude Chirac a pris soin de préciser auprès de l'AFP que ce rassemblement de l'après-midi est ouvert sans restriction à tous les habitants de la Corrèze, qualifiant ces derniers de citoyens si chers au cœur de sa mère.

Des personnalités présentes à l'enterrement de Bernadette Chirac

En raison de la place occupée par Bernadette Chirac dans la vie politique et le paysage caritatif français, de nombreux hauts représentants de l'État et de la société civile sont attendus sur les bancs de la basilique Sainte-Clotilde. Les premières confirmations d'assistance dessinent déjà une assemblée composée de figures politiques de premier plan et d'amis fidèles.

Le protocole confirme la présence de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République. Cette participation fait écho à un relais associatif précis, puisque Brigitte Macron a succédé à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation des hôpitaux, structure qui encadre l'opération caritative des Pièces jaunes. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy assistera également aux obsèques de Bernadette Chirac de vendredi, accompagné de son épouse Carla Bruni.

L'ancien chef de l'État François Hollande, qui partage avec la famille Chirac une histoire politique liée au territoire corrézien, a officiellement fait savoir à l'Agence France-Presse qu'il viendrait saluer la mémoire de la défunte. Enfin, au premier rang des intimes de la famille se tiendra l'actrice Line Renaud, amie de très longue date et compagne de route fidèle des initiatives publiques et personnelles du couple Chirac. Les organisateurs précisent que cette liste sera complétée par un grand nombre d'anciens collaborateurs, de compagnons politiques historiques et d'amis de Bernadette Chirac.