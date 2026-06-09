Concert de Jay-Z à Paris : la date des préventes dévoilée, comment avoir son billet ?

Coup de tonnerre ce mardi ! Jay-Z a annoncé un concert unique cet automne, au Stade de France. Les préventes ouvrent ce jeudi, avant la vente générale des billets prévue vendredi. Voici ce qu'il faut savoir.

Jay-Z de retour sur la scène française. L'automne 2026 s'annonce particulièrement riche en événements musicaux à Paris. Alors que Céline Dion a déjà fait exploser les réservations d'hôtel, ce mardi 9 juin, le rappeur américain a annoncé une série de deux concerts exceptionnels à l'automne. Les fans français de Jay-Z risquent toutefois d'être déçus… Il n'y aura qu'une seule et unique date dans l'Hexagone. Le rappeur se produira ainsi le jeudi 10 septembre 2026 au Stade de France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne.

Un an après son apparition remarquée au concert de sa femme Beyoncé, Jay-Z, aujourd'hui âgé de 56 ans, retrouvera donc son public français. Mais les places s'annoncent chères… Avec une seule date en lice, il faudra en effet être dans les starting-blocks jeudi 11 juin, à 10 heures pétantes pour les heureux propriétaires d'une Mastercard et 13 heures pour les personnes inscrites via le site de l'organisateur d'événements Live Nation pour dégoter les premières places. Quant à ceux qui ne sont ni détenteurs d'une Mastercard ni inscrits sur Live Nation, il faudra patienter 24 heures et la mise en vente générale annoncée pour le vendredi 12 juin, à 10 heures également.

​​​​​​​Des concerts de Jay-Z pour une tournée anniversaire

Shawn Corey Carter, de son nom de ville, s'est imposé comme une icône mondiale du hip-hop et reste à ce jour l'un des artistes les plus influents de sa génération. "Après une performance acclamée au Roots Picnic et des concerts complets en un temps record au Yankee Stadium, de nouvelles dates sont annoncées", note le Stade de France sur son site. Ce concert surprise s'inscrit ainsi dans la suite des festivités entreprises par l'artiste à l'occasion de l'anniversaire de ses 30 ans de carrière solo.

Si son tout premier album intitulé Reasonable Doubt était sorti le 7 avril 1997 en France, aux États-Unis, c'est bien le 25 juin 1996 que les fans de la première heure avaient pu s'offrir le disque. À l'époque, l'album studio avait reçu une bonne critique, mais le succès au niveau commercial n'avait pas été immédiat. En 30 ans de carrière, Jay-Z a depuis réussi à cumuler plus de 100 millions d'albums vendus et 24 Grammy Awards.